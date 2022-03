Sofía Pachano contó que sufrió acoso callejero: “No podemos ni entrenar tranquilas en una plaza”

Sofía Pachano

Sofía Pachano pasó un feo momento mientras estaba entrenando en una plaza con su personal trainer. La actriz decidió contar detalles de este episodio de acoso callejero a sus cientos de seguidores de las redes sociales, harta de tener que soportar este tipo de situaciones.

“La cosa es así... hoy fui a entrenar a la plaza a la tarde con mi profe como siempre hago. Nos tuvimos que mover de lugar dado que yo me empecé a sentir incómoda porque un varón de edad media que estaba sentado me miraba entrenar. Bajo susurro le digo, ¿nos podemos mover? Y nos movimos...”, explicó la conductora en sus historias de Instagram. Luego, la hija de Aníbal Pachano preguntó con total indignación: “¿Se entiende? ¿Qué nosotras no podemos ni entrenar tranquilas en una plaza?”.

Además, contó que esta no es la primera vez que pasa este tipo de episodio en ese lugar: “Misma plaza... el año pasado entrenaba con una amiga.... un papi de la plaza que llevaba a su hija a los jueguitos (A SU HIJA) le clavaba la mirada mientras entrenaba. Ella se sentía incómoda, entrenaba mal, etc. Esto se repetía dado que este hijo del patriarcado llevaba a su hija a la misma hora que nosotras entrenábamos”. Más tarde, agregó: “No le dijimos nada... porque obvio que te da miedo que salte con cualquiera... Y así con estos cuentos podríamos seguir todas, ¿no?”.

La indignación de Sofía Pachano (Instagram)

Las historias que subió Sofía Pachano

Todos los días, las mujeres están expuestas a situaciones de acoso y abuso. Esta semana ocurrió en pleno Palermo un aberrante hecho que conmocionó a todo el país: una joven de 20 años sufrió una violación grupal por seis hombres en el interior de un vehículo. Una vecina se dio cuenta de la situación y realizó la denuncia. Por lo pronto, todos los acusados se negaron a declarar. Ángel Pascual Ramos (23), Tomás Domínguez (21), Lautaro Pasotti (24), Ignacio Retondo (22), Alexis Cuzzoni (20) y Franco Lykan (24) probablemente serán imputados abuso sexual agravado.

Luego de que este hecho trascendiera, fueron varias las famosas que se expresaron al respecto, todas ellas pidiendo Justicia. Una de ellas fue Calu Rivero, quien es considerada una de las referentes del Colectivo de Actrices Argentinas por ser una de las primeras en denunciar a Juan Darthés. “¡Ellos siguen violando porque pueden! Basta”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una imagen de ella gritando. Y luego, en otro mensaje, agregó: “No hay violación en manada. La manada es un grupo de animales que andan juntos. Esto fue una #violacionengrupo . Son HDP: hijos del patriarcado, no animales”.

Mientras Lali Espósito también utilizó sus redes sociales para manifestarse. Y lo hizo replicando un mensaje de una usuaria que expresaba: “Repitan conmigo: no violan en manada, violan en grupo. No son animales, son varones”. Por su parte, la actriz Inés Estévez escribió en su cuenta de Twitter: “Hermanas: ¿Están tan enojadas como yo? ¿Vamos a seguir quejándonos? ¿Vamos a salir con alarmitas, celulares con ubicación, vamos a monitorear a nuestras hijas, hermanas? ¿Qué carajo vamos a hacer? ¿Llorar? Esto tiene que terminarse”.

SEGUIR LEYENDO: