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Despidieron a otro entrenador de Primera División y es el décimo en apenas 12 fechas disputadas

El Tata Benítez se marchó de Deportivo Riestra tras la sequía de victorias

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Riestra se quedó sin DT: afuera el Tata Benítez
Riestra se quedó sin DT: afuera el Tata Benítez

Un nuevo entrenador fue despedido en Primera División: se trata de Gustavo Benítez, quien rescindió su vínculo de “mutuo acuerdo” en Deportivo Riestra luego de la última derrota 2-0 ante Unión en Santa Fe. Este es el décimo director técnico que abandona su cargo desde que se inició el certamen, que lleva doce fechas disputadas (este fin de semana se lleva a cabo la decimotercera, pero está postergada la novena).

Justo en vísperas del histórico debut internacional del próximo miércoles, en el que el Malevo se medirá contra Palestino de Chile por la primera fecha de su zona de Copa Sudamericana, la institución decidió cambiar el rumbo debido a la mala racha de resultados que mantiene al equipo en el fondo de la Zona A y la Tabla Anual. Riestra registró 7 empates y 5 derrotas en lo que va de 2026 (solo le ganó 1-0 a Deportivo Maipú por los 32avos de final de la Copa Argentina).

Paradójicamente, entre agosto y septiembre de 2025, Riestra consiguió cinco triunfos de forma consecutiva con la frutilla del postre en el Monumental ante River, que dejó una imagen que se hizo viral: Tata Benítez, incrédulo, llorando en soledad en uno de los pasillos del estadio de Núñez. Luego de esa victoria, su conjunto disputó un total de 19 encuentros oficiales y apenas pudo sumar de a tres en una oportunidad (1-0 ante Instituto de Córdoba).

Riestra ganó uno de los últimos 19 partidos por torneos locales
Riestra ganó uno de los últimos 19 partidos por torneos locales

A la espera de confirmación oficial, el principal apuntado para sucederlo en el cargo es Guillermo Duró. El estratega de 57 años, de importante paso por el fútbol ecuatoriano, dirigió en Argentina a Defensores de Belgrano (dos ciclos), Platense, All Boys, Flandria, Tristán Suárez, Temperley, Libertad de Sunchales, Estudiantes de Caseros y Atlanta. Este será su tercer ciclo en Riestra, ya que lo había dirigido en 2018 y en la temporada 2021/2022.

En lo que queda del semestre, a los del Bajo Flores les quedan los siguientes compromisos: Instituto, Talleres, Independiente, Lanús (por el Apertura 2026), más los cruces ida y vuelta por Sudamericana ante Palestino de Chile, Gremio de Porto Alegre y Montevideo City Torque de Uruguay.

De los diez entrenadores que se marcharon de sus respectivos clubes, el único que fue por decisión propia es Eduardo Domínguez, quien firmó en Atlético Mineiro. Los otros fueron Daniel Oldrá (Instituto de Córdoba), la dupla Orsi-Gómez (Newell’s), Hugo Colace (Atlético Tucumán), Marcelo Gallardo (River), Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto), Damián Ayude (San Lorenzo), Guillermo Farré (Aldosivi) y Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza).

Tata Benítez (40 años), emblema de Riestra por su paso como jugador y entrenador, se despidió con un 41% de efectividad como DT, producto de 12 triunfos, 19 empates y 13 derrotas.

LOS 10 ENTRENADORES QUE SE FUERON EN EL TORNEO APERTURA 2026

  1. Daniel Oldrá (Instituto de Córdoba)
  2. Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)
  3. Favio Orsi - Sergio Gómez (Newell’s)
  4. Hugo Colace (Atlético Tucumán)
  5. Marcelo Gallardo (River Plate)
  6. Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)
  7. Damián Ayude (San Lorenzo)
  8. Guillermo Farré (Aldosivi)
  9. Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)
  10. Gustavo Benítez (Deportivo Riestra)

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