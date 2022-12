“Adopta un abuelo”, la ONG española que llegó hasta Argentina y recorre el mundo

"Esta Navidad la felicidad llega en un sobre", es el lema de una nueva edición de la iniciativa lanzada por Adopta un abuelo

En vísperas de Navidad y Año Nuevo, una ONG española lanzó una iniciativa a través de las redes sociales que recorrió el mundo en cuestión de horas. Se trata de Adopta un abuelo, un proyecto que surgió en Madrid en 2016 y no deja de crecer con las innovadoras ideas que ponen en práctica para combatir los riesgos que trae la soledad de los adultos mayores. Durante todo el mes de diciembre concentran sus energías en la campaña “una carta para un abuelo”, que puede ser enviada de forma virtual desde otro países, y son muchos los argentinos que ya mandaron su escrito.

Conchi fue la encargada de explicar el paso a paso de la segunda edición, y brindó datos estadísticos de la problemática que padece la tercera edad. “En España 1.200.000 de mayores viven solos, unos 360.000 viven en residencias y el 60% no recibe visitas. Eso está muy mal, ¿no?”, comienza el clip que luego se replicó en Instagram, Twitter y Facebook hasta hacerse viral. Con el objetivo de que cientos de miles de abuelos se sientan acompañados en estas fiestas, pidió que dejaran fluir su inspiración para participar con una dedicatoria.

“El proceso es muy sencillo: entra en nuestro sitio web, escribe tu carta, dale a enviar, y ¡listo!”, resume a pura simpatía la responsable de emitir el mensaje. Y remata: “Recuerda que en esta Navidad la felicidad llega en un sobre”. El CEO y fundador Alberto Cabanes contó su historia personal para resumir cómo nació la empresa social que ahora se mantiene gracias a las donaciones de los ciudadanos y la financiación de algunas empresas que los apoyan. Desde muy pequeño, por circunstancias de la vida, vivió con sus abuelos, Clemente y Pilar, y durante la adolescencia trabajó todos los veranos como mozo y repartidor de supermercados.

Adopta un abuelo, el proyecto social que recorre las redes sociales con la iniciativa de enviar cartas durante todo el mes de diciembre (Instagram @adopta1abuelo)

“Los valores que marcaron su vida y los que siempre me transmitieron con el ejemplo: humildad, sencillez y generosidad, son solo algunos de los muchos que me enseñaron, y entendí el valor del abuelazgo”, remarcó Cabanes. Se graduó de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, y a los 22 años fundó su primera start up. Aunque no pudo prosperar y no le fue como esperaba, siguió adelante con el aprendizaje que le brindó esa experiencia. Su carrera profesional dio un salto en 2013 cuando se convirtió en jefe de equipo de auditoría para clientes industriales en una prestigiosa firma de servicios.

Todo cambió cuando conoció a Bernardo, un carpintero de 90 años, viudo y sin hijos, que estaba viviendo en el mismo hogar de ancianos que su abuelo. El hombre le contó que había dejado el colegio cuando tenía 12 años para empezar a trabajar, y que no había podido tener decencia con su esposa, por lo que lamentaba que nunca se iba a cumplir su gran sueño: tener un nieto. “Una persona casi sin estudios cambió la vida de un millenial con cuatro continentes visitados, una American Express, traje, corbata y vistas desde un piso 40 en el distrito financiero de Madrid; recuerdo perfectamente cuando envié el e-mail a recursos humanos diciendo que dejaba mi puesto de trabajo fijo y estable y cómo le transmití a mis padres la decisión que acababa de tomar”, rememoró Alberto.

En 2014 el fundador de la ONG conoció a Bernardo, compañero de asilo de su abuelo, y mantuvo una charla que inició todo

Dejó su empleo para centrarse en el crecimiento de la ONG que ya tenía una misión muy clara. “Le dije: ‘No te preocupes Bernardo, yo te adopto como abuelo’, y en ese instante al ver su felicidad comprendí el poder que tenemos cada uno de nosotros para cambiar el entorno que nos rodea”, manifestó. Sobre los comienzos, se sinceró sobre las dificultades que atravesó: “Perdí mis ahorros, me endeudé, tuve que vender mi auto y la televisión, dejé el centro de Madrid para volver a Ciudad Real a casa de mis padres y durante muchos meses mi exnovia y un amigo me acogieron en sus casas porque no tenía para pagar un alquiler”.

Pese a las adversidades, se mantuvo firme en sus convicciones y con el tiempo vio los resultados del esfuerzo. “Cada día estoy más convencido de la gran decisión que tomé porque comprendí que no quería ser consultor, sino emprendedor social, porque sé cuál es mi cometido: conectar generaciones para paliar las situaciones de soledad mientras se rinde tributo a la figura de todos los mayores del mundo”, sentenció. Resaltó, además, que no sólo se trata de acompañar, sino también de recuperar el valor y la dignidad de quienes considera “maestros de vida”.

El programa intergeneracional fue reconocido con más de 20 premios en Innovación Social, cuenta con más de 6200 voluntarios en más de 50 municipios de España, 3500 abuelos adoptados, y más de 45.700 horas de compañía, tanto a nivel presencial como por videollamadas. “La vida no son números ni palabras, sino hechos y emociones, y que el emprendimiento es una filosofía de vida para aportar valor añadido a la sociedad mientras aprendés en el camino”, aseguró Alberto. También crearon una aplicación con el mismo nombre del proyecto, la primera app que conecta generaciones en la que los voluntarios pueden conectar con abuelos desde cualquier parte del mundo, hacer llamadas y videollamadas, bajo la misión de que los mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos.

A medida que van llegando las cartas, en las redes muestran el momento de la recepción

A través del sitio web adoptaunabuelo.org se pueden enviar cartas desde Argentina de manera práctica y sencilla

En sus redes sociales generan contenido donde los abuelos son protagonistas de distintas secciones, incluido un glosario LGBT donde explican cada término, resúmenes de series de Netflix, historias de vida, y las genuinas reacciones cuando abren las cartas que les envían. Ejemplos como el de Antonia, una señora de de 90 años, que soñaba con aprender a leer y sus voluntarias, Charo y Paloma, le enseñaron, inspiran a otros a sumarse a la iniciativa.

El fundador resume su objetivo con una frase: “Habré alcanzado el éxito como emprendedor dentro de 60 años cuando haya un joven que me adopte a mí y de esta manera pueda transmitir toda la sabiduría y valores que Bernardo me ha transmitido a mí”. En los comentarios de la publicación muchos argentinos dijeron presente elevando su deseo de que en un futuro la dinámica que crearon se aplique también en nuestro país, y redactaron sus cartas para los abuelos de las residencias para personas mayores de España que esperan ansiosos que llegue el día de leerlas.

