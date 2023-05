A 65 años de la asunción de Arturo Frondizi como presidente: acto homenaje en el cementerio de Olivos

Aquel 1 de mayo de 1958 Frondizi dio su discurso a la Asamblea Legislativa marcando el perfil del gobierno que iniciaba y que sería derribado por un golpe militar cuatro años después tras más de 34 alzamientos y planteos militares

Este lunes 1° de mayo se cumplieron 65 años de la asunción como presidente de Arturo Frondizi. El ex mandatario gobernó durante 4 años y fue la salida hacia la democracia luego del golpe que había derrocado a Juan Domingo Perón en 1955.

“El derrocamiento de Frondizi precipitó unas serie de luchas internas en el Ejército que en el momento de mayor intensidad amenazaron con hundir al país en una guerra civil. Lo detractores del presidente Frondizi recién reconocieron en él a un verdadero estadista muchos años después de ser derrocado. Su caída hizo atrasar décadas el reloj de nuestra historia. Fue tildado de vende patria, de traidor, de comunista. Sin embargo, fue un estadista desperdiciado por el país pero que, finalmente, terminó siendo valorado por la sociedad argentina”, dijo el ex jefe del Ejercito, Martín Balza, al hablar en el acto realizado en el Cementerio de Olivos con motivo de los 65 años de haber asumido Arturo Frondizi como Presidente de la República.

El 1 de mayo de 1958 Frondizi dio su discurso a la Asamblea Legislativa. En el Congreso, el mandatario marcóo el perfil del gobierno que iniciaba y que sería derribado por un golpe militar cuatro años después tras más de 34 alzamientos militares. Bajo presión y con los condicionantes políticos de la época, intentó restablecer el orden constitucional interrumpido en 1955 cuando un golpe de Estado sacó del poder a Juan Perón. “Abandono toda tarea partidista y declaro solemnemente que desde la Casa de Gobierno no se hará política de partido. La Argentina necesita que se establezcan las condiciones de una profunda convivencia civilizada, comenzando por una efectiva convivencia política. Debemos terminar con el sectarismo y la intolerancia, para emprender una tarea fecunda basada en el respeto hacia el adversario, el estudio en común de los grandes problemas nacionales y la participación de los más capaces en las tareas concretas”, dijo entonces al país.

Martín Balza hizo referencia a ese momento cuando recordó una expresión de Frondizi del 27 de julio de 1955 que alertaba sobre los aciagos días que vendrían para la Argentina. “Ese día Frondizi dijo que las Fuerzas Armadas creadas, sostenida e integradas por el pueblo argentino para la defensa de la soberanía y de la la Constitución Nacional, no debían intervenir en política en cumplimiento de la gran misión democrática que tenían. Entonces, yo era un joven oficial y no alcancé a entender bien esas palabras. Y tenía razón porque cuando la política entra a alguna de las Fuerzas Armadas la descomposición de esa fuerza no tarda mucho en ocurrir. Mi primer acto como jefe del Ejército en mayo de 1992 que reconocer el papel histórico de Frondizi a quien condecoramos con la medalla de oro. Cuando le entrego el diploma me dijo, sin que fuera un reproche, que el Ejercito lo había puesto 14 veces preso y yo le contesté con respeto que éste Ejercito no había sido.”

El General Martín Balza participó del homenaje a Arturo Frondizi

El acto fue presidido por Román Frondizi, sobrino y colaborador directo del expresidente. Con tal motivo se descubrió una placa conmemorativa, firmada por la Comisión de Homenaje Permanente, en la bóveda familiar donde descansan los restos mortales del expresidente junto a los de su esposa Elena y su hija Elenita, su padres, hermanos e integrantes de la familia de su esposa de apellido Faggionato. El texto dice " Homenaje a 65 años de su asunción como Presidente Constitucional de la República Argentina y del mensaje a la Asamblea Legislativa convocando a los argentinos a construir un país basado en la unión nacional con desarrollo económico, justicia y libertad.” Entre más de 50 firmas están las de Félix Borgonovo, José Octavio Bordón, Raúl Estrada Oyuela, Carlos Corach, Elva Roulet, Gustavo Grobocopatel, los almirantes Diego Leivas y Juan Carlos Neves, Emilio Perina, Norma Cadoppi Frigerio, Julio Lagos, Pablo Tonelli; Horacio Frondizi, Paula María Frondizi, Alfredo Frondizi, Elena Faggionato, Alberto José Faggionato, Lelia Faggionato, Mercedes Faggionato, Pablo Faggionato, Hugo Franco, Alfredo Fratini, Carlos Frondizi, Celina Frondizi, Evangelina Mac Kay; y Emilia Menotti biógrafa del expresidente. También estuvo presente Marta Alvarez Molindi, presidenta de la Federación Argentina de Amigos de Museos (FADAM)

