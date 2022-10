La influencer de la costura: historia de la mujer que pasó de la televisión a ser un boom en las redes

Fabiana Marquesini tiene más de 650 mil suscriptores en su canal de Youtube. Allí graba videos enseñando, entre otras cosas, a confeccionar ropa a medida

“Vine de un funeral y me puse a ver tus videos. Me has alegrado el día: me sacaste una sonrisa”, dice uno de los comentarios en las redes sociales de Fabiana Marquesini, y sin dudas sirve como primer pantallazo para comprender la llegada y el éxito que logró entre el público virtual. De estirpe televisiva, esta mujer es una influencer de la alta costura: diariamente publica videos para sus más de 650 mil suscriptores de Youtube enseñándoles a confeccionar su propia ropa a gusto y a discreción.

“Crear algo propio y bueno realmente te dignifica porque te levanta la autoestima. Las manualidades pasan a ser parte de vos y te fascinan”, le dijo Marquesini a Infobae. Los videos de su autoría son pedagógicos y útiles para producir prendas a medida a través de la moldería. Además, según consideró, “la gente quiere ahorrar, así que los reciclados están a la orden del día. Podés hacer un bolso a partir de un jean o una pollera desde una remera”.

Una trayectoria docente

Marquesini -de 56 años- es oriunda de Mendoza, en donde estudio educación física. Antes de finalizar el cursado realizó prácticas pedagógicas con alumnos de la primaria, de la secundaria y de la universidad. Cumplido este paso, recibió una medalla y una mención especial por haber sido la mejor practicante. “Considero que nací para enseñar, es algo que me encanta, y esa medalla me demostró que podía hacerlo”, recordó. Esta impronta docente la acompaña hasta hoy y es una parte esencial de sus contenidos “porque hay una demanda de aprender sobre costura y de interiorizarse”.

“Siempre hago hincapié en el gusto personal y en haberlo hecho bien. Por ahí no me fijo tanto en que te compres la tela más cara, porque eso la verdad que no es lo principal. Se puede hacer algo sencillo y lindo porque ahí entra el arte de la costura”, agregó.

La costura era un hobby en su juventud pero años después se convirtió en su trabajo. Antes estudió educación física (Fabiana Marquesini)

Cuando conoció a su actual marido en la ciudad de Buenos Aires la vida de Marquesini cambió por completo. Se mudó a la capital del país, tuvo dos hijos y, desde entonces, la costura forma parte de su vida profesional. “Antes lo hacía como un hobby y después pasó a ser algo laboral”, rememoró. En ese trajín, el extinto canal de televisión Utilísima fue su espacio de trabajo durante 17 años con un programa que se llamó Puntos y Puntadas. “Esa experiencia me enseño lo que es dar clases frente a una cámara”, valoró la mujer.

Las redes sociales

Marquesini repasó que en la televisión “la gente se comunicaba y pedía cosas por carta, mientras que hoy en día las redes sociales permiten un ida y vuelta beneficioso” para todas las partes. “Creí que las transmisiones en vivo de ahora no iban a tener mucho sentido porque básicamente habló de lo mismo que ya hablé antes en un video, pero todo lo contrario: están entrando 2000 personas que preguntan, responden y se ríen. Así que trato de hacer siempre muchas preguntas o de contar anécdotas graciosas como para tomarlo con humor”, explicó.

Así las cosas, todos los días a las 18 horas se pueden ver los videos en vivo de esta emprendedora que está presente en Instagram -en donde tiene 43700 seguidores-, en Twitch y en Youtube.

Marquesini considera que con materiales sencillos se puede crear algo bello: ahí está el arte de la costura

Pero no nos quedemos ahí: para llegar a esos números, el tiempo y las casualidades hicieron lo suyo. Cinco años atrás, Joaquín -uno de los 22 sobrinos de Fabiana-observó con sorpresa que uno de los viejos videos de su tía en Utilísima tenía casi 2 millones de vistas. Inevitablemente, influido por la vorágine virtual de su generación, el joven le propuso abrir un canal propio.

La planificación

Al principio Marquesini debió recibir asistencia técnica para grabarse y para editar los videos. Sin embargo, hoy en día lo hace por su cuenta y con mucho placer. “Estoy contenta con eso. Seguramente otra persona también lo sabrá hacer, pero si hablo de costura me gusta hacer, por ejemplo, cámara lenta para lo más difícil y acelerar lo que no es tan importante. Entonces me siento tranquila porque sé que el video queda bien explicado y, a la vez, está muy bueno lo de darle mi impronta personal a la edición”.

En relación a cómo planifica sus contenidos, la emprendedora hace especial hincapié en las impresiones y en las devoluciones que dejan sus seguidores: “Ni siquiera tengo que planear qué video hacer porque me doy cuenta que si mil personas hablaron de algo en particular, listo, tengo que hacer eso”. Esta forma de trabajar es posible, en parte, gracias a las redes sociales, ya que se pueden registrar “el feedback y las repercusiones que deja la gente en los comentarios”.

Finalmente, Marquesini reveló que su público está compuesto por personas de diversas edades y que, al contrario de lo que se puede llegar a pensar, están muy presentes los varones: “Me doy cuenta que son diseñadores cuando me escriben, y también hay otros que me comentan que a las esposas no les gusta coser y que ellos empezaron a usar la máquina”. ¿Por qué sucede esto? “Porque es una actividad entretenida para cualquiera”. Sin dudas, la esencia de esta influencer de la costura va por ese camino: divertir y enseñar.

