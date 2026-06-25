Lucas Torreira cruzó a Bielsa en Infobae Mundial: “Ni yo entiendo por qué no estoy en la selección uruguaya”

Lucas Torreira ratificó su simpatía por Boca Juniors, aunque descartó por ahora jugar en el fútbol argentino

Lucas Torreira se refirió a una de las situaciones que más llamó la atención entre los hinchas uruguayos en la previa del Mundial: su ausencia en la selección. Durante una entrevista con Marcelo Tinelli, el mediocampista del Galatasaray reconoció que tampoco encuentra una explicación clara para no haber sido convocado y aseguró que sigue el torneo como un simpatizante más.

“Sinceramente, ni yo lo entiendo, pero bueno, son decisiones del entrenador que obviamente hay que respetar. Acá estamos alentando como un hincha más desde afuera”, afirmó durante su visita al estudio de Infobae Mundial.

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Además de hablar sobre su situación personal, Torreira analizó el presente de Uruguay en la Copa del Mundo y admitió que el rendimiento del equipo estuvo por debajo de las expectativas que existían antes del comienzo del torneo.

“Lo que todos esperábamos los uruguayos era llegar a definir el grupo con España y ver quién terminaba primero o segundo. Pero la realidad fue otra”, explicó.

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Lucas Torreira afirmó que no entiende por qué no está en la selección uruguaya y dijo que respeta la decisión de Marcelo Bielsa (Infobae en Vivo)

Para el volante, algunos errores puntuales terminaron condicionando el recorrido de la Celeste en la fase inicial. “Se cometieron dos errores gravísimos que terminaron casi empatando el partido. Y ahora te toca enfrentar al rival más difícil con la obligación de ganar. Va a ser durísimo”, señaló.

Torreira también destacó cómo se emparejaron las diferencias entre las selecciones en el fútbol actual y remarcó que ya no existen partidos sencillos en una Copa del Mundo.

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“Hoy el fútbol evolucionó muchísimo. Se han visto resultados que antes parecían imposibles. Cada vez es más difícil competir y cualquier selección te puede complicar”, analizó.

Consultado sobre un posible cruce con Argentina en las instancias decisivas del torneo, el mediocampista consideró que Uruguay tiene argumentos para competir de igual a igual.

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El jugador de Galatasaray aseguró que Uruguay puede competir de igual a igual con Argentina en las instancias decisivas del Mundial (Infobae en Vivo)

“Podemos ser un rival durísimo para Argentina. Nos conocemos de las Eliminatorias, sabemos dónde podemos hacer daño y ellos también nos conocen a nosotros”, sostuvo.

Incluso fue un paso más allá al referirse a la histórica rivalidad rioplatense. “Estoy seguro de que los argentinos tampoco nos quieren enfrentar”, comentó entre risas durante la charla.

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Más allá de la actualidad de la selección uruguaya, Torreira atraviesa un gran momento en el Galatasaray. El futbolista aseguró que su intención es continuar en Turquía y reveló que existe la posibilidad de extender su vínculo con el club.

“Estoy atravesando un momento muy lindo en Turquía. Me quedan dos años de contrato y es muy probable que este año renueve. Estoy muy bien allá y disfrutando mucho”, contó.

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El mediocampista del Galatasaray sigue a Uruguay en el Mundial como un hincha más tras quedar fuera de la convocatoria (REUTERS/Dilara Senkaya)

El mediocampista también destacó la relación que construyó con otros futbolistas sudamericanos dentro del plantel, entre ellos Fernando Muslera y Mauro Icardi.

“Con nosotros los sudamericanos se generó algo muy grande. Hay un lindo grupo y creo que eso es al final lo más importante para conseguir todo lo que hemos conseguido”, explicó.

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Sobre el final de la entrevista hubo lugar para hablar de su vínculo con el fútbol argentino. Torreira reveló que desde chico simpatiza por Boca Juniors. Sin embargo, descartó por ahora cualquier posibilidad de jugar en el país. “Estoy atravesando un momento muy lindo en Turquía. La idea es seguir allá”, afirmó.

Infobae Mundial se emite desde Miami los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas por el canal de YouTube de Infobae. El equipo está integrado por Santi Grizas, Toto Bordieri, Marcelo Sottile, Benito y Yiyo Garcilazo.

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