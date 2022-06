Buscan a un adolescente hipoacúsico que se perdió en Almagro

Lautaro Aguirre

La familia de Lautaro Aguirre está desesperada. El adolescente de 17 años, este jueves cerca de las 11, le dijo a un compañero de aula que salía a comprar un mapa para el examen que tenían en la próxima hora. Le dejó su mochila y desapareció. Nadie más lo vio desde ese momento. Sus padres, Emanuel y Romina, hicieron la denuncia por su desaparición en las últimas horas y piden ayuda.

“Estoy dando vueltas por toda la ciudad y no lo encuentro por ningún lado. Por favor necesitamos ayuda, es hipoacúsico”, dice Emanuel, el padre de Lautaro, a Infobae. El joven asiste al Instituto Integral de Educación, ubicado en Colombres 3700, en el barrio porteño de Almagro. Allí fue visto por última vez. Vestía un pantalón negro y una campera azul. El joven habría dejado una carta en la mochila antes de irse del colegio. Por el momento, los detectives de búsqueda están detrás de esa información.

“Ya hicimos la denuncia en la Comuna 5. Le dejó la mochila a un compañero, le dijo que iba a comprar un mapa por un examen y no volvió más. Estamos desesperados. Pedimos las cámaras de la escuela y resulta que las cámaras no funcionan”, cuenta Emanuel.

Y agrega: “ Un compañero me dijo que había ido para el lado de avenida Rivadavia, pero no está. Ya me recorrí todas las plazas, todo Capital y no lo encuentro”. Mientras tanto, efectivos policiales comenzaron con la búsqueda de Lautaro.

El panfleto que divulgaron los padres

Pocos días atrás ocurrió un hecho similar, cuando Martha Alicia (87), más conocida como Mima, salió cerca de las 10 de su casa en la localidad bonaerense de San Isidro a bordo de su auto. Iba a llevar a su perro a una veterinaria de la zona, pero nunca llegó. Desde ese momento, su familia la buscó intensamente, con una denuncia realizada a las autoridades para la búsqueda de su paradero. En ese contexto, la Policía Bonaerense revisó las cámaras de seguridad de la zona para ver si logran dar con algún rastro que permita ubicar a la mujer. Mima apareció al otro día.

“Salió con su perro raza golden retriever, como hacía todos los días, y nunca llegó a la veterinaria. Estamos desesperados, la queremos encontrar”, le dijo a Infobae Francisco, el nieto de la mujer. Y siguió: “Ya hicimos la denuncia y ahora la están buscando. Ella tiene problemas de memoria, pero nunca tuvo un episodio de este estilo, estamos preocupados”.

La última vez que vieron a Mima, la mujer vestía una polera negra, pantalón gris, botas negras y conducía un Honda Accord gris. Paralelamente, lanzaron tras la denuncia una campaña en redes sociales con el hashtag #BuscamosaMima para alertar que la mujer está perdida.

“Mima habitualmente sale desde su domicilio y va por la calle Rivera Indarte. Luego, dobla en Nicolás Granado y toma la avenida Libertador hasta General Pueyrredón, donde pocos metros más adelante está la veterinaria. Dado que General Pueyrredón está en obra, sospechamos que se puede haber desorientado”, explicó el nieto de la mujer a horas de su ausencia.

Un día después, “Mima” fue encontrada en la zona de Ezeiza, según informó su nieto Francisco. Apareció poco después de las 8 AM, en buen estado: fue identificada por policías y su perro estaba con ella .

