Shakira y Bizarrap llegan a 100 millones de reproducciones en YouTube en menos de 72 horas

Shakira y Bizarrap han arrasado con el internet en menos de 72 horas. La BZRP Music Sessions #53 no solo se convirtió en el debut más grande de la historia de la música latina en Spotify, sino que el 14 de enero, 71 horas después de que la canción fuera publicada consiguió un nuevo logro: llegó a 100 millones reproducciones en YouTube.

Al llegar al primer centenar de reproducciones en la plataforma de videos, la canción de Shakira y Bizarrap se posiciona en el decimosegundo lugar del listado de Kword, un portal que compara datos de reproducciones en iTunes, Spotify y YouTube, así como datos de ventas en Estados Unidos y el consumo de radio en este país.

¿Quiénes son los primeros cinco?

El listado lo encabezan los coreanos de BTS con los videoclips de Butter que llegó a 100 millones en 21 horas, y Dynamite, que tardó 24 horas.

La boyband es seguida por sus compatriotas de Blackpink que con dos canciones ocupan el tercero y cuarto puesto del listado: How You Like That y Pink Venom lograron, en algo más de 36 horas, el primer centenar de reproducciones.

Para cerrar el top 5 están de vuelta BTS con Boy With Luv, que llegó a los 100 millones de reproducciones en poco más de 38 horas.

¿A quiénes supera Shakira en el listado?

Primero hay que advertir que los datos están actualizados a diciembre de 2022. Con esto claro, la BZRP Music Sessions #53 supera a Taylor Swift que con su canción Me!, en compañía con Brendon Urie de Panic! At The Disco, ocupa el puesto 16 en el listado al tardar 81,6 horas en llegar a los 100 millones de reproducciones.

Este mismo tiempo tardó Ariana Grande, que con su canción thank u, next ocupa el puesto 17 del listado. En seguida, Taylor Swift vuelve al listado gracias a su canción Look What You Made Me Do, que tardó 84 horas en alcanzar este logro.

En seguida está Adele con Hello, canción a la que le tomó 103,2 horas, algo más de 4 días. Cerrando los 20 primeros videos en lograr el centenar de reproducciones en YouTube está TROLLZ de 6ix9ine y Nicki Minaj.

En el listado también aparecen, debajo de la nueva canción, éxitos como Wrecking Ball de Miley Cyrus, Hasta que Dios diga de Anuel AA y Bad Bunny, Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello, This Is America de Childish Gambino y X (EQUIS) de Nicky Jam y J. Balvin.

Shakira vuelve a aparecer en el listado en otras cinco posiciones. En el puesto 42 con Can’t Remember to Forget You, en la que hace dúo con Rihana; la barranquillera también ocupó el puesto 104 con Girl Like Me junto con Black Eyed Peas; luego aparece de nuevo en el puesto 131 con Chantaje, en el 148 con La La La, la canción del mundial Brasil 2014 junto con Carlinhos Brown.

Su última canción en aparecer en el listado es Perro Fiel, en la que también participa Nicky Jam. Esta última logró 100 millones de reproducciones 21,7 días después de ser publicada en YouTube.

