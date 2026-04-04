Evangelina Anderson reveló la agresión que sufrió una de sus hijas cuando Martín Demichelis era técnico de River

Evangelina Anderson contó el bullying que sufrió una de sus hijas luego de un Superclásico

A finales de 2022, Evangelina Anderson regresó a vivir en Argentina luego de más de casi quince años de hacerlo en Europa. Martín Demichelis iba a asumir la dirección técnica de River, y la modelo y sus tres hijos armaron las valijas para acompañar a su entonces marido en cumplir el sueño de entrenar al club de sus amores. A casi tres años de aquella decisión, y ya separada de Micho, la modelo reflexionó sobre la mudanza y contó por primera vez la desagradable situación que afectó a su familia.

Durante una entrevista en el ciclo LAM (América), la modelo relató que la vuelta al país estuvo atravesada por temores personales y admitió que el miedo a la inseguridad fue uno de los factores que más la inquietaron. Explicó que, tras años en el exterior, consumía muchos noticieros argentinos y sentía que “no iba a poder andar por la calle”, al punto de experimentar una sensación de paranoia.

Anderson también mencionó el cambio radical que significó dejar la tranquilidad de la vida en Europa para regresar a la exposición mediática argentina. “Me acostumbré al anonimato y era muy feliz. Me encantaba que nadie me apunte con el dedo”. En ese contexto, la llegada a un club de fútbol grande como River, con toda la atención que implica la vida pública en Argentina, intensificó esa exposición y trajo consecuencias inesperadas.

Evangelina Anderson, Martín Demichelis y sus hijos celebrando el título de River en 2023

La modelo relató el impacto que tuvo la figura pública de Demichelis y el efecto que su trabajo tuvo sobre la dinámica familiar, especialmente en sus hijos. “Un hate fatal recibí”, afirmó, y detalló que, mientras su entonces esposo no tenía redes sociales, los comentarios negativos recaían en ella y sus hijos Bastian, Lola y Emma.

En este panorama, la ex MasterChef Celebrity contó por primera vez que una de sus hijas fue víctima de bullying en la escuela tras la disputa de un superclásico entre Boca y River que terminó con triunfo del Millonario. “A mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar gritándole: ‘Aguante Boca’”, relató. La situación ocurrió en el contexto escolar y, según Anderson, nadie del colegio la contactó para informarle lo sucedido. “La fui a buscar y no me avisaron. Mi hija entró llorando, la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático”, describió.

Sin detallar cuál de las niñas había sufrido la actitud violenta, la panelista detalló la reacción entre la angustia y desconcierto, ya que no comprendía el motivo de la agresión. “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis? Yo no tengo la culpa del trabajo de papá’. A mí eso me destruyó”, admitió Anderson sobre un hecho que tuvo consecuencias en la dinámica cotidiana: “Como familia nos mató esa situación”, reconoció.

Evangelina Anderson reflexionó sobre el impacto psicológico y emocional que la exposición pública y la rivalidad de fútbol generan en la dinámica familiar

Anderson explicó que había intentado preparar a sus hijos para la intensidad de la rivalidad futbolística en Argentina, algo que no ocurría a ese nivel en Alemania. “Miren que los chicos que son de Boca son nuestros amigos igual, de hecho tienen primitos que son de Boca. Traté de enseñarles por qué lado iba la cosa y con este hecho fue fatal”, contó. El incidente llevó a la familia a repensar la adaptación al contexto local y el rol de la exposición pública en la vida cotidiana.

Así, la modelo puso en primer plano el efecto que el trabajo público de una figura reconocida puede tener en la vida de sus hijos y en la dinámica familiar. El relato de Anderson revela cómo la exposición mediática y la rivalidad futbolística pueden trascender el ámbito profesional y afectar la vida cotidiana de quienes acompañan a los protagonistas fuera de las canchas.