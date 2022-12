Nerea, la nena que necesita una válvula y logró recaudar 400 mil pesos en menos de un día

Nerea espera su cirugía

“Nerea Velásquez tuvo meningitis y como secuela de eso su corazoncito comenzó a llenarse de agua. Eso fue lo que requirió que la nena sea internada y su mamá, Verónica Pérez, comenzó a pedir desesperadamente ayuda y un video de la nena pronto se hizo viral”, contó Analía Colazo Bidegain, presidenta de Fundación Ferrocarril del Nordeste Argentino, quien publicó el pedido de socorro en su cuenta de Twitter.

“Ayer por la noche me llegó un pedido que me rompió el corazón; cuento los minutos para el lunes para pedir presupuesto. Estas cosas me matan: Hospital de San Justo, Nerea necesita una válvula, solo tiene 7 años...”, escribió cuando faltaban dos minutos para las 19.00 del domingo 11 de noviembre pasado.

Minutos antes, supo que la pequeña estaba internada desde hacía unos días en el Hospital de Niños de San Justo. Afligida por no poder pedir presupuesto durante esa noche publicó en el video que recibió con el pedido de la propia niña: “Por favor, ¿tenés una válvula para ponerme, que me presten, para salir del hospital?”, clama la pequeña mientras sostiene de lado y con amor a su muñeca Vampirina.

Nerea, de 7 años, necesita de una delicada cirugía en el corazón

Esa válvula tenía un valor de $405.000, según el presupuesto que solicitó y que hizo público, por lo que propuso: “Si 4005 personas donan $100 mañana podría tener la válvula disponible para su cirugía, que no puede esperar la burocracia de los papeles. ¿Nos ayudas?”, el pedido pronto se hizo viral y en menos de dos horas logró juntar el dinero necesario para comprar esa válvula.

“Pedí otros presupuestos, pero la que ella necesita tiene un broche especial y no sé qué otras especificaciones y por eso tenía un costo superior. Pero, por suerte, apenas publique el vídeo mucha gente ofreció su ayuda porque ya conoce mi trabajo y las campañas para chicos que necesitan ayuda que organizo”, resumió la fundadora de Fundación Ferrocarril del Nordeste Argentino sobre las publicaciones de su cuenta @AnyColaz.

La conmovedora historia

Nerea Velásquez dejó de jugar y de ir a la escuela. Las consecuencias de la meningitis hicieron que la pequeña oriunda de la localidad e San Justo, en La Matanza, fuera derivada al Hospital de Clínicas donde, aún sin fecha, deberá ser internada.

Infobae se comunicó con Verónica, su mamá y quien inició un pedido de ayuda por medio de sus redes que más tarde llegó a la Fundación Ferrocarril del Nordeste Argentino, pero como estaba alimentando a la niña no pudo hablar y quien contó la situación que atraviesa la nena es Analía Colazo Bidegain, la fundadora de esa ONG y quien movió cielo y tierra para juntar el dinero necesario para que la pequeña pudiera tener la válvula que necesita para sanar su corazón y que no dejó de estar en contacto con la afligida mamá.

El presupuesto

“Los médicos le dijeron que la nena tiene hidrocefalia, (cuando el cerebro genera más líquido de lo normal) y por eso tenía unos cinco días para ponerle una válvula que lleve ese líquido al estómago”, detalló y contó que hasta que ello sucediera tendría que llevar un drenaje que lleva ese liquido a una bolsa pequeña.

Desde que quedó internada, la niña fue sometida a una serie de estudios que buscaron descartar que tuviera meningitis o tuberculosis, y también le hicieron estudios de cultivos y análisis de sangre, entre ellos del líquido encéfalo raquídeo. Con los resultados, los médicos le dijeron que debían ponerle una válvula de regulación externa para hidrocefalia.

La mujer, contó a un portal de La Matanza que no tiene obra social y debido a la situación económica que enfrentaba hubo gente que se dispuso a ayudarla para reunir el dinero y comprar la válvula que la nena necesita.

El tuit de Analía que logró reunir el dinero parta compara la válvula para Nerea

En las ultimas horas, la propia mamá de la nena contó en su cuenta de Facebook que recibió un llamado de la ministra de Desarrollo Social de la Nación Victoria Tolosa Paz “y se puso a disposición” y le aseguró que “vamos a tener la válvula para que la puedan operar”.

Según Analía, “un neurocirujano me explicó que si esa válvula no se coloca en tiempo y forma la hidrocefalia se hace permanente y ya no tiene retroceso, por eso la urgencia de hacerlo pronto y no esperar los tiempos burocráticos que tiene la Provincia. La familia está esperando el resultado de estos últimos estudios que hicieron para poder entrar a cirugía. Eso es lo que me explicó la mamá”, aseguró y aclaró que el tiempo de los resultados puede ser 48 horas.

Respecto a la campaña por medio de la cual logró juntar el dinero y comprar la válvula, dijo: “Ya está en contacto la persona, o sea la empresa a la que yo le compré la válvula, con el hospital y el hospital ya sabe que la válvula está disponible. Una vez que estén esos resultados ya podrán poner fecha a la cirugía”.

