El capitán del equipo de bridge de Macri dijo que “el deporte lo enganchó porque podés abstraerte de tus problemas”

Macri junto a Pablo Lambardi, Carlos Lucena, Walter Fornasari, Marco Bertagnoni y Hector Camberos.

“Te atiendo mientras estoy terminando de hacer las valijas. La participación del ex presidente hace que haya mucho interés en el campeonato y corresponde atender a la prensa”. Quien dice esto a Infobae es Marcos Bertagnoni, el empresario gastronómico y jugador de bridge de larga data que capitanea el equipo argentino en la categoría senior que competirá este domingo en el mundial que se realizará en la ciudad italiana de Parma.

Como apunta Bertagnoni, la atención en el torneo se ha disparado en la Argentina debido a la inclusión en la selección argentina del ex presidente Macri, quien ha dedicado buena parte de su post-presidencia a mejorar su juego -el favorito de su padre Franco- y quien según su entorno puede dedicarle hasta 6 horas diarias entre sesiones con su coach Pablo Lambardi y partidas en torneos virtuales.

Tras obtener el primer premio en el Campeonato Zonal Sudamericano en octubre pasado, el equipo liderado por Bertagonini y que además del ex presidente incluye a Lambardi, Carlos Lucena, Walter Fornasari, Hector Camberos, se ganó el pasaje al certamen mundial. El ex mandatario debió pedir la autorización al juez federal Julián Ercolini para poder salir del país, tras su procesamiento en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Lo esperaba la posible coronación mundial en el deporte en el que antes brilló otro multimillonario heredero, Harold Vanderbilt, considerado el padre del bridge moderno.

“Es el primer mundial en el que participo, así que la expectativa es mucha”, cuenta Bertagnoni a Infobae. “Tenía restaurantes y siempre hubo que trabajar de noche, entonces nunca podía ir. Pero ahora se dio y creo que nos puede ir bien”, dice.

-¿Como llegó Macri a la selección argentina de bridge? La conexión es Franco, ¿verdad?

-Nos conocemos hace mucho con el ingeniero, pero el nexo principal siempre fue el padre, por supuesto. Varios de nosotros jugábamos al bridge con Franco incluso durante el verano, por lo cual conocíamos a su familia y su entorno. Pero siempre fue una relación informal y tratando al bridge como un pasatiempo cuando lo jugábamos con él. Ahora es otra cosa.

-¿Cómo es el nivel del ex presidente con respecto a los otros integrantes? Porque hay gente muy experimentada en el equipo.

-Sí, es verdad, en el equipo hay dos profesionales. Pablo Lombardi, quien ha sido el gran profesor del ingeniero Macri, especialmente durante la época de la cuarentena, en la que practicó mucho. Y el otro es Carlos Lucena, ungran jugador. Ellos son dos son los Messi y Maradona del equipo. Los otros cuatro acompañamos (risas).

Marco Bertagnoni, el capitán del equipo de bridge del ex presidente Macri, le envió esta foto a Infobae desde Ezeiza rumbo a Italia, donde se desarrollará el mundial.

-Cómo ha visto la evolución del juego del ex presidente? ¿Ha dado frutos su dedicación estos últimos años?

-Sí, desde que dejó la presidencia el ingeniero se aferró al bridge y se ha dedicado a profesionalizar su juego. Y ha mejorado muchísimo. ¡Si no fuese así, tendría que cambiar de profesor, porque ha estado horas y horas jugando!

-¿Va en el equipo titular el ex presidente o va al banco?

Sí, él va a arrancar jugando a la mañana, porque el ingeniero se levanta muy temprano, entonces se aprovecha eso. Después, como los matches pueden durar 7 u 8 horas, y se juegan varios por día, el desgaste puede ser muy grande, entonces para los matches finales es mejor que jueguen los profesionales del equipo. Los que no somos profesionales podemos rendir bien las primeras horas. Después tienen que estar los que están más acostumbrados a este ritmo, porque es un deporte muy demandante, no físicamente pero mentalmente.

-Usted dijo que Macri se “aferró” al bridge tras dejar la presidencia. ¿Qué tiene este deporte que lo enganchó de esta manera?

-Es que el bridge es una droga intelectual. Cualquier persona que tiene por su trabajo un nivel de estres permenentemente, lo que encuentra en el bridge es un deporte en el que podés abstraerte totalmente de la vida. Porque es un juego en el que vos tenés que concentrarte mucho, entonces ponés tu cabeza ahí y por unas horas, todos tus problemas, toda tu vida, se pone en pausa. Porque tenés que hacer muchas cuentas, estar muy atento, entonces no podés estar pensando en el trabajo, ni en las reuniones que vas a tener, ni en nada. Yo cuando hace mucho tiempo me quedé sin trabajo, mi madre me mandó a tomar clases de bridge, porque decía que tenía que ocupar mi cabeza en algo para no deprimirme. Y de hecho ella vivío hasta los 94 años y jugó hasta los 92, y no te quepa la menosr duda que fue gracias al bridge que mantuvo su lucidez mental.

-Hay quienes han dicho que ex presidente, al heredar su lugar en la mesa de Franco con expertos como ustedes, la tuvo fácil para llegar el equipo argentino de bridge.

-Eso no es así, no hubo ningún trato preferecial. Él se preparó durante dos años para mejorar su juego y se ganó su lugar jugando en la mesa. Además no te olvides que jugamos la clasificatoria en un equipo de 6 en el que el primero calificaba directo al mundial y el segundo un repachaje, y salimos primeros. Y eso no se logra si no hay uniformidad de talento en todos los jugadores. Y después participamos de un torneo polaco online y llegamos a octavos, perdimos por dos puntos. Pero todos los jugadores jugaron la misma cantidad de matches. No es que jugaron los buenos y el ingeniero se quedó en la casa. Macri rinde y cada vez juega mejor, y eso es porque se esfuerza, estudia y le gusta.

-¿Es un deporte elitista el bridge? Porque se originó en los salones de la alta burguesía europea.

-Sí pero pensar eso es un error, no es un deporte elitista. Puede jugarlo un plomero, un jugador de futbol, cualquiera. ¡Conozco taxistas que juegan al bridge! Te diria que sólo lo que hay que tener es un coeficiente intelectual mayor al de la mia, porque involucra matematicas y es muy complejo. Pero igual hay gente que es brillante en lo que hace y es incapaz de jugar al bridge.

-¿Se tienen fe para este mundial?

-Yo creo que si llegamos a jugar los octavos de final vamos a estar muy contentos. Ni te cuento si llegamos a ganar el match de octavos y nos metemos entre los 8 primeros del mundo. Y es que no te olvides que muchas selecciones están conformadas por jugadores hiperprofesionales que se ganan la vida jugando a esto. Por eso te digo, si llegamos al top 16, eso sería una performance histórica.

