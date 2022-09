Un fiscal federal avaló el estudio de impacto ambiental para la exploración petrolera off shore en Mar del Plata

Imagen de archivo de la plataforma petrolera Ocean Guardian, a unos 100 kilómetros de las Islas Malvinas. 19 abril 2010. REUTERS/Gary Clement

La fiscalía federal N°2, a cargo del fiscal general Manuel Pettigiani, avaló el estudio de impacto ambiental para la exploración de hidrocarburos offshore en Mar Argentino, a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Al aprobar el informe presentado por el Estado Nacional se consideró que las condiciones están dadas para dar inicio a las tareas de exploración sísmica en aguas jurisdiccionales, por impulso de un consorcio de empresas entre las que se encuentra la estatal YPF.

Para avanzar con el proceso, se espera que el titular del Juzgado Federal 2, Santiago Martín, resuelva si finalmente aprueba la actividad. Aún así, el Ministerio de Ambiente convocó hace dos días a una audiencia pública a realizarse el próximo 19 de octubre “por la denominada Evaluación de Impacto Ambiental para la perforación de un pozo exploratorio en el Bloque CAN100 de la Cuenca Argentina Norte”.

La reelaboración del informe ambiental había sido solicitado a partir de una causa iniciada por organizaciones ambientalistas. Por tal motivo, al trascender que fue aprobado, el colectivo “Asamblea por un mar libre de petroleras” convocó a una protesta para el próximo 4 de octubre en defensa de “la vida y el mar”. La convocatoria se realizará bajo el lema “Atraticazo” en la rambla de la ciudad de Mar del Plata.

FOTO DE ARCHIVO. Una plataforma de gas israelí en el mar Mediterráneo. 1 de agosto de 2014. REUTERS/Amir Cohen

Pettigiani indicó que el Gobierno nacional emitió la Resolución 7/2022 de la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación donde se aprueba el “estudio de impacto ambiental complementario del proyecto “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina; Cuenca Argentina Norte (Áreas Can 2108, Can 100 y Can 114)”, centrado en impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos”, informó Télam.

El proyecto de exploración petrolera offshore estará a cargo del consorcio de empresas encabezado por Equino en sociedad con YPF y Shell. Debido a sus características, se considera que es de “alto potencial hidrocarburífero”. De hecho, Pettigiani consideró que la actividad petrolera “podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social”.

Ante los temores en torno al impacto ambiental, el fiscal aseguró que habrá un resguardo de la sostenibilidad. En el dictamen, Pettigiani remarcó que ya fue suficientemente analizada la preservación del ambiente, de manera que “el permiso de prospección sísmica otorgado por el Estado Nacional resultaría procedente”.

En ese sentido reafirmó la importancia de avanzar con el proyecto dado que la industria hidrocarburífera podría ser un factor “determinante para alcanzar los tan ansiados niveles macroeconómicos que necesita el país para su crecimiento”, expresó. De hecho, planteó que la actividad petrolera se impone en una sociedad que “presenta los alarmantes niveles de pobreza como la nuestra”.

Con el aval de la Fiscalía se reafirmó la postura que la Cámara Federal de Mar del Plata había tomado en junio pasado. En aquel entonces revocó una medida cautelar y habilitó el proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de la ciudad. Los trabajos estaban suspendidos desde febrero, cuando el juez Santiago Martín ordenó que se suspendan inmediatamente las tareas vinculadas a la extracción de crudo.

En el fallo, el Tribunal planteó que no se advirtió una situación de riesgo o peligro “que pudiese colocar al medio ambiente en situación crítica o de peligrosidad tal que amerite la adopción inmediata de una medida cautelar”. Además, se planteó que “ni los informes técnicos producidos por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, ni las medidas de mitigación de impacto sobre las especies marinas que implementaría la empresa Equinor en esta primera Etapa de Exploración, permiten deducir clara y certeramente que las mismas sufrirían menoscabo de entidad suficiente o magnitud considerable como para impedir la continuación de dichas tareas”.

