“Con las criaturas no se jode”: una nueva amenaza narco en una escuela de Rosario paralizó a un barrio

La escuela donde se dejó la nota se encuentra a pocas cuadras de donde mataron a Máximo "Maxi" Jerez, el niño de 11 años acribillado en una balacera entre narcos

Escrita a mano en una hoja de papel, y con una bala pegada, una amenaza sacude a toda la ciudad de Rosario. “Con las criaturas no se jode”, resalta la nota depositada frente a la puerta de una escuela de la zona norte en lo que parece un nuevo capítulo en la guerra entre bandas narcos por el control del territorio.

“No los va a salvar ni los hermanos Villalba ni Gendarmería. Con las criaturas no se jode, giles”, resalta el mensaje completo con el que amaneció la escuela 1319 José Ortolani, ubicada en Cullen y Génova del barrio Empalme Graneros, según detallaron los vecinos del lugar. El área donde se dejó la nota se encuentra a pocas cuadras de donde mataron a Máximo “Maxi” Jerez, el niño de 11 años acribillado en una balacera entre narcos, por lo que los pesquisas intentan saber si las amenazas cruzadas están relacionadas con ese hecho.

El conflicto principal, según explicaron los investigadores, sería que esa zona es territorio de operaciones de la banda conocida como ‘Los Salteños’, quienes mantienen una fuerte disputa por la región con otras facciones criminales y que todo estaría enmarcado en estas rivalidades.

Amenaza narco en una escuela de Rosario

Días atrás fue detenido el señalado líder de esa banda, Cristian Carlos Villazón, luego de que los vecinos demolieran su casa, donde también funcionaba un búnker de drogas. La actitud de la gente se produjo ante la indignación del crimen de ‘Maxi’ Jerez. En ese momento, Villazón cumplía una pena de arresto domiciliario por un triple homicidio de una pareja y de su hijo de un año, cometido en 2020, cuando se produjo el crimen del niño de 11 años.

Mientras tanto, el establecimiento decidió no abrir sus puertas con el objetivo de preservar a los alumnos. A su vez, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, opinó por qué se pudo concretar este hecho: “Falló la custodia del barrio y no descarto que la amenaza provenga de un convicto, ya que o son carcelarias o son de las mismas bandas que traen la droga. Lamentablemente fue algo que no se impidió con la presencia de las fuerzas federales. Hay que ver hasta dónde le damos el espacio a estas bandas para que nos usen de rehenes con extorsiones públicas”.

Además, Javkin vincula el hecho a los operativos contra el narcotráfico que se hicieron en las últimas semanas. “En la semana hubo dos hechos muy claros que pasaron desapercibidos. Una banda detenida que ingresaba cocaína desde el conurbano y ayer en brasil detuvieron a una persona que con aviones tiraba droga en Santa Fe”, señaló Javkin en diálogo con el medio local Rosario3.

Una amenaza con sello narco, escrita en una hoja que llevaba una bala pegada, fue dejada esta mañana en la puerta de una escuela de la zona norte de Rosario (AP Foto/Sebastián López Brach)

Según el intendente de la ciudad santafesina, la amenaza responde al avance de la justicia: “Va a seguir un tiempo así. El problema es que esto siga todos los días. Es muy fácil una acción como la que generaron hoy en esa escuela. Lamentablemente es algo que no se impidió”.

La investigación

Ahora, la justicia local precisó que tanto la nota escrita a mano como el proyectil utilizado fueron secuestrados para ser sometidos a peritajes. De esta manera esperan encontrar nuevos indicios de quién llevó adelante la amenaza.

Al mismo tiempo, las fuentes indicaron que se investiga el accionar de un policía que había dicho que no vio ningún movimiento extraño en ese momento, pese a que hacía horas adicionales dentro de la institución educativa cuando los delincuentes dejaron el mensaje.

En un hecho similar, a principios de marzo la escuela N°6430 “Isabel La Católica”, una institución primaria de la zona sur de Rosario, fue atacada a tiros en la noche por sicarios. En la reja del lugar, los pistoleros dejaron una nota dirigida a dos presuntos jefes narco presos en cárceles santafesinas. Se investiga si el hecho está vinculado con la detención de una portera de esa institución en enero pasado, que cayó con dos kilos de cocaína.

Con el objetivo de hacer las pericias correspondientes, Gendarmería fue enviada al lugar del hecho y secuestró al menos diez vainas servidas sobre la calle Ayolas, donde se ubica la escuela, y también por Abanderado Grandoli, lo que hace presumir a los investigadores policiales que los gatilleros pasaron en un vehículo y doblaron mientras disparaban contra el frente, donde se constataron cinco orificios de bala.

En el primer relevamiento hecho por las fuerzas de seguridad se pudo constatar la existencia de cámaras, que aparentemente captaron la balacera. También registró el momento en el que el sicario dejó un cartón con un mensaje escrito en birome. El texto está dirigido a Alejandro Núñez, alias “Chucky Monedita”, y Fernando “Enano” Morel, ambos presos por asociación ilícita y balaceras, y relacionados con la banda narco Los Monos.

El texto dice:

“Chuki Moneda Brandon y Fernando Morel, dejen de matar Cobanis y mujeres. Vamos a la guerra, La Mafilia”.

Gendarmería, por lo pronto, logró establecer al menos tres puntos del recorrido del auto de los sicarios.

