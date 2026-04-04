Costa Rica

Costarricense Gabriela Pacheco asume como primera mujer secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La abogada, con más de 22 años de trayectoria en el tribunal regional, asumió el cargo el 1 de abril de 2026, marcando un hito en la historia del organismo

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Gabriela Pacheco Arias se convirtió en la primera mujer en ocupar la Secretaría de la Corte IDH. Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Gabriela Pacheco Arias se convirtió en la primera mujer en ocupar la Secretaría de la Corte IDH. Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inició una nueva etapa institucional con la designación de la costarricense Gabriela Pacheco Arias como secretaria del Tribunal, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del organismo regional.

El nombramiento, que se hizo efectivo a partir del 1 de abril de 2026, representa un hito no solo para la Corte IDH, sino también para la participación femenina en puestos de alto nivel dentro de los sistemas internacionales de justicia. La elección se concretó durante el 184° Período Ordinario de Sesiones del Tribunal, conforme a lo establecido en los artículos 14.2 de su Estatuto y 7 de su Reglamento.

Pacheco asume esta responsabilidad tras una extensa carrera de 22 años dentro de la propia Corte, donde ha desempeñado múltiples funciones clave en el ámbito jurídico y administrativo. Su designación responde, según el propio Tribunal, a su trayectoria, compromiso institucional y liderazgo demostrado a lo largo de más de dos décadas de servicio.

El cargo de secretaria es considerado fundamental dentro de la estructura de la Corte Interamericana, ya que implica la coordinación integral de las labores jurídicas y administrativas del organismo. Además, conlleva la supervisión de procesos internos, la gestión de casos y el apoyo directo a los jueces en el desarrollo de sus funciones. El nombramiento tiene una duración de cinco años, con posibilidad de renovación.

La abogada costarricense cuenta con más de 22 años de trayectoria dentro del Tribunal. Cortesía: CIDH
La abogada costarricense cuenta con más de 22 años de trayectoria dentro del Tribunal. Cortesía: CIDH

Antes de asumir este nuevo rol, Pacheco se desempeñaba como secretaria adjunta desde junio de 2024. Previamente, ocupó cargos como abogada senior, coordinadora de Cooperación Internacional y directora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, instancia que lideró desde su creación en 2015 hasta mayo de 2024. En cada uno de estos puestos, acumuló experiencia en el seguimiento de resoluciones judiciales y en la articulación de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las decisiones del Tribunal.

La nueva secretaria es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Asimismo, posee un diplomado en “Derechos Humanos y las Mujeres, Teoría y Práctica”, otorgado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Su nombramiento también ha sido bien recibido en el ámbito nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto destacó el hecho como un avance significativo en la representación femenina en instancias internacionales y expresó su respaldo a la nueva jerarca. En un comunicado oficial, la Cancillería señaló que la designación de Pacheco contribuirá al fortalecimiento del Tribunal y a la promoción y protección de los derechos humanos en la región.

“La elección de Gabriela Pacheco Arias es un reconocimiento a su destacada trayectoria y compromiso institucional, así como una señal del avance hacia una mayor equidad de género en espacios de toma de decisión”, indicaron las autoridades.

Costa Rica marca un hito, no solo por albergar la sede principal de la CIDH, también por el puesto que asume la abogada costarricense. Cortesía: CIDH
Costa Rica marca un hito, no solo por albergar la sede principal de la CIDH, también por el puesto que asume la abogada costarricense. Cortesía: CIDH

El relevo en la Secretaría del Tribunal se produce tras la finalización del mandato del chileno Pablo Saavedra Alessandri, quien ocupó el cargo hasta el 31 de marzo de 2026. La transición marca el inicio de una nueva etapa en la que se espera continuidad en la labor técnica del organismo, así como el fortalecimiento de su rol en el sistema interamericano.

Durante más de dos décadas, la Corte IDH ha sido un actor clave en la defensa de los derechos humanos en América Latina, emitiendo sentencias que han impactado en legislaciones nacionales y en la protección de poblaciones vulnerables. En ese contexto, el rol de la Secretaría resulta esencial para garantizar la eficacia y seguimiento de las decisiones adoptadas por los jueces.

Con este nombramiento, Costa Rica vuelve a posicionarse en un lugar relevante dentro del sistema interamericano de derechos humanos, no solo como sede del Tribunal, sino también como país de origen de una de sus principales figuras administrativas.

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