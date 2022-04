“¡Qué culito, mi amor!”: la campaña contra el acoso callejero que se volvió viral

Original campaña contra el acoso callejero en Neuquén

Con el fin de visibilizar los recurrentes casos de acoso callejero que sufren las mujeres de la ciudad de Neuquén, la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano provincial impulsó una campaña en los espacios públicos y colectivos locales que se viralizó debido a algunas de las fuertes frases que contienen los afiches distribuidos para llamar a la reflexión de los varones.

“¿Tan bonita y tan solita? Si te incomoda leerlo, imagínate escucharlo” , dice uno de los carteles que se puede observar durante estos días en diferentes lugares de la capital neuquina, desplegados en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero -del 11 al 17 de abril-. “¡Qué culito, mi amor!”; “¡Qué arisca que sos!” y “Mmm... que rica estás!”, son otras de las frases elegidas por el organismo municipal para repudiar los ataques en las calles, bajo el lema #PiedraLibreMacho .

"¿Tan bonita y tan solita?": una de las frases utilizadas por la Municipalidad de Neuquén en los afiches distribuidos para visibilizar la problemática del acoso callejero en la ciudad.

“Teniendo en cuenta que uno de los lugares donde las mujeres sufren de este tipo de violencia es el transporte público, surgió la idea de hacer acciones en esta área”, señalaron desde el municipio al medio LM Neuquén.

En este sentido, las autoridades a cargo de la campaña indicaron al citado portal que las intervenciones se llevan a cabo en las garitas de colectivos ubicadas en las calles Abraham y Mascardi, del barrio Villa Ceferino; en la de Bariloche y Carmen de Patagones, ubicada en el barrio Sapere; y en la de Calle 38 y Neumann de Gregorio Álvarez.

Intervenciones en las paradas de colectivos de Neuquén capital para repudiar el acoso callejero.

Además, se dispuso la pegatina de carteles dentro de las unidades de colectivos de las líneas 1, 6, 9 12, 15 y 101, al mismo tiempo que se utilizaron espacios públicos como Parque Norte y Parque Oeste de Neuquén capital para entregar material sobre la temática e invitar a los ciudadanos a compartir sus propias experiencias.

Al entender que el acoso en el espacio público es una modalidad de violencia de género , desde el organismo explicaron que “se hace referencia a este tipo de violencia ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, y en este caso, haciendo foco en el colectivo, medio de transporte masivo utilizado en la ciudad”.

Afiches distribuidos por el Ministerio de las Mujeres y la Diversidad de la Municipalidad de Neuquén para combatir el acoso callejero.

La iniciativa se realiza en conjunto con la Dirección General de Masculinidades del Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, la Legislatura de la provincia de Neuquén y la agrupación CON VOZ PROPIA, un espacio que busca generar concientización, discusión y acompañamiento en materia de género.

Pero esta preocupante realidad no solo se vive en Neuquén capital. A principios del mes de marzo, Sofía Pachano eligió su cuenta de Instagram para contar que había sido acosada en la calle por un hombre.

“La cosa es así... hoy fui a entrenar a la plaza a la tarde con mi profe como siempre hago. Nos tuvimos que mover de lugar dado que yo me empecé a sentir incómoda porque un varón de edad media que estaba sentado me miraba entrenar. Bajo susurro le digo, ¿nos podemos mover? Y nos movimos...”, explicó la conductora en sus historias de Instagram. Luego, la hija de Aníbal Pachano preguntó con total indignación: “¿Se entiende? ¿Qué nosotras no podemos ni entrenar tranquilas en una plaza?”.

Uno de los posteos de Sofía Pachano en Instagram para contar el caso de acoso callejero que sufrió en carne propia.

Luego, contó que esta no es la primera vez que pasa este tipo de episodio en ese lugar: “Misma plaza... el año pasado entrenaba con una amiga.... un papi de la plaza que llevaba a su hija a los jueguitos (A SU HIJA) le clavaba la mirada mientras entrenaba. Ella se sentía incómoda, entrenaba mal, etc. Esto se repetía dado que este hijo del patriarcado llevaba a su hija a la misma hora que nosotras entrenábamos”. Más tarde, agregó: “No le dijimos nada... porque obvio que te da miedo que salte con cualquiera... Y así con estos cuentos podríamos seguir todas, ¿no?”.

