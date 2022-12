“Dibumanía” en las peluquerías: la banderita sigue siendo furor y es el corte más pedido por los niños

El look que impuso el Dibu Martínez en octavos de final con los colores celeste y blanco se convirtió en un hit con demanda diaria, aún después de alzar la Copa en la final del Mundial

Gonzalo Bonadeo con María Laura Santillán: “Messi es meritocracia en estado puro”

¿Por qué sentimos que este equipo nos representa? El ídolo que no podía pagar las hormonas de crecimiento y su extraordinaria muestra de superación. El fortísimo mensaje de la selección al gobierno. Por qué no hubo un escándalo después de perder con Arabia Saudita. El festejo que empezó al ganarle a México y la necesidad de los argentinos de celebrar. La tragedia que no fue por casualidad