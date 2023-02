Un nene de 7 años se encuentra en grave estado tras chocar una moto de agua contra otra que manejaba su padre

El hecho ocurrió el pasado viernes en Monte Hermoso, provincia de Buenos Aires

Un nene de 7 años se encuentra internado en terapia intensiva con varias fracturas tras protagonizar un choque a bordo de una moto de agua que él conducía contra otra que manejaba su padre, un hombre de 43 años.

El menor se encuentra en un centro asistencial de Bahía Blanca desde el viernes cuando ocurrió el accidente en una laguna ubicada a pocos kilómetros del balneario bonaerense de Monte Hermoso.

Si bien los motivos del siniestro aún son materia de investigación, medios locales señalaron que se produjo a partir de una maniobra imprudente en el marco de una acción de irresponsabilidad por parte del progenitor de la víctima que le permitió conducir un jet sky al menor.

Según fuentes policiales el viernes pasado en la Laguna Sauce Grande de Monte Hermoso “el menor que se encontraba en una moto de agua impactó con otra que era guiada por su padre y que pertenecen a la misma familia”. El padre, a bordo de la otra embarcación, tiene 43 años.

Al instante del choque el niño quedó inconsciente y fue atendido en el hospital del balneario. Ante su crítica situación, una vez compensando, se lo trasladó de urgencia al Hospital José Penna de Bahía Blanca donde quedó internado en el área de Terapia Intensiva Pediátrica.

Desde el mencionado nosocomio le informaron a Canal Siete que el nene de 7 años ingresó al centro asistencial con “un traumatismo de cráneo grave, con fractura de cráneo con hundimiento y hematoma epidural”. De inmediato ingresó al quirófano para que se le realice una reparación neuro quirúrgica. “También tiene un traumatismo facial grave con fracturas. Actualmente está grave con asistencia respiratoria mecánica, en coma farmacológico, con pronostico reservado”, precisaron los médicos.

Personal policial constató que las dos motos de agua pertenecen a la familia del niño accidentado, quienes había viajado desde Bahía Blanca a Monte Hermoso a pasar unos días de vacaciones. El hecho es investigado por la comisaría de Monte Hermoso y la Ayudantía Fiscal de dicha localidad.

Este hecho se suma a otros de similares características ocurridos durante la última semana donde el denominador común resulta ser la irresponsabilidad de los padres. El último fin de semana en las afueras de Mar del Plata un hombre borracho hizo conducir una camioneta a su hijo de 11 años y terminaron volcando en una zanja en la ruta 226: afortunadamente ninguno resultó herido.

Y días atrás circuló un video de un chico manejando un auto en Río Grande, Tierra del Fuego. Las imágenes mostraron que el chico apenas podía ver por arriba del volante y que fue grabado por su padre, que iba de acompañante. También en la misma semana, un taxista en Córdoba llevó a su hijo en la falda mientras manejaba dejando tomar el control de la dirección del automóvil al niño.

En los tres casos, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se contactó con los municipios donde se encuentran radicadas las licencias de conducir y se llevó adelante la suspensión de las mismas.

“Esto no es casual y no son casos aislados. Ya se trata de un problema social: hay un hábito de poner en peligro a los niños al darles el volante. No lo hacen en un campo: lo hacen en calles y autopistas. Somos los adultos quienes tenemos que reflexionar qué estamos haciendo con nuestros hijos. Estas conductas ponen en peligro la vida de los niños y de las personas que se encuentran a su alrededor”, planteó en los últimos días, el director de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Con información de Agencia Télam.

