“Que la fuerza te acompañe”: por qué el mundo festeja el día de Star Wars cada 4 de mayo

Un grupo de fanáticos de la saga caminando por las calles de Portmagee, un pueblito de pescadores irlandés; los festejos por el día de Star Wars se repiten en todo el mundo (Foto de Charles McQuillan/Getty Images)

Los millones de fans de todo el mundo de la saga Star Wars, al poco tiempo del estreno de la película, en 1977 tuvieron la extraña necesidad de tener un día para celebrar cada año esta obra creada por George Lucas, a la que pronto rindieron culto.

El día de Star Wars o de La Guerra de las Galaxias como se lo llamó en la Argentina, existe desde 1979. La fecha establecida, 4 de mayo, no fue elegida por el día de estreno de la primera entrega, ni por el primer día de rodaje. Fue por una similitud fonética descubierta por el Partido Conservador británico que se lo tomó muy en serio y encontró que la pronunciación May the 4th tenía casi idéntica con la frase May the force, que alude a que La fuerza te acompañe.

Que la fuerza te acompañe es una cita presente en todas las películas desde el gran estreno de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher o Peter Cushin en Star Wars: Episode IV - A New Hope, el 25 de mayo de 1977. Para quien no haya visto la saga, todas las películas giran en torno a la vida de la familia Skywalker, quienes habitan una galaxia lejana y son capaces de utilizar “la fuerza”, un campo de energía que tiene un lado luminoso, que es el que usan los Jedi, como ellos, y un lado oscuro, usado por los Sith. Con el uso de esta fuerza la familia es capaz de practicar la telequinesis, la clarividencia y control mental entre otras habilidades sobrenaturales.

No es una escena de la película, son los miembros de la guarnición 501 de Irlanda Legion representando a Obi Wan Kenobi y Darth Vader; de fondo, las islas Skellig Michael donde se filmaron escenas de Los últimos Jedi (Foto de Charles McQuillan/Getty Images)

Según una nota publicada por el London Evening News los miembros de este partido utilizaron la frase para felicitar a Margaret Tatcher por su nombramiento como Primer Ministro. En la tarjeta se podía leer: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (Qué la fuerza te acompañe Maggie. Felicitaciones”. La dama de hierro ocupaba el número 10 de Downing Street un 4 de mayo de 1979.

Y extrañamente por estos saludos de deseo de buena suerte, quedaría fijada la fecha de celebración para la legión de fans en todo el mundo. El éxito de las películas fue mucho más que un éxito a nivel mundial. Fue y sigue siendo un fenómeno popular que cambió el modelo de negocio del cine para siempre. Empezó siendo una trilogía y terminó compuesta por nueve películas. En 2012 empezó a ser producida y distribuida por The Walt Disney Company, que sigue cosechando frutos con esta franquicia.

Instalada la fecha, y desde ese entonces, cada año los amantes de la saga organizan cantidades de eventos por todos los rincones del planeta. Hay concursos de disfraces de sus personajes (jedis, androides, soldados), maratones de películas, eventos oficiales. Otros esperan que para esta fecha se lancen nuevos productos de merchandising para la fecha con mucha ansiedad.

Por ejemplo, este año Lego lanza el set Star Wars Luke Skywalker Landspeeder, que se unirá a la serie Lego Ultimae Collector. Se trata de un modelo de 1890 piezas de una recreación del X-34 Landspeeder y llega con minifiguras de Luke Skywalker y C-3PO. El canal Disney Plus estrena Galería Disney: El libro de Boba Fett para que los fans vean el detrás de escena y cómo se hizo el programa. También se anunció el lanzamiento de Star Wars: Obi-Wan Cómic, el primer número de la miniserie de cómics Star Wars: Obi-Wan, publicado por Marvel Comics.

Fanáticos de la película Star Wars en la fiesta May The 4th Be With You en Burbank, California. (Foto de Albert L. Ortega/Getty Images)

Como contracara, al día siguiente hay quienes celebran “La venganza de los Fith”, otro juego de palabras, por los Sith, los villanos de las películas. La cita hace referencia a otra de las películas Star Wars, episodio III, la venganza de los Sith que trata sobre una antigua raza medio humana, poderosa y a la vez malvada, que representan el lado oscuro de la fuerza. Dentro de la comunidad de fanáticos es un día menos aceptado, y por otra parte, si es por el sonido, algunos consideran que sixth se acerca más que fith.

La película es horrible

El éxito de la saga fue realmente inesperado. Varios directores de cine y críticos le habían dicho a Lucas que la película era horrible. Personalidades influyentes de Hollywood vieron antes que nadie la película en la casa del matrimonio Lucas. Allí estuvieron Steven Spielberg, Brian De Palma, el crítico del New York Times Jay Cocks y a la mayoría les había parecido ridícula. Brian De Palma fue uno de los más críticos. Le dijo al director: “¿qué eso de La Fuerza? Esa cosa mística no puede funcionar. ¿Ese es el villano, Darth Vader? ¿No se podían haber esforzado un poco más? ¿Y qué son esas dos cosas ridículas que tiene la princesa en el pelo?”. A nadie le quedaba claro si se trataba de una película infantil o para adultos.

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

A fines de los setentas, el film de George Lucas revolucionó la industria. Mostró otra forma de hacer efectos especiales, en el tratamiento de sonido, el trabajo de marketing y ni hablar del merchandising y la explotación de las secuelas.

A 45 años del estreno y los pronósticos fallidos de los más entendidos, los fans esperan ver la nueva serie Obi-Wan Kenobi por la plataforma Disney+, producida por Lucasfilms. El protagonista, Ewan McGregor, estará en la piel del maestro Jedi. La miniserie, que podrá verse a partir del 27 de mayo, está ambientada diez años después de Star Wars: la venganza de los Sith. En esa línea de tiempo, Obi- Wan Kenobi enfrentaba su mayor derrota: el paso al lado oscuro de aprendiz Anakin Skywalker, también conocido como Darth Vader. En esta oportunidad, ambos volverán a cruzarse después de haberse enfrentado a muerte.

La empresa Lego festeja el día de Star Wars con un lanzamiento que integrará sus piezas para coleccionistas

De esta fecha no solo disfrutan los cinéfilos. También lo hacen los gamers. Este año Fornite vuelve a sumarse a las celebraciones con dos semanas de juegos para sus usuarios. Hasta el 17 de mayo, podrán usar elementos del universo galáctico que se lanzaron previamente. “Todos los atuendos de Star Wars que no sean del pase de batalla y que hayan estado en la tienda de objetos regresarán de una galaxia muy muy lejana”, anunciaron desde la página oficial de Fortnite.

Entre los objetos que los jugadores van a poder volver a usar figuran los sables de luz característicos, como el Sable de Luz de Luke Skywalker, el Sable de Luz de Kylo Ren y el Sable de Luz de Mace Windu.

Todo indica que los festejos galácticos en tierra tendrán larga vida.





