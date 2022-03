Video: se robó una tira de asado de una parrilla y fue grabado por una cámara de seguridad

Robo de tira de asado en Tierra del Fuego

Un robo tan insólito como ocurrente fue registrado por la cámara de seguridad de una vivienda de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Un hombre quedó filmado cuando se robaba una tira de asado de una parrilla mientras el cocinero de turno estaba dentro de su casa con los invitados a la cena.

Gracias a la grabación casera, se puede observar cómo el delincuente se acerca caminando, levanta la tapa de la parrilla tipo chulengo, suena una alarma y se aleja. No se amilanó: segundos después volvió y logró su cometido; llevarse una tira de asado.

El ladrón de asado de Río Grande, Tierra del Fuego, en acción.

“Mi cuñado es el albañil que está trabajando en mi casa, y al final del día le dije que se quedara a comer”, contó Carlos, el dueño de la casa donde ocurrió el robo, cuando compartió el video a TN. Y completó: “La alarma que se escucha sonar es de la cámara de seguridad que tiene sensor de movimientos. En ese momento no le di bolilla. Lo que nunca me imaginé fue que me estaban robando un pedazo de carne. En la parrilla también había chorizos, y tapa de asado, pero eso no se lo llevó. En total, la compra de la carne me salió $5000″.

De acuerdo al testimonio del hombre, en total eran cinco los comensales que aguardaban por la comida mientras se producía el robo.

La semana pasada, en Bariloche, provincia de Río Negro, un hombre de 38 años fue detenido tras robar dos kilos de carne de un supermercado. A las pocas horas fue liberado, pero reincidió en el delito y se dirigió a robar una chocolatería de la misma ciudad.

El jueves pasado, cerca de las 17, el delincuente ingresó a un supermercado y sustrajo dos kilos de carne. No obstante, un empleado frustró su intento de robo, porque se dio cuenta de lo que estaba pasando, alertó a la policía local y efectivos procedieron a la detención del hombre.

La Fiscalía de turno decidió liberarlo a las pocas horas, pero el ladrón no pudo con su genio y se dirigió a robar otro comercio: en este caso, una chocolatería ubicada en las calles Mitre y Villegas.

Pero no era el día del delincuente. A pesar de que en el nuevo comercio elegido para delinquir se quiso robar dos kilos de chocolate, fue descubierto por empleados del local, que dio aviso a la fuerza de seguridad y los agentes lo trasladaron nuevamente a la comisaría. En esta oportunidad, el hombre ya no recuperó la libertad y fue trasladado a Tribunales para que le formulen cargos por ambos hechos delictivos.

Esta semana, pero en la provincia de Córdoba, se vivió un verdadero escándalo sobre la ruta Nacional 9, entre las localidades cordobesas de Marcos Juárez y General Roca, donde un camión que transportaba cerdos volcó y los vecinos faenaron a los animales ante la vista de los efectivos policiales que se hicieron presentes en el lugar.

Todo sucedió el pasado lunes, cerca de las 11 de la mañana, y producto del impacto el conductor del vehículo de carga resultó con golpes en la cabeza. Debido a las heridas, no pudo descender del rodado por sus propios medios y aguardó hasta la llegada del personal policial y de bomberos, que pudieron evacuarlo y derivarlo al Hospital Dr. Abel Ayerza, situado en la primera de las ciudades mencionadas, donde fue atendido.

La Justicia de esta provincia ya inició una investigación para tratar de dar con las personas que se llevaron a los porcinos

Lo que ocurrió después fue una situación de violencia y desesperación extremas. Una gran cantidad de personas que viven en los alrededores se agolpó para llevarse a sus casas los cerdos, muchos de los cuales intentaban escapar, pero fueron atrapados y faenados por los ladrones.

En las redes sociales circularon varios videos de ese momento, en el que se pueden observar a hombres y mujeres de diferentes edades forcejeando con los porcinos, que no dejaban de chillar y se resistían a ser capturados.

Al llegar al lugar, la policía no pudo evitar el saqueo del ganado, aunque registró la situación con sus celulares, que son algunas de las grabaciones que luego se viralizaron, y la Justicia de esta provincia ya dispuso la detención de 30 personas luego de una serie de allanamientos en los que se incautaron cerca de una tonelada de carne de cerdo.

