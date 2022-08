Corte de tránsito en Recoleta: otro accidente durante obras en la vía pública produjo una fuga de gas

La Policía de la Ciudad cortó el tránsito en la zona

Un nuevo accidente producido durante obras en la vía pública provocó otra rotura de un caño de gas en pleno barrio porteño de Recoleta, lo que obligó a cortar el tránsito en la zona, mientras la Policía de la Ciudad y los Bomberos trabajan en el lugar para tratar de controlar la situación.

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles sobre la avenida Libertador, a la altura de su intersección con Callao , donde aparentemente una retroexcavadora perteneciente a una empresa ajena a Metrogas, la compañía que opera en la región, perforó un caño de baja presión de distribución domiciliaria y generó peligro en los alrededores.

Según pudo saber Infobae, tras una breve inspección, los agentes de seguridad descubrieron que la pérdida se encontraba puntualmente debajo del semáforo ubicado en la esquina de esas dos avenidas, por lo que se solicitó el corte del suministro eléctrico de forma preventiva.

Paralelamente, ante este contexto, la Policía interrumpió la circulación de los vehículos en ese tramo, desviando por la calle Posadas a los autos que llegan desde Callao, en tanto se intenta arreglar el desperfecto en la red del servicio.

Los Bomberos también trabajan en el lugar

Asimismo, las autoridades evacuaron todas las viviendas y los locales linderos y solicitaron la presencia de personal de la empresa Metrogas para que solucione la fuga, que se habría generado tras la rotura de un caño maestro de 12 pulgadas de diámetro. Por su parte, una cuadrilla de bomberos continúa en la cuadra, preparada para actuar ante cualquier eventualidad.

A los pocos minutos arribaron cuatro equipos de la compañía distribuidora que comenzaron con las tareas para controlar el escape, pero se estimaba que el operativo iba a demorar un tiempo considerable debido a la complejidad del procedimiento que se tiene que llevar adelante. No obstante, el servicio de gas no se encuentra interrumpido.

“Me sacaron hace diez o quince minutos, me dijeron ‘salí rápido porque está lleno de gas afuera’. Estaba estudiando, me tocaron timbre, no entendía qué pasaba y salí rápido. Agarré lo que tenía a mano y acá estoy, esperando”, contó Lucas, un joven que viven en uno de los departamentos cercanos.

En diálogo con el canal TN, el muchacho aseguró que “venía sintiendo desde cerca del mediodía” un olor extraño, que “era muy fuerte”, pero recordó que en ese momento pensó “que venía de adentro de la casa”, hasta que, al ser evacuado, salió a la vereda y vio que “había como una neblina en la calle”.

La Policía de la Ciudad y los Bomberos trabajan en el lugar

“Atentos: corte de Libertador y Callao por operativo de emergencia de los Bomberos”, informó la cuenta oficial de Twitter de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, pasadas las 16:14.

Hace apenas un puñado de horas, una casa explotó en la localidad bonaerense de San Miguel luego de que una tuneladora que estaba haciendo trabajos en la zona perforara accidentalmente un caño de gas, provocando que esta sustancia se filtrara por la cloaca e invadiera los domicilios de una cuadra entera.

Todo ocurrió cerca de las 15:30 del martes último, cuando en el lugar estaba trabajando el personal de la firma UTE Tecma-Alfa-Vial, contratada por AySA para hacer arreglos en la zona, según publicaron los medios locales.

“Qué tal, buenas tardes. mirá, yo vivo acá en Urquiza y Belgrano. Están trabajando unos muchachos que pasan el caño por abajo de la tierra y dentro de mi domicilio, al lado, el vecino, todos tenemos olor a gas y sale por el inodoro el olor. Te aviso porque llamamos al 911, no viene nadie. Por favor, si pueden avisar a Defensa Civil, que venga rápido. Urquiza y Belgrano. Por favor, ¿Podés mandarme a alguien urgente?”, advirtió un vecino del lugar al sistema de denuncias del municipio denominado Ojos en Alerta.

Pocos minutos después del llamado, llegaron a la escena miembros de Defensa Civil, quienes constataron la pérdida y empezaron a evacuar todas las viviendas que podrían estar afectadas. Sin embargo, fue en ese preciso momento que explotó una de las casas.

La dueña de la vivienda afectada es una mujer de nombre Angélica, quien no se encontraba en su domicilio, ya que pasaba unos días de descanso en la costa. Precisamente, su inmueble estalló debido a que, según los expertos, nunca se ventiló y se produjo una acumulación de gas muy peligrosa.

