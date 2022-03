Saqueo de cerdos en Córdoba: identificaron a 30 personas y secuestraron una tonelada de carne

La Justicia de esta provincia ya inició una investigación para tratar de dar con las personas que se llevaron a los porcinos

El lunes pasado un camión que transportaba una importante cantidad de cerdos vivos volcó sobre la Ruta Nacional Nº9, entre las localidades cordobesas de Marcos Juárez y General Roca, y los vecinos de la zona aprovecharon el accidente para llevarse a los animales, algunos de los que incluso fueron faenados en el mismo lugar antes de ser cargados a vehículos particulares.

El hecho fue filmado por bomberos y efectivos de la Policía provincial que, al no poder evitar el saqueo del ganado, registraron el descontrol con sus teléfonos celulares. Algunas de las grabaciones luego se viralizaron en las redes sociales y la Justicia local inició una investigación para tratar de identificar a las personas involucradas en el hecho.

La causa la lleva adelante la fiscalía de instrucción de Marcos Juárez, a cargo de Fernando Epelde, y en las últimas horas tuvo novedades: desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba comunicaron que se logró identificar a 30 individuos. Asimismo, comunicó que se realizaron 20 allanamientos, en los que se secuestró cerca de una tonelada de carne de cerdo. También automóviles, camionetas y teléfonos celulares para ser peritados.

Por el momento, los 30 identificados no están acusados. Es que todavía no se ha definido si existió un delito y, en caso de que así sea, si se trató de un hecho encuadrado bajo la figura de robo u otra calificación. La investigación también se centra en las violaciones de normas sanitarias y en determinar si hubo maltrato animal.

Desde la fundación Sin Estribo, que tiene por objeto la defensa y protección de animales, anunciaron que se presentaron ante la Justicia para solicitar ser querellante particular en la causa. “Que sean animales explotados para consumo no implica aceptar el tormento, la tortura, la desidia”, señalaron.

Andrea Heredia de Olazábal, presidenta de Sin Estribos, dijo a la prensa local que pedirá que se impute a los implicados en el saqueo por maltrato animal, en concurso real con el delito de robo agravado.

“Todos vamos al matadero y eso no quiere decir que no tengamos un sentido trascendente y que no merezcamos respeto. Esta no es la forma de matar animales”, sostuvo Heredia de Olazábal, que definió a los involucrados como “salvajes” y concluyó: “Si el Estado deja pasar estas conductas, estamos perdidos. Queremos que la justicia de Córdoba diga que acá hubo maltrato animal”.

La Justicia de esta provincia ya inició una investigación para tratar de dar con las personas que se llevaron a los porcinos

Por lo pronto, mientras se esperan definiciones la fiscalía ordenó el análisis bromatológico de la carne decomisada. A su vez, la Secretaría de Salud Pública, a través de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Marcos Juárez, solicitó a la comunidad “abstenerse al consumo de cerdos sustraídos” del camión que volcó.

“La faena clandestina en lugares no habilitados, sin inspección sanitaria y sin las normas mínimas de higiene constituyen un riesgo para la salud”, explicaron en un comunicado.

Y agregaron: “Se recuerda que nunca se debe adquirir carne de origen desconocido, ya que, además de estar prohibido, es de alto riesgo sanitario, pudiendo provocar enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs)”.

El hecho sucedió cerca de las 11 del lunes y producto del impacto el conductor del camión resultó con golpes en la cabeza, pero no bajó del rodado hasta que llegó el personal policial y de bomberos, que pudieron evacuarlo y derivarlo al Hospital Dr. Abel Ayerza. El vehículo viajaba desde la localidad de Justiniano Posse hacia un establecimiento frigorífico ubicado en la ciudad santafesina de Rosario. Transportaba alrededor de 280 animales de unos 120 kilos de peso cada uno.

SEGUIR LEYENDO: