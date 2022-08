Paro del tren Roca: largas filas en las paradas de colectivos y pasajeros varados en Mar del Plata

Pasajeros varados en Mar del Plata (Télam)

El gremio ferroviario La Fraternidad anunció un paro de 24 horas desde las 0 de este lunes, en reclamo de mayor seguridad. Así lo decidieron tras las agresiones que sufrió un maquinista por parte de un grupo de vecinos, luego de que la formación que conducía atropellara a un chico en las vías del tren. La medida afecta a más de 2.000 pasajeros que tenían pasaje para trasladarse desde la Costa Atlántica hacia Buenos Aires y viceversa. Pese al paro, un servicio salió a las 14.15 desde Mar del Plata para trasladar a los turistas varados . Asimismo, a pesar de la menor demanda de servicios por ser feriado, en la Ciudad de Buenos Aires se vieron largas colas en las paradas de colectivos.

Desde el sindicato que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes expusieron los motivos del paro a través de un comunicado en el que exigieron “más seguridad” y “presencia de las Fuerzas de Seguridad Públicas” para que los hechos de violencia, como los de este domingo, no vuelvan a ocurrir nunca más.

“Los trabajadores también somos víctimas de la desidia que sufre nuestro sistema Ferroviario Nacional que, de continuar con la poca inversión y la mala articulación entre las áreas del estado actuales, seguirá siendo el causante de la escalada de violencia contra nuestros compañeros (...) Esperamos la pronta resolución de las autoridades a lo expuesto, para que lo sucedido el día hoy no se vuelva a repetir”, sostiene el comunicado que dieron a conocer a través de sus redes sociales.

En tanto, la estación de Constitución está enrejada desde las 00 horas de este lunes y así se mantendrá hasta el final del día. La medida afecta a miles de pasajeros que, desde temprano, realizaban largas filas para tomar colectivos .

Según voceros de Trenes Argentinos, de los seis servicios que estaban previstos entre Buenos Aires y la Costa Atlántica (dos desde Constitución a Mar del Plata, dos desde Mar del Plata a Constitución y uno en cada sentido entre General Guido y Divisadero de Pinamar), solo salió una formación desde Mar del Plata a las 14.15 horas con destino a Constitución. “ En la Ciudad de Buenos Aires el servicio sigue paralizado ”, dijeron a Infobae.

A pesar de la medida de fuerza, que interrumpió los servicios de corta y larga distancia, un tren partió minutos después de las 14 desde la Terminal Ferroautomotora de Mar del Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires, para trasladar a turistas que debían regresar a sus hogares tras el fin de semana largo.

Según informó la agencia Télam, la formación partió desde la localidad balnearia, luego de que la cancelación del servicio programado para las 11.08 horas dejara a cientos de turistas varados y obligara a muchos de ellos a comprar un pasaje de ómnibus como alternativa .

Desde Trenes Argentinos indicaron que el servició partió como una “excepción” por el fin de semana largo y la gran cantidad de turistas afectados. A última hora del domingo, la empresa notificó que los servicios de las 11.08 y las 14.15 de este lunes, que debían unir Mar del Plata con Plaza Constitución, se encontraban cancelados por el paro, al igual que los arribos de las 12.09 y 14.15.

A partir de esta suspensión, muchos pasajeros buscaron desde temprano vías alternativas para retornar a sus hogares. Por su parte, Trenes Argentinos dispuso la devolución del importe del pasaje para quienes lo solicitaran, aunque muchos pasajeros se quejaban por la diferencia de valor entre el ticket del tren, entre 920 y 1.110 pesos, respecto de un pasaje en micro de la larga distancia, que ronda los 5.000 pesos.

El hecho que motivó la medida de fuerza por parte de La Fraternidad se produjo el domingo a las 14 horas cuando una formación de la línea Roca, ramal vía Quilmes, realizaba su trayecto por la localidad bonaerense de Bosques. En ese entonces, según fuentes de Trenes Argentinos, un niño de cuatro años caminó por delante de las vías y murió al ser embestido por el tren.

Tras el accidente, diversas personas del barrio comenzaron a protestar en el lugar, a agredir al maquinista y hasta intentaron incendiar los vagones. Insultos, golpes y hasta piedrazos, así reaccionaron los vecinos contra el conductor. Mientras tanto, los pasajeros buscaban frenar la violencia. Así comenzó, según varios testigos, “ una batalla campal” en la que también quedó involucrado un guardabarrera que, al igual que el conductor de la formación, resultó con heridas de diversa gravedad .

Fuentes oficiales le dijeron a Infobae que la víctima “se soltó de la mano de su madre cuando iba hacia un cumpleaños”. El menor, identificado como Thian Gadiel Alfaro, se alejó corriendo de su mamá e intentó cruzar las vías lejos del paso habilitado. “Vio que la formación se acercaba y se quedó paralizado”, explicaron a este medio las mismas fuentes.

Tras las agresiones, el maquinista fue auxiliado por agentes de la policía, quienes habían llegado para asistir a la madre del niño fallecido. “ Me robaron todo, loco, me robaron todo. Yo no tengo la culpa, no pude hacer nada, la madre no lo agarró ”, se escuchó decir al maquinista en un video que filmó uno de los testigos que estaba en el lugar y que luego circuló en las redes sociales.

El caso lo investiga la UFI N° 7 de Florencio Varela que busca reconstruir el hecho y, por esa razón, dispuso pericias en el lugar del arrollamiento.





