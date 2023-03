Otro día de protestas por los cortes de luz: son más de 89 mil los usuarios afectados en el AMBA

A pesar de que las recientes lluvias aplacaron la intensa ola de calor que afectó en las últimas semanas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), más de 89 mil usuarios de la región se encontraban sin luz alrededor de las 17 de este miércoles, de acuerdo a los datos oficiales aportados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Ante este escenario y al igual que ayer —día en el que la sensación térmica superó los 42 grados—, son cientos los vecinos afectados que decidieron cortar calles y realizar cacerolazos para reclamar en distintos puntos del AMBA.

En la Ciudad de Buenos Aires, en particular, las oficinas de Edesur ubicadas en el barrio de Vélez Sársfield también fueron un punto en el que se realizó un importante corte total en el cruce de las avenidas Juan Bautista Alberdi y Avenida Lacarra.

En este sentido, tan solo en el territorio operado por Edesur había un total de 75.931 clientes sin servicio en los barrios porteños de Mataderos, Villa Lugano, Flores, Liniers, Mataderos, Monserrat, Parque Chacabuco, Villa Crespo, Villa Riachuelo, Almagro, Balvanera, Boedo, Caballito, Constitución, Floresta, Monte Castro, Nueva Pompeya, San Telmo, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Real, Villa Soldati y Villa Santa Rita.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, se ven afectadas los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverria, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Vicente, Florencio Varela y Presidente Perón.

El corte de anoche en Autopista Bueno Aires-La Plata (bajada Hudson) por parte de los vecinos afectados por los cortes de luz

En lo que respecta a Edenor, un total de 13.950 usuarios estaban sin luz por interrupciones en el servicio de media o baja tensión en los barrios porteños de Palermo, Agronomía, Belgrano, Chacarita, Colegiales, Núñez, Recoleta, Saavedra, Villa Ortuzar y Villa Pueyrredón.

En lo que respecta al conurbano, en tanto, se ven afectados los partidos de San Isidro, General Rodríguez, La Matanza, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Moreno, Morón, Pilar, 3 de Febrero, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, San Fernando, San Miguel, Tigre y Vicente López.

“No se puede estar sin luz, porque los departamentos son todos eléctricos. Esto es una vergüenza, pero no es de ahora. Pasa desde el 2001 y nunca ha mejorado”, reclamó en diálogo con el canal C5N un vecino en las puertas de la oficina de Edesur en el barrio porteño de Vélez Sársfield.

“Tenemos que hacer quilombo para que vuelva la luz. Yo me metí y rompí las rejas, rompí los vidrios. No soy piquetero ni nada, yo laburo y tengo una hija con una discapacidad. Estaba sin luz y sin agua. Me prometieron que me iban a mandar una cuadrilla y a los 15 minutos tenía luz, así que ¿cómo es esto?”, planteó otro vecino afectado.

Cacerolazos de anoche por los cortes de luz en Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires (Crédito: @JulsOnTheRocks)

