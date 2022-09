La presidenta del centro de estudiantes del Pellegrini cerró el colegio con candado y ni la rectora puede ingresar

El Pellegrini se sumó a las tomas de colegios en territorio porteño (archivo)

El centro de estudiantes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (CECaP), dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), votó ayer por la tarde también tomar el colegio y pasar la noche dentro del establecimiento sin dejar que entre ni salga nadie. Para cumplir con el objetivo, los jóvenes decidieron ponerle candado al portón de ingreso.

Así lo confirmó la propia presidenta del CECaP, Micaela Gûera de Souza. Candado en mano, la estudiante de 5to año explicó que cuando los alumnos deciden tomar el edificio, “todas las autoridades deben retirarse”. “En el Pelle (SIC) tenemos un portón que se cierra con un candado y lo suelen tener los trabajadores no docentes. Al no contar con eso y por una cuestión de seguridad, nosotros compramos y tenemos uno propio, porque de noche no se puede salir del colegio”, detalló.

En declaraciones a Radio Mitre, Gûera de Souza añadió que los estudiantes pasaron la noche dentro del colegio. “Las puertas las cerramos a la 11 de la noche y, por lo tanto, nadie puede entrar ni salir. Y firmamos un acta en la que nos comprometemos a cuidar el colegio”, señaló. El pernocte incluyó la proyección del partido que la Selección argentina le ganó 3-0 a Jamaica.

La alumna Gûera de Souza explicó que mientras se realizan las tomas ni la rectora del colegio, Ana Bernal, puede ingresar. “No puede entrar ninguna autoridad y ningún adulto sin previo aviso. Es una decisión nuestra, nosotros los invitamos a entrar. Si no, nadie puede. La medida de fuerza es sin autoridades, tomada por y para les estudiantes (SIC)”, concluyó.

Si bien el Carlos Pellegrini no es manejado por el Gobierno de la Ciudad (las sanciones y las denuncias anunciadas por la ministra Soledad Acuña no se podrán aplicar), contra el cual están dirigidos los reclamos de los jóvenes, durante una asamblea los estudiantes decidieron “solidarizarse” con las protestas que llevan adelante los otros colegios contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Así, bajo la consigna “Estudiantes estamos en lucha porque Larreta no escucha”, ya son 12 los establecimientos educativos afectados por las protestas de los alumnos en territorio porteño.

Carla Andrade, presidenta del Centro de Estudiantes, anunció la semana pasada la toma del colegio

El Mariano Acosta fue el primer colegio en definir la medida. El Centro de Estudiantes (CESMA), controlado por “El Arcortazo - Lista 10″ que responde a la agrupación La Cámpora, votó el viernes pasado la ocupación del colegio en reclamo de mejoras edilicias, cambios en las viandas alimentarias y en contra de las prácticas laborales obligatorias en empresas.

Hasta el momento, las instituciones con ocupaciones actualmente son 12: el Carlos Pellegrini, la Luis Pasteur, el Mariano Moreno, la Osvaldo Pugliese, la Agustin Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Cerámica 1, la Rodolfo Walsh, la Julio A Roca, la Lengüitas y el Liceo 5 Pascual Guaglianone.

A esta lista hay que sumarle la escuela de Música Juan Pedro Esnaola, que también estaría ocupada, y el colegio Mariano Acosta, que estuvo tomado desde el viernes pasado y, si bien la protesta ya fue levantada, los alumnos decidieron permanecer toda la noche en el edificio y mañana finalizar la manifestación con un abrazo simbólico.

Los padres de todos los alumnos que participan de las tomas en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires serán demandados por consentir que sus hijos, menores de edad, ocupen un edificio público. Además, según informaron, deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares y en estas horas preparan una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.

Seguir leyendo: