El mundial del alfajor convocó a 12 mil personas y trazó el mapa de los mejores del país

De dulce de leche o con chocolate, blanco o negro, el mundial del alfajor terminó con todas las dudas y decidió cuáles son las mejores delicias en la materia. A través de una cata a ciegas, diferentes expertos eligieron a los ganadores entre más de 150 productores de la Argentina y el mundo .

Después de probar 350 muestras de alfajores, el jurado llegó a la determinación de que el mejor del mundo proviene de Mar del Plata y es de mousse de chocolate al licor. La empresa ganadora fue Milagros del cielo. “Son 22 años de trabajo, hay mucho atrás de esto, para mí es el premio a mucho esfuerzo, estoy feliz”, dijo la ganadora Fabiana Ocaranza, que recibió emocionada el reconocimiento.

Tras recibir el galardón, Ocaranza detalló por qué su creación era merecedor del título: “ Tiene dos galletitas, lleva 50 gramos de relleno, lo cual lo hace algo distinto, y controlamos el punto justo de equilibrio al paladar para que no sea empalagoso, es totalmente artesanal ”.

Entre mesas repletas de alfajores, el de Ocaranza brillaba por su simpleza. Al fondo del salón, en la última estación, sin presentación y sin siquiera un envoltorio, el producto despertaba el interés por su aroma.

Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible si no fuera por los propios clientes de la dueña de esa creación, quienes le comentaron de la competencia. “Me enteré del mundial por mis clientes que son fanáticos de la marca hace muchos años, me motivaron a anotarme. Cuando ví que estaba mi alfajor ahí no lo podía creer, valió la pena el esfuerzo, es una receta que tenemos hace mucho tiempo”.

El Campeonato se realizó durante la Feria Argentina del Alfajor que comenzó el 1 de agosto y finalizó el pasado sábado en el primer piso de la Galería Central ubicada en Av. Corrientes y Florida, a la que asistieron con entrada gratuita alrededor de 12 mil personas, según confirmaron desde la organización encabezada por Juan Sardella y Juan José Soria.

“El puntaje del alfajor fue 8,18 sobre 10, este alfajor ganó por sus características organolépticas, por una masa muy húmeda, por un relleno con su justa humedad y una cubierta también correcta, aunque hubo mucha paridad”, dijo el chef ejecutivo Cristian Ponce de León, uno de los presidentes del jurado.

En la categoría alfajor triple, el ganador fue de la provincia de Chubut. Se trata del triple de dulce de leche y frambuesa de “Chacra Los Retamos” que ganó la medalla de oro en el primer Mundial de Alfajores realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Su creadora, Almendra Guiller Riquelme, fue destacada por las autoridades de su distrito.

En el campeonato se entregaron además 48 premios en las categorías Mejor Chocolate Negro, Mejor Chocolate Blanco, Mejor Dulce de Leche, Mejor Relleno de Fruta, Mejor Alfajor Simple, Mejor Alfajor Triple, Mejor Galleta, Mejor Alfajor de Confitería, Mejor Sabor Tradicional, Mejor Sabor Exótico, Mejor Textura, Mejor Aroma a Alfajor, Mejor Packaging, Mejor Alfajor Saludable y Mejor Alfajor de Maicena.

Para encontrar a los mejores, el jurado desglosó numéricamente a través de puntajes las apreciaciones 100% sensoriales y no estéticas sobre más de 30 puntos de cada alfajor de los que se analizó ingredientes, relleno, galleta y cobertura. Evaluaron la apariencia externa, luego la relación galleta relleno, homogeneidad del relleno, espesor de la cobertura, firmeza, masticabilidad, evaluación gustativa y olfativa, complejidad y equilibrio de cada uno.

Los productores nacionales inscriptos fueron de los grandes centros alfajoreros como las provincias de Buenos Aires y Córdoba, entre otras, pero también de Colombia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Perú, Canadá, Países Bajos y España, que en su mayoría se trata de argentinos que emigraron y que “extrañan al alfajor y lo terminan produciendo ellos mismos en esos países”, explicó el director técnico del campeonato, Juan José Soria.

