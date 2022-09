Las apariciones en TV y los posteos en redes sociales de Brenda, la novia del atacante de Cristina Kirchner que fue detenida anoche

Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, también quedó detenida por el ataque a Cristina Kirchner

Brenda Uliarte, novia del atacante de Cristina Kirchner y recientemente detenida por la Justicia, no es un personaje anónimo para la Televisión. Semanas atrás, había sido entrevistada por el canal de noticias Crónica TV y sus apariciones generaron un fuerte interés.

La primera vez que Uliarte apareció en TV fue en un móvil ubicado frente al Teatro San Martín. Durante el reportaje, contó que había renunciado a la posibilidad de recibir planes sociales porque prefería trabajar vendiendo copitos de nieve en la calle. “Cobrar planes sociales es fomentar la vagancia ”, aseguró Brenda al ser entrevistada en vivo. En esa salida, también habló Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló un arma a centímetros de la cara de la Vicepresidenta.

Eran días donde la opinión pública discutía sobre los videos de Mariana Alfonzo, la beneficiaria de planes sociales que repetía sin tapujos en redes sociales y en reportajes que prefería recibir ayuda del Estado antes que trabajar, y el testimonio de Brenda marcaba un fuerte contraste.

A las pocas horas, Brenda fue invitada al estudio de Crónica a debatir con Alfonzo y aumentó su popularidad.

Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda, entrevistados en TV

Veinte días después volvió a TV para defender a su pareja. Fue el viernes pasado, en en Telefe Noticias, donde fue entrevistada para hablar del atentado que había realizado Sabag Montiel contra la vida de la ex Presidenta. Fue presentada con otro nombre, “Ambar”, un apodo que se sospecha que solía utilizar en redes sociales y en un sitio donde vendía contenido para adultos .

“Estamos con mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y nosotros no tuvimos nada que ver” , expresó la joven. Contó que conoció a su pareja hace 4 meses y que convivían hace uno. Dijo además que no había visto a Fernando antes del ataque. La Justicia cree que mintió y que ella también estuvo en las adyacencias de la casa de Cristina Kirchner la noche del jueves y por eso la detuvo.

Brenda y Fernando se conocieron en una fiesta, donde se hicieron amigos. Según la historia que contó en TV, fue Fernando quien le ofreció trabajar en la venta callejera de copitos de azúcar y el lazo amoroso se profundizó a tal punto que apostaron por la convivencia.

La entrevista realizada a "Ambar" en Telefe. Su nombre real es Brenda Uliarte

Durante los allanamientos realizados en la vivienda de Sabag Montiel -donde encontraron 100 balas- la policía se llevó todas sus pertenencias, por lo que reclamó insistentemente en la TV que le devolvieran su ropa. “Sólo tengo lo puesto” , expresó.

“No somos terroristas ni nada” , insistió. Y contó: “Lo conocí en una fiesta, nos hicimos amigos y después conocimos a Nicolás, que nos dio trabajo y empezamos a tener una amistad. Tengo mucho miedo por las amenazas y lo que me pueda pasar el día de mañana. Estamos muy asustados ”.

Brenda fue detenida este domingo en la estación Palermo del ferrocarril San Martín por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el caso.

Brenda Uliarte fue detenida como supuesta cómplice de su novio en el ataque a Cristina Kirchner

Horas antes de su detención, Brenda compartió en sus redes sociales parte del discurso que el diputado nacional Javier Milei brindó durante la sesión especial del sábado en el Congreso donde critica la decisión del presidente Alberto Fernández de decretar feriado nacional.

“¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuándo mataron al fiscal Nisman? ¿O cuándo fue el atentado a la AMIA o de la Embajada de Israel?”, se lo escuchaba decir Milei en un video donde se mostraban imágenes y noticias de esos hechos puntuales.

El video que Brenda compartió de Javier Milei en Instagram, donde critica el feriado del lunes

Además, en una de sus historias de Instagram, subió la canción “Slide Away, de Miley Cyrus, que cuenta la historia de una pareja que a medida que pasa el tiempo va derrumbando todo lo bonito que fue construyendo.

Historia de Brenda

Previo a ser detenida, la joven realizó un vivo de Instagram en el que aseguró: “No hay reconciliación con los corruptos de cualquier bando político”.

“De cualquier país, de donde sea. Basta de corrupción”, es lo primero que se le escucha decir a la joven durante la transmisión que hizo desde @_ambereliza. En ese momento, estaba siendo seguida por unas 30 personas y se mostraba muy relajada respondiendo las preguntas.

Al ser consultada por el uso de las redes sociales que hacía su novio, Brenda dijo que “esa es la privacidad de él” y dio a entender que no tenía nada para agregar porque no le manejaba las redes. “Él tampoco me manejaba las mías. No éramos tóxicos, manejándonos y viendo qué hacemos. No”, explicó.

Vivo de Instagram de la novia de Fernando Sabag Montiel

Pero lo más llamativo fue cuando se refirió al intento de asesinato de la Vicepresidenta y aseguró que su pareja utilizó un arma de juguete. “El chorro de agua se vio claro” , dijo, al leer uno de los comentarios que le dejaban sus seguidores, y añadió: “Sí, tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe?”. Y al cerrar la transmisión lanzó una polémica declaración sobre la cual la Justicia no tiene ningún indicio: “Le cambiaron la pistola por una de verdad y ahora se come este bardo”.





