Detuvieron a 3 falsos censistas mientras pedían datos en un barrio en Jujuy

La policía de la provincia de Jujuy detuvo a tres personas que se hacían pasar como censistas mientras tomaban datos en un barrio de la ciudad de La Quiaca. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando engañaban a un vecino para sacarle toda la información .

Según publicaron los medios locales, el trío estaba conformado por dos mujeres y un hombre que comenzaron a indagar en el barrio sin exhibir la documentación ni la ropa que los identifica como personal destinado al Censo Nacional. Luego de la detención, las autoridades pudieron constatar que se trataba de tres personas con domicilio en la ciudad de Villazón, Bolivia , quienes no pudieron explicar por qué estaban en el barrio de la ciudad jujeña.

De acuerdo con el diario El Tribuno de Jujuy, los falsos censistas fueron trasladadas hasta la Seccional 17, donde quedaron arrestadas a disposición de la justicia ordinaria. El procedimiento se dio en el marco de un operativo ordenado por la Unidad Regional 5 La Quiaca, que se implementó en las horas previas al comienzo del Censo.

No se trató del único caso sospechoso en esa provincia. En la localidad de San Pedro, efectivos de la Comisaría Seccional Nº52 fueron alertados en el barrio La Merced acerca de que dos mujeres estaban censando ayer a los vecinos en horas de la tarde, cuando ya la población había sido notificada de que el proceso de conteo de habitantes comenzaría hoy a las 8 de la mañana.

Según el medio Todo Jujuy, después de hacerse presentes, los uniformados corroboraron que las sospechosas portaban credenciales oficiales que las habilitaban para el operativo del Censo Nacional 2022. Sin embargo, las censistas dieron una explicación a los efectivos policiales. Según dijeron, las mujeres decidieron adelantar el trabajo porque consideraron no llegar a completar los datos de todas las viviendas del sector durante la jornada de hoy miércoles.

Pese a que certificaron que efectivamente eran personal destinado al Censo, los agentes les solicitaron retirarse del lugar para evitar malos entendidos y respetar el día habilitado por el INDEC.

Las personas censistas están identificados con una pechera alusiva, una credencial y una bolsa con el logo del censo. Foto Sebastian Granata

Cómo identificar a los censistas y que recomendaciones dan las autoridades

Las personas censistas deberán estar identificadas con una pechera alusiva, una credencial y una bolsa con el logo del censo, además de disponer de los cuestionarios censales y el kit de materiales correspondiente.

La recomendación de las autoridades es que la entrevista se realice en la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria. Ante las dudas y el miedo a las estafas, el Gobierno lanzó una página para poder verificar la identidad de los censistas . Para poder comprobar si la persona que asiste a su hogar es realmente un censista, sólo se necesitan los datos del DNI y cotejarlo en https://registro.censo.gob.ar/censistas.

Por otro lado, cabe recordar que la opción de responder de manera virtual las preguntas del censo venció hoy a las 8 de la mañana, justo cuando empezaron formalmente las visitas presenciales.

Cumplida la primera etapa, se proseguirá a la segunda: las visitas de las personas censistas a todos los hogares de la Argentina en un plazo de ocho horas. El recorrido de los casi 600 mil censistas urbanos y rurales, que censarán a más de 15 millones de viviendas y más de 45 millones de personas, terminará antes de las seis de la tarde.

Lo primero que preguntarán es si realizaron o no el cuestionario digital, ya que la carga online de la información no reemplaza la visita presencial. El folleto del Indec subraya la palabra “importante” y explica: “El censo digital no exime que debamos estar en nuestras casas el día del censo presencial”. Por eso, también, se declaró el Día del Censo como feriado nacional, según la Ley N° 24.254, sancionada el 13 de octubre de 1993 y promulgada el 11 de noviembre de ese mismo año, a efectos precisamente de garantizar el correcto funcionamiento del relevamiento.

Quien reciba al censista en el hogar, podrá entregar el código alfanumérico de seis dígitos en caso de haber completado el formulario online. El código no debe estar impreso ni debe ser exhibido: basta que sea relatado para que el censista lo inscriba en el sistema y compruebe que el cuestionario esté correcto y completo. En caso contrario, se ejecutará el relevamiento tradicional. Para ello se imprimieron 37 millones de cuestionarios.

Son, como máximo, 61 preguntas para responder divididas en dos módulos: el del hogar -lo respectivo al acceso a servicios, características de la vivienda, entre otras condiciones- y el de cada persona miembro del hogar. La carga será manual y se estima que el cuestionario para una familia tipo de cuatro integrantes no demore más de quince minutos.

Las autoridades sugieren que las preguntas se respondan desde la puerta de la vivienda por razones de prevención sanitaria. La persona censista acreditará su labor con una pechera, una bolsa con el logo del operativo donde llevarán los cuestionarios y una credencial con su nombre y apellido. La visita podrá ser entre las ocho y las seis de la tarde, y no es menester que todos los habitantes del hogar estén presentes: con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente. En caso de que por alguna razón no haya nadie en el hogar, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista si es que fue completado el censo digital. Si nadie responde al llamado del censista, se contará esa vivienda como vacía.

