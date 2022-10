El Presto se sinceró sobre su relación con Brenda Uliarte e hizo una polémica revelación

Luego de que trascendiera que un mes antes del intento de asesinato a Cristina Kirchner, El Presto tuvo una relación con Brenda Uliarte -quien está presa y acusada de ser la coautora del hecho-, el reconocido youtuber hizo polémicas declaraciones en sus redes sociales.

Según se desprende de la investigación judicial a la que accedió Infobae, tuvieron una relación “sentimental y frecuente” de tres meses que se interrumpió en julio. Los investigadores deducen que ella lo seguía buscando tras la ruptura y así lo confirmó él en un video que fue difundido en Twitter por el usuario @chupertinero.

“La mina vuelve a escribirme y le dije ´estoy en Caballito en este momento juntado con unos amigos tomando algo, si queres venite´. La mina llega al departamento, llega rara, estaba muy maquillada, mas flaca que ahora. Tenía mucho maquillaje, mucha base. compartimos esa noche, tomamos unos wiskys y digo ‘bueno, vamos’ y si dio” (SIC), relató El Presto dando a entender qué Brenda era quien le escribía y le insistía para verlo.

Y continuó brindando más información de aquel encuentro: “Pero pará, la mina esa noche, en esa reunión donde hay testigos, era rara, no miraba a los ojos, solo preguntaba. Lo único que hacía era preguntar”.

En un momento de la noche contó que un amigo lo apartó del grupo y que mantuvieron una conversación a solas donde le advirtió que tuviera cuidado con Brenda: “Como Rafael sabía que yo estaba tomado de más, me lleva a la cocina y me dice ‘Edu, no me cierra esta loca, no me cierra para nada, pone a grabar el celular’. Yo puse a grabar el celular y me lo puse en el saco”.

Luego detalló los pormenores de la noche que pasaron juntos. “Fuimos al motel, tuvimos 10 minutos de intimidad porque yo soy medio conejín, me di vuelta y me acosté a dormir. Fin”, reveló. Al otro día, contó que se levantó y le dijo: “Chau flaca, lo pasé muy lindo”.

Brenda Uliarte y el youtuber El Presto mantuvieron una relación hasta un mes antes del ataque a CFK

La relación entre el youtuber y Brenda salió a la raíz luego de que se peritara el teléfono de la joven, donde se encontraron los mensajes que ambos habían intercambiado entre en mayo y julio de este año.

El dato podría haber pasado desapercibido sino fuera porque El Presto (@elprestook con 362 mil seguidores en Instagram) tiene dos causas judiciales por presuntos delitos vinculados a la instigación de la violencia: la más resonante, las amenazas que le valieron a Prestofelippo su segunda imputación cuando, en septiembre del 2020, escribió en Twitter, dirigiéndose a Cristina Kirchner: “Vos no vas a salir viva de este estallido social. (...) Te queda poco tiempo”. El tuit llevaba una foto de la Vicepresidenta.

El día del intento de homicidio, incluso, El Presto” consideró las imágenes que habían tenido lugar frente a la casa de la Vicepresidenta como un “acting de CFK”. Y al día siguiente también posteó en Instagram: “¿vos seguís creyendo toda esta pantomima?”.

No es la primera vez que el youtuber hace declaraciones sobre relación con Brenda, Este jueves había dicho: “Estoy soltero y de mi vida privada puedo hacer lo que quiera. ¿Ahora tener relaciones sexuales es un delito?”.

Tras aclarar que, vía su abogado, ya se había puesto a disposición de la justicia para declarar, recordó que en noviembre de 2021, cuando apoyaba mediáticamente la candidatura a diputado de Javier Milei, comenzó a recibir mensajes en Instagram “de una muchacha que vive en parque Lezama” y le dijo: “Estuve atrás tuyo estabas acompañado por tal persona”.

“Le agradecí y así empezó la charla. Empezamos a hablar de vez en cuando. ´Ay que lindo que sos´, me decía. Me empieza a mandar fotos vestida de Otaku (animé) -dijo-. Esos chats deben estar y es un chat de ´jeropa´ donde la invito a tomar algo a vernos. Fin”.

La causa por el atentando a Cristina Kirchner quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien hasta el momento mantiene detenidos a 4 sospechosos, entre los que se encuentra Brenda Uliarte.

