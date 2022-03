Video: al “doble” de Di María le cayó un árbol encima mientras circulaba en bicicleta y se salvó de milagro

Churrero rosarino casi es aplastado por un árbol

El temporal de fuertes vientos y lluvias que azotó al centro del país en los últimos días también pasó con intensidad por la ciudad santafesina de Rosario, donde un reconocido churrero estuvo a punto de ser aplastado por un árbol mientras circulaba a bordo de su bicicleta de trabajo.

Una cámara de seguridad instalada en una vivienda de la calle Ramón Lista al 3600, en el barrio Acindar de la mencionada ciudad, captó el momento en el que Alejandro, famoso por su llamativo parecido al futbolista Ángel Di María, fue impactado en la espalda por un tronco que no resistió las fuertes ráfagas y se desplomó sobre el asfalto. Todo ocurrió el miércoles por la tarde, cerca de las 15.30.

Al observar la situación, algunos vecinos corrieron para auxiliar al trabajador ambulante, que había quedado atrapado entre su bicicleta y el tronco. Un motoquero que pasaba por la zona también detuvo su marcha y colaboró en el rescate del churrero.

El momento en el que un árbol cayó sobre un churrero en Rosario.

“ Digamos que tuve un Dios aparte y fue de milagro , porque igual el árbol impactó en mi espalda, en el asiento de la bicicleta y en el portaequipaje, que lo rompió todo. El árbol hizo un sonido, sentí un ‘crack’ y cuando me di cuenta cuando ya lo tenía casi encima. Traté de esquivar con el cuerpo lo que más podía para que no me diera de lleno, y gracias a Dios no fue tan grave”, valoró Alejandro, después de haberse salvado de una posible tragedia, en diálogo con el canal TN.

Antes de que el accidente interrumpiera su recorrido, el hombre contó al citado medio que se encontraba accionando su corneta para “hacer ruido y llamar la atención de la gente”, lo cual le quitó cierta capacidad de reacción. “Vinieron unos vecinos que justo estaban ahí y me ayudaron a salir de abajo de la rama que estaba sobre mi. Agradezco a la gente que se acercó a ayudarme, a los que me acercaron una silla para que me siente y me quede tranquilo”, dijo el churrero.

Alejandro, el churrero de Rosario cuyo parecido con Ángel Di María lo hizo famoso en su ciudad.

Afortunadamente, Alejandro no sufrió fracturas ni heridas de gravedad. “ Estoy bien. Lo que tengo son los raspones que quedan pero ya se van a cicatrizar. Yo digo que Dios estuvo guardándome. Tuve un Dios aparte”, reconoció. A pesar de que los médicos que lo atendieron le recomendaron guardar reposo durante algunos días para recuperarse de los politraumatismos sufridos, la demanda de distintos medios para que cuente lo sucedido hizo que el churrero no pueda respetar las indicaciones de los expertos.

En diálogo con Telenoche Rosario (El Tres), el trabajador relató: “Me hicieron todos los estudios y gracias a Dios no tengo nada grave”.

Vecinos y una ambulancia auxiliaron a un churrero de Rosario que fue impactado por el tronco de un árbol.

Quien no corrió con la misma suerte que Alejandro fue un camionero en la provincia de Córdoba. El hombre murió electrocutado al ser alcanzado por un poste de luz que cayó sobre su camión a causa del violento temporal.

Andrés Weht tenía 38 años.

El accidente fatal ocurrió alrededor de las 22.40 del miércoles, cerca de la localidad La Cesira, en el departamento Roque Sáenz Peña, a unos 400 kilómetros de la capital provincial. La víctima, Andrés Esteban Weht, estaba en ese momento trabajando en una estancia con su camión Mercedes Benz 1622, cuando de pronto se desató la tormenta.

Producto de los fuertes vientos, un poste con tendido eléctrico se desplomó por causas que se investigan y cayó sobre el chasis de lado del conductor del camión. El chofer recibió una grave descarga eléctrica que le provocó la muerte en el acto.

