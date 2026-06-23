Sociedad

Intentó prender una estufa con nafta, explotó y se quemó: lo tuvieron que trasladar en helicóptero y está grave

La víctima fue un hombre de 39 años que residía en Mendoza y el accidente le dejó lesiones que abarcan aproximadamente el 70% de su cuerpo

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La explosión en una vivienda de Las Paredes, Mendoza, ocurrió a las 7:50 y derivó en un incendio que activó un operativo de emergencia
La explosión en una vivienda de Las Paredes, Mendoza, ocurrió a las 7:50 y derivó en un incendio que activó un operativo de emergencia

Un hombre de 39 años sufrió graves quemaduras en el 70% de su cuerpo tras intentar encender una estufa con un bidón de combustible en una vivienda de Las Paredes, Mendoza. La víctima quedó internada en estado reservado en un hospital de la capital provincial.

La explosión y el incendio que se desencadenaron a las 7:50 de la mañana obligaron a desplegar un operativo de emergencia que terminó con el traslado aéreo de la víctima mediante el helicóptero policial Halcón III.

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El hecho ocurrió en la calle El Chañaral al 4000, en el radio de la Comisaría 60°. Según el parte médico, el paciente —identificado con las iniciales E.S.P.— presenta un cuadro de quemaduras graves con compromiso de las vías aéreas, lo que determinó la necesidad de una evacuación de alta complejidad. Las lesiones abarcan aproximadamente el 70% de la superficie corporal.

El paciente identificado como E.S.P. presentó quemaduras en el 70% de la superficie corporal y compromiso de las vías aéreas
El paciente identificado como E.S.P. presentó quemaduras en el 70% de la superficie corporal y compromiso de las vías aéreas

Ante la gravedad del cuadro, se activó un operativo sanitario de emergencia que articuló la intervención de personal sanitario, efectivos policiales, Bomberos y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP). El Halcón III trasladó al herido por vía aérea hasta el Hospital Lagomaggiore de la Ciudad de Mendoza, según supo Infobae.

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Un turista tuvo que ser rescatado por un helicóptero tras descompensarse en el volcán Lanín

Un turista de 54 años debió ser evacuado en helicóptero tras descompensarse mientras ascendía el volcán Lanín, dentro del Parque Nacional Lanín. El procedimiento quedó a cargo de las autoridades, que desplegaron un amplio operativo de rescate.

El hecho, que ocurrió en marzo, tuvo lugar cerca de una de las zonas de mayor altitud del parque, que se extiende por la provincia de Neuquén. El visitante, oriundo de Buenos Aires, comenzó a manifestar síntomas compatibles con el mal agudo de montaña a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, una altitud que representa una exigencia física considerable incluso para quienes tienen experiencia en actividades de alta montaña.

El volcán Lanín figura entre los destinos más visitados por practicantes de senderismo y ascensos en la región. Su cima supera los 3.700 metros y la montaña es conocida tanto por su demanda física como por sus condiciones meteorológicas variables. Cada temporada, decenas de visitantes recorren sus senderos, por lo que el área cuenta con vigilancia permanente de guardaparques y brigadistas.

Volcán Lanín
Un turista de 54 años fue rescatado en helicóptero tras descompensarse durante el ascenso al volcán Lanín en el Parque Nacional Lanín

El operativo estuvo a cargo de personal de Guardaparques y brigadistas del ICE Centro del Parque Nacional Lanín, que se movilizaron tras recibir la alerta por radioestación. Según el reporte oficial, la comunicación llegó alrededor de las 12:00 de parte de la guardaparque presente en el sector, quien notificó la situación al equipo de coordinación. La información permitió establecer contacto con un médico del hospital de Junín de los Andes, con quien se evaluó el cuadro clínico y se definió la necesidad de una intervención especializada.

El visitante recibió asistencia inicial de guías de montaña que se hallaban en el lugar. Estos profesionales, con formación para actuar en emergencias, acompañaron al afectado hasta el Refugio CAJA, designado como punto seguro para organizar la evacuación. La ubicación del refugio resultó determinante para concretar la extracción aérea, al ser accesible para el aterrizaje del helicóptero.

Desde ese punto, una cuadrilla helitransportada utilizó un helicóptero de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para extraer al turista desde la alta montaña. La operación exigió una coordinación precisa entre los equipos en tierra y el personal aéreo, además de la adaptación a las condiciones del terreno y el clima propios del Lanín.

El turista fue trasladado hasta el Centro de Informes del parque, donde los equipos médicos y de rescate lograron estabilizar su condición. Luego fue entregado a sus familiares, con lo que el operativo quedó formalmente cerrado.

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