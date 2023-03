Vecinos del AMBA volvieron a las calles para reclamar por la falta de suministro eléctrico

Los vecinos marcharán con la consigna: "No queremos más cortes de luz. Basta de Edesur" (Nicolas Stulberg)

Pasan las semanas y las altas temperaturas siguen golpeando a la ciudad, sin embargo el suministro eléctrico aún no se ha reanudado en muchos puntos del AMBA y cientos de personas siguen sin luz. Desde trabajadores hasta enfermos, pasando incluso por gente mayor, la calles se llenan con grupos de vecinos que protestan por la falta del servicio.

“No tengo luz, no tengo ventilador, mi señora sufre del corazón, toma 28 pastillas por día, no tenemos cómo vivir, esto es una vergüenza para los enfermos oncológicos como yo y para mi señora también. Compartimos hielo, una conservadora para mantener los medicamentos. Mi señora necesita el aire, necesita respirar porque se ahoga. Yo me puedo manejar con la camioneta”, cuenta Jorge, un vecino de zona sur, entre los muchos reclamos que se escuchan en las calles de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense.

A pesar de que las lluvias lograron dar un poco de alivio, la situación sigue siendo delicada para miles de usuarios. Así lo demuestran los datos oficiales aportados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad que reflejan a más de 35 mil usuarios de la región sin luz hasta altas horas de esta madrugada.

Los vecinos también demandarán por "un equipamiento e infraestructura urgente para garantizar el funcionamiento de escuelas y hospitales frente a la ola de calor".

Ante esta situación muchos vecinos decidieron mostrar su descontento en CABA, por ejemplo en el cruce de Billinghurst y Perón, Medrano y Guardia Vieja, Corrientes y Sánchez de Bustamante.

Lo mismo ocurrió frente a las oficinas de Edesur, ubicadas en el barrio de Floresta. Allí, se realizó un importante corte total en el cruce de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Avenida Lacarra. Con el correr del día la tensión fue en aumento entre la Policía y los vecinos: se registraron fogatas sobre el asfalto frente a un edificio custodiado por los efectivos.

En este sentido, en el territorio operado por Edesur había un total de 34.276 clientes sin servicio en los barrios porteños de Floresta, La Boca, y Nueva Pompeya.

Edesur no dio precisiones al respecto, pero adelantó que pondrá a disposición un parte diario en el cual consignará el trabajo de las cuadrillas de trabajadores (Nicolas Stulberg)

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, se ven afectadas los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverria, Ezeiza, Lanús, y Lomas de Zamora, entre otros. “Se nos funde la carne, la medicación, vamos a los negocios y no pueden atendernos porque lo que nos venden ya está vencido, esto no es de ahora, es de hace mucho, traten de revertir la situación. Acá son todos trabajadores, gente humilde. Tienen que tomar de una vez por todas la decisión”, reclamaba un vecino en la zona de Camino Negro, en diálogo con TodoNoticias.

En cuanto a Edenor, un total de 1.556 usuarios estaban sin luz por interrupciones en el servicio de media o baja tensión en los barrios porteños de Núñez y Recoleta, como así también en las localidades de Pilar, Vicente López, General Rodríguez, José C Paz, San Fernando, Tigre y Morón.

Con este panorama muchos vecinos de la zona de Caballito decidieron congregarse este viernes para seguir reclamando la reanudación del servicio. Además, también piden una “indemnización automática y general” a los afectados por la falta del servicio.

Bajo la consigna “No queremos más cortes de luz. Basta de Edesur”, la zona de Acoyte y Rivadavia se verá revolucionada por la concentración unificada de los afectados en todo el distrito, según informaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la agrupación organizadora de la movilización.

