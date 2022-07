Una ex Leona lidera una campaña para impulsar la donación de órganos mientras espera un trasplante para su hijo de 4 años

“Un corazón para Isi”: la campaña para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos pediátrica

“ La empatía tiene forma de corazón ”, sostiene Laura Aladro, ex arquera de las Leonas y mamá de Isidro Gastaldi que, a fines de noviembre de 2021, fue internado por una miocarditis. Desde entonces, hace ya siete meses, el rostro del niño de 4 años circula por las redes sociales bajo el pedido de “Un corazón para Isi”: está primero en Emergencia Nacional en el INCUCAI a la espera de un corazón que le salve la vida.

Mientras aguarda la llegada del órgano que le salve la vida a Isidro, la familia Gastaldi-Aladro decidió volver a poner el tema de la donación pediátrica sobre la mesa. Para eso se juntaron con el artista urbano, Diego Rivero, que también afrontó un grave problema de salud cuando era chico y dijo sentirse interpelado por este caso. ¿La propuesta? Mezclar el arte con el acto empático de ser donante.

#SoyDonante te invita a intervenir con un corazón tu zapatilla, para naturalizar la donación de órganos como un acto de EMPATÍA que puede transformar el dolor en amor. ”, pide Laura e invita a hablar de la donación pediátrica no solo en las casas sino también en las escuelas.

“ Estamos pidiendo por favor que todos nos detengamos a pensar en la donación pediátrica . La magia que lleva el hecho de poder darle una oportunidad de vida a un niño que lo necesita no tiene igual. Cuando uno es donante le puede dar una oportunidad de vida a siete niños más y a siete adultos mas así que seamos empáticos”, dice Laura y propone empezar a debatir una futura ley de donación de órganos pediátrica, que incluya un registro donde los padres puedan anotar a sus hijos como donantes para poder salvar vidas.

“Sé que es un tema difícil y que tienen que darse muchos factores. Además, los papás son los que tienen que autorizar esa donación y, si ese tema no fue hablado antes, implica una toma de decisión muy fuerte en un momento de angustia terrible ”, agrega.

Mientras la mujer habla, en el video en el que comunica la campaña, se lo ve a Isidro en el momento en que recibe la visita de “Ninja”. En la secuencia, el artista ingresa a la habitación del Hospital Italiano con un par de zapatillas blancas, que luego interviene bajo la mirada atenta del niño con un marcador. Primero les dibuja un corazón rojo en la punta y después escribe en letra imprenta la palabra “Empatía”.

“E-M-P-A-T-Í-A”, deletrea Isidro en voz alta .

Próximamente, Ninja va a intervenir con un corazón las zapatillas de los niños que, como Isidro, están esperando un trasplante o están realizando tratamientos ambulatorios en el Hospital Italiano.

Desde hace 7 meses Isidro está primero en la lista de espera por un trasplante de corazón

Isidro está internado desde el 27 de noviembre de 2021 en el hospital del barrio de Almagro y espera con la ilusión intacta: “Mami, yo espero mi corazoncito para volver a Tandil”, le dice a su mamá.

“Isidro nunca tuvo una cardiopatía congénita, por eso se supo fue un virus el que ingresó en su organismo y en dos meses le destruyó el corazón... ¡Dios, no lo puedo creer! ¡Lo digo, me escucho, y parece que te estoy contando lo que está viviendo otra persona y no mi hijito! No lo puedo creer... Pienso que no puede ser que su corazón no funcione. Cuando los médicos me lo dijeron, los miré y dije: ‘De qué me están hablando, si Isidro llegó a la internación caminando. Cómo me decís que no le funciona el corazón, que es lo mejor que tiene, si es un nene tan bondadoso, tan dulce tan bueno...’ ¡No lo puedo creer!”, contó Laura a Infobae acerca del momento en que recibió el diagnóstico de su hijo.

Para su último cumpleaños, Isidro recibió como regalo la camiseta de Boca Juniors, club del que es hincha

Más de 7.400 personas esperan un órgano en la Argentina, según los datos públicos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante.

La dificultad para Isidro, como los demás niños que esperan por una cirugía de este tipo, es que debe haber compatibilidad en edad y contextura física entre el donante y el receptor. Por eso, al tratarse de un menor de edad, son la madre, el padre o tutor quienes, en medio del dolor de su propia pérdida, deben autorizar la donación de los órganos de sus pequeños fallecidos.

Dar consentimiento para ser donante de órganos es simple, rápido y gratuito. Basta completar el formulario en el sitio web del INCUCAI o en “Mi salud” de la app Mi Argentina.