Por Vicente López asistieron los concejales Oscar Ponce y Roberto Pace; la senadora provincial, Sofía Vanelli; la directora de Patrimonio Cultural y Natural de la Secretaría de Cultura y Turismo de Vicente López, Graciela Pintos; el ex secretario de Cultura y presidente del Rotary Club de Florida, Alberto Espósito; el ex concejal y actual presidente de los Bomberos Voluntarios de Vicente López, Totito González; el ex presidente de la UCR, Daniel Szurek; el presidente de la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López, Oscar Fasano; el presidente del Instituto de Investigación Histórica Vicente López, Guillermo López, la presidenta de la Asociación Guías de Turismo, Valeria Torres Román; y el presidente del Olivos Tenis Club, Ricardo Oliver, entre otros.

El gobierno de Frondizi

Norma Cadoppi Frigerio, sobrina de Rogelio Frigerio, habló sobre la figura del ex presidente. “El propósito de Frondizi fue construir un país agrícola, industrial y competitivo en el mundo. Se triplicó la producción de petroleo y se consiguió el autoabastecimiento energético. La denominada batalla del petróleo que libró fue un paradigma de ejecución democrática y todo ese proceso tuvo lugar frente a una dura oposición de las Fuerzas Armadas”. Luego agregó que “65 años después preocupa que nuestros jóvenes emigren del país en búsqueda de trabajo y de un futuro mejor. Por eso es necesario que tengamos la valentía de hacer una autocrítica que incorpore racionalidad de pensamiento y el coraje de explicarnos la razón de por qué se detuvo ese proceso que nos hubiera conducido a ser una de las grandes naciones y no sufrir la pobreza estructural que nos condujo a este subdesarrollo económico y social”

Carlos Constenla, ex-Defensor del Pueblo de Vicente López y titular de la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental de Vicente López sostuvo: “Venimos a honrar la memoria de un hombre de la república, de la democracia y del civismo. El doctor Arturo Frondizi asumió la responsabilidad de conducir los destinos de su país en uno de los más difíciles momentos de su historia. Tremendos episodios políticos vividos desde hacía tres años, habían puesto a la Argentina al borde del enfrentamiento. En lo personal fui opositor a sus políticas, pero jamás puse en duda su patriotismo y su honradez, sentimiento compartido por sus más enconados adversarios políticos”.

Norma Cadoppi Frigerio, sobrina de Rogelio Frigerio, habló sobre la figura del ex presidente.

Luego, Constenla agregó que “los argentinos pudieron tener una relación amistosa con él, porque no creía en la verticalidad antidemocrática y no tuvo otra guía para sus acciones que sus convicciones, siempre lejanas a la arbitrariedad y a la megalomanía”. Finalmente, Constenla se dirigió directamente a Frondizi expresando: “Señor Presidente quiero, por último, decirle en este lugar, a veintiocho años de su desaparición física, como ciudadano de Vicente López –y en esto me atrevo a decir que en representación de la mayoría de las personas que habitan esta ciudad que lo ha contado como vecino-, que es para nosotros un honor que sus restos descansen en este lugar de Olivos. En su momento la Municipalidad local los recibió con los debidos honores y el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza asumiendo su custodia. Hoy cívicamente renovamos ese compromiso y honraremos como hasta ahora su memoria por ser esta presencia en espíritu, parte de nuestro patrimonio intangible.”

