“Visité Rosario y... sobreviví”: la polémica leyenda en una taza que venden en la ciudad santafesina

Polémica en Rosario por la leyenda de una taza que se vende en la terminal de ómnibus local y hace alusión a la ola de violencia que se vive en la ciudad santafesina.

La ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, vive una preocupante ola de violencia que se cobra víctimas a diario. A pesar de esta triste realidad, la creatividad está a la orden del día y una tienda de souvenirs ubicada en la terminal de ómnibus local comercializa una taza con una leyenda que generó polémica y todo tipo de opiniones en redes sociales: “Visité Rosario y... sobreviví” .

Según comentó un vendedor del mencionado comercio a Cadena 3, el producto se puso a la venta “hace unas dos semanas” y se consigue a 2.100 pesos. “La gente la ve y dice ‘mirá qué linda, está buena’. Entran, ven y algunos se ríen y hacen chistes. Los mismos rosarinos también vienen y dicen ‘qué buena que está, la verdad que sí, hay que sobrevivir’ ”.

La taza, junto a pines y remeras, forma parte de una serie de recuerdos que se consigue en el local de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, y refiere a los reiterados homicidios y balaceras que se reportan continuamente en la ciudad de Rosario. “Vemos que hay inseguridad, que en la tele todos los días dicen que mataron a alguien o que la calle está insegura... Y bueno, nosotros teníamos los pasajes hace unos meses y dijimos ‘¿viajamos o no viajamos?. Medio en chiste igual pero sabemos que está complicado”, reconoció una clienta del local, en diálogo con el noticiero Telenoche Rosario.

La taza de la polémica en Rosario. (@MauroYasprizza)

Ante el peligro latente, la joven contó que tanto ella como su compañera de viaje se manejaron “por el centro” y de circular “con cuidado”.

En cambio, un hombre que aguardaba su micro en la terminal rosarina dijo que no sufrió ningún episodio de inseguridad y aseguró que no compraría ningún producto que contenga la polémica frase. “Yo visité Rosario y no me pasó nada. Me voy tranquilo. Cuatro días estuvimos acá y nada. No me pasó nada a mi y no vi nada raro tampoco”, sostuvo durante una entrevista para el citado medio.

Otra pasajera, oriunda de la ciudad santafesina de Carcarañá, dio su punto de vista al ser consultada por la escalada de violencia que sufre Rosario. “Vengo siempre a hacer distintas cosas pero nunca me pasó nada. Nunca sufrí ningún tipo de inseguridad, no me parece que sea así. Debe haber lugares complicados como en todos lados, pero hay lugares en los que se puede andar tranquilamente”, consideró.

Por su parte, el móvil de Radio 2 habló con otros turistas que disfrutaron del fin de semana largo en Rosario y contaron que la idea les pareció divertida e ingeniosa. “Nos resultó chistoso y simpático. La gente no está de humor. Nosotros somos de Entre Ríos y cuando lo vimos nos reimos”, opinó una mujer.

Un detalle a destacar es que la frase “Visité Rosario y... sobreviví” luce con la misma tipografía con la que se realizó un cartel que el municipio instaló en la zona de Oroño y el río, lo cual da la sensación de que es un producto oficial de la ciudad.

La seguidilla de ataques y crímenes no cesa: el Observatorio de Seguridad Pública provincial informó que ya se registró un herido de bala por día en lo que va de 2022, lo que deja al descubierto, una vez más, la falta de un plan de Seguridad.

Sin ir más lejos, este fin de semana largo ejecutaron a un adolescente de 14 años y acribillaron a una mujer 31 en un auto.

El primero de los dos asesinatos fue en la calle Ayacucho al 6400, en la zona sur de la ciudad. La víctima fue Adriano Francisco Rodrigo Palacios, de 14 años, que vivía en una casa de pasillo, hasta la que llegaron dos sicarios en moto, lo llamaron por su nombre y lo mataron a tiros ni bien se asomó por una ventana.

Ejecutaron a un adolescente y acribillaron a una mujer en un auto, en Rosario.

En la escena del homicidio de Palacios, los investigadores hallaron ocho vainas servidas calibre 9 milímetros. Según la información brindada por médicos forenses, uno de los disparos se lo realizaron al chico con el arma apoyada sobre el parietal izquierdo.

En tanto, el otro crimen fue en la madrugada de este lunes en Gaboto y Camilo Aldao, en barrio Triángulo, en la zona oeste de Rosario, a dos cuadras de las vías del ferrocarril y de Villa Banana. De acuerdo a las primeras informaciones sobre la mecánica, Joana Belén Ortolan estaba en los asientos traseros de un Volkswagen Fox gris que fue atacado a tiros desde, aparentemente, otro auto.

Según datos del Observatorio de Seguridad Pública, integrado por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación, en lo que va del año ya se acumulan 180 homicidios dolosos en el departamento Rosario.

La semana pasada, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, se refirió a los continuos episodios de violencia que se desarrollan en su ciudad y advirtió que dvirtió que “empieza a pasar con mucha claridad y la misma modalidad en el Conurbano y en algunos sectores de la Capital (Federal) también”.

El jefe comunal atribuyó esta preocupante situación a la falta de presencia policial en los lugares más calientes de la ciudad. “Quienes deben cuidarnos, no nos cuidan. No tenemos presencia aún en los territorios donde sabemos que hay que tenerla en forma urgente”, aseguró el jefe comunal, durante un reportaje para FM Delta 90.3.

