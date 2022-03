Violento choque en Palermo: perdió el control y se incrustó contra un camión estacionado

Así fue el choque en Córdoba y Dorrego

En medio de la lluvia que comenzó desde la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires, varios barrios fueron escenario de accidentes de tránsito. El primero tuvo lugar en Palermo, donde se registró un violento choque que pese a la fuerza del impacto, no dejó heridos. Fuentes policiales indicaron a Infobae que ocurrió después de las cinco de la mañana en la esquina de la avenida Córdoba y Dorrego, donde un un auto Peugeot 3008 gris perdió el control y se incrustó contra la parte trasera de un camión que estaba estacionado .

Al llegar personal de la Comisaría Vecinal 15-A de la Policía de la Ciudad, se entrevistó con el conductor, quien admitió que perdió el control supuestamente a raíz del piso mojado. Por lo pronto no se informó si el motivo fue porque se quedó dormido o si estaba bajo los efectos del alcohol. Las fuentes consultadas por este medio, señalaron que un médico del SAME hizo un control clínico sobre el conductor y concluyó que no hubo necesidad de trasladarlo a un hospital.

Las imágenes del siniestro a las que accedió Infobae reflejan la violencia del choque. De acuerdo con lo que se pudo observar, el vehículo de menor porte colisionó de tal forma que el parabrisas quedó completamente destruido y por pocos centímetros, su dueño evitó ser herido. En la filmación, registrada por una cámara del gobierno porteño, se vio cómo el conductor tuvo tiempo de reaccionar pero por algún motivo se dirigió directamente hasta el camión. Después de algunas horas, el Peugeot fue removido y el tránsito volvió a la normalidad poco antes del comienzo de la hora pico.

Otro de los accidentes ocurrió en Caballito. El lugar, la esquina de la avenida Directorio y la calle Miró. Allí un auto perdió también el control y chocó. De acuerdo con las imágenes que se observaron gracias al aporte de los usuarios de las redes sociales, el vehículo terminó con el capot abierto y la tropa sufrió daños. Según los primeros datos, tampoco hubo heridos.

Así terminó el auto en Caballito (@jotaleonetti)

Por su parte, en la avenida 9 de Julio en la intersección con Juncal, se reportó otro incidente vial en sentido al barrio de Constitución. Se trata casi del mismo lugar donde ayer se registró el increíble episodio en el que un helicóptero del SAME aterrizo en plena avenida y voló todo a su alrededor. Incluso, llegó a romper algunos vasos y platos de las confiterías del lugar. De igual forma, en Humahuaca al 4350, barrio porteño de Almagro, la mitad de la cuadra está obstruida por la caída de un árbol en medio de la lluvia. Recomiendan circular con precaución.

La mañana accidente no sólo se circunscribió al ámbito de la Capital Federal. A la altura del kilómetro 24 de la autopista La Plata-Buenos Aires, sentido a la Ciudad , tuvo lugar otro siniestro donde -por el momento- no se informaron heridos. Finalmente, en el Acceso Oeste, en el kilómetro 17, a la altura de la localidad bonaerense de Haedo, hubo otro choque. Esta vez, los protagonistas fueron dos motociclistas.

En cuanto al clima, hay que tener en cuenta que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes una jornada con una máxima de 20 grados para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, mientras que se esperan tormentas y lluvias aisladas durante todo el día.

Para el día sábado, el cielo estará mayormente nublado, mientras que habrá 10 grados de mínima y la máxima alcanzará los 22 grados.

