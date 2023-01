La argentina que ilustró la Music Session #53 de Bizarrap y Shakira y le hizo un guiño a un famoso videoclip de A-ha

La animación de Julita Conde para la #53 Music session de Bizarrap y Shakira

El ya célebre videoclip del productor musical Bizarrap y Shakira, Bzrp. Music Session #53 que batió récords en YouTube y Spotify como el “debut más grande de la historia de la música latina”(a estas alturas lleva en YouTube la astronómica cifra de 162 millones de reproducciones a menos de 10 días de su lanzamiento), dio visibilidad como nunca antes al trabajo de una realizadora audiovisual argentina, llamada Julita Conde, quien fue la responsable de los efectos visuales (vfx) del videoclip y de animar a Shakira a mano alzada.

La canción que no para de sonar, que comenzó como una catarsis de la cantante colombiana, llena de directas e indirectas para su ex y padre de sus hijos, Gerard Piqué terminó alcanzando el primer puesto en el chart mundial en esta dupla enorme con Bizarrap, exhibió en esa cantidad de reproducciones imparables, las animaciones de Julita, que aparecen a partir de segundo 0.46. Justo en el momento que Shakira repite “Una loba no está pa tipos como tú”, cuando los ojos de ella se le encienden, y el micrófono cobra vida en lápiz en blanco y negro, apoderándose de su cuerpo, mientras Bizarrap continúa de espaldas, oculto bajo su gorro y anteojos, sentado entre dos grandes parlantes y un sintetizador a un costado, como es habitual en sus exitosas sessions.

Lejos de tratarse de un trabajo realizado en pocos clics, la labor de la animadora fue muy artesanal. Dibujó a Shakira en toda la secuencia, cantando frente al micrófono y con sus auriculares, mientras agita un brazo y baila. Para lograrlo, como se muestra en el video que compartió en las redes, hizo con lápiz unos 200 dibujos, gesto por gesto, cuadro por cuadro, para lograr la sensación de movimiento, incluso en su larga cabellera.

La especialista en animación fue convocada para ilustrar a Shakira en el video

La joven argentina, de 24 años, a cargo de este trabajo, que se apellida igual que Bizarrap (Gonzalo Julián Conde), y también, como él, es oriunda de Ramos Mejía, posteó y fijó en su cuenta de Instagram @julitaconde su participación en el videoclip con este texto: “Homenaje a mi videoclip favorito de todos los tiempos para este temón. El team: @pedro.colmeiro, @jacquibaffico, @nic0martins, @sart0ri, @julyugarte.

Para este trabajo la especialista en animación empleó una técnica de rotoscopía mezclada con stop motion (animación de fotograma a fotograma), tomando como referencia al inolvidable videoclip de los ochentas Take on me, de la agrupación noruega A-ha, que fue todo un éxito.

l exitoso video de la banda noruega de los ochentas que inspiró a Julita Conde para la Session #53 de Bizarrap, junto a Shakira

Julita estudió Dirección de Cine y Multimedia en la Universidad del Cine (FUC) y se especializó en animación, su pasión. Su cortometraje Espinas en stop motion recorrió festivales por el mundo y le abrió la posibilidad de ser convocada como jurado del Bit Bang Fest 2021, un festival internacional de animación, videojuegos y arte digital, donde también dio charlas.

La realizadora dice que su objetivo es “crear proyectos donde convivan las distintas técnicas audiovisuales y lograr así contar historias de forma única”.

Una foto de Julita muy Bizarrap (Fuente IG @julitaconde)

A su corta edad, ya juntó seis años de experiencia en el mundo de los efectos especiales, dirigiendo cortos y anuncios. Además, Julita ya tiene nombre propio en la escena de la música urbana con todos los trabajos que llevan su firma. Además de Bizarrap, colaboró con Trueno, Lit Killah y Blessd, entre otros. También tuvo clientes como Telefé, Warner Music y Sony Music.

En un posteo de marzo de 2022 agradeció a Bizarrap por confiar en su criterio y sumarla al equipo de creativos que trabajó para los efectos sobre el escenario en el Lollapalooza, uno de los shows más esperados del festival. “Gracias, gracias, gracias, Gonza y July por confiar en mi criterio y sumarme a este team. Es hermoso trabajar así”, escribe. En los videos se ven sus trabajos multimedia que animan y tienen como protagonistas a Nicky Nicole y Nathy Peluso.

La directora de cine y multmedia Julita Conde compartió en sus redes sus trabajas para Bizarrap en el Lollapalooza

Otro de los trabajos de los que Julita compartió con orgullo desde su cuenta de Instagram fueron los visuales que creó para Cazzu en el Luna Park y para su tour. “Los que me conocen saben que esto no fue solo un desafío para mí, sino que también un sueño cumplido para la Julita de hace 4 años que volvía de San Telmo a Ramos a la una de la mañana escuchando Mucha Data en loop como soporte. El jueves viendo el show solo pensé en esa Julita que se aguantaba todo y a todos por la misión que fijó consigo misma. Animación, argentina, pibas, blah blah para qué repetir esa parte que ya se la saben de memoria!”, le cuenta a sus amigos y seguidores. Julita fue la directora de ese proyecto y de la animación. El sueño de un dibujante de manga, con gigantografías en la pantalla que acompañan a la cantante.

En referencia a la técnica, la realizadora le dijo a Télam que “hay muchos haters de la rotoscopia. La gracia es el resultado final que le das al trabajo. La textura que le das, si rotoscopiás con pintura, con lápiz o con digital no es lo mismo. La gracia no es solo cuánto te costó encontrar el movimiento. Muchos pensaron que era un filtro de Instagram pero no, lo hice con grafito, con lápiz. Si no hacía dibujo por dibujo no iba a quedar tan clara la referencia que queríamos, no iba a tener ese feeling ochentoso que buscábamos”.

Seguir leyendo: