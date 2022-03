“Renegué como loco para que no te allane”: la escucha que delató a un policía por proteger a una banda narco

La Comisaría 4ta. de Mar del Plata, donde cumplía funciones el efectivo

“Renegué como loco para que no te allane otra comisaría” , se escucha que le dice a un narco que vende al menudeo en Mar del Plata. Con eso, y algunos otros audios y mensajes, fue suficiente para el fiscal. Facundo Catriel Castaño, suboficial ayudante de la Policía Bonaerense, fue detenido este jueves: lo acusan de colaborar con una banda local que se dedicaba a la venta de droga. Básicamente, de acuerdo a los investigadores, les brindaba protección a cambio de dinero.

Castaño tiene 27 años, era policía desde 2015 y hasta hoy se desempeñaba en la Comisaría 4ª marplatense. Aunque cuando, presuntamente, cometió el delito del que se lo acusa, trabajaba en la Comisaría 6ª. Tras su detención, ocurrida esta mañana en la Jefatura Departamental de Mar del Plata, fue desafectado de la Fuerza.

El ahora ex policía de la Bonaerense está imputado como coautor del delito de comercio agravado de estupefacientes por la participación de tres o más personas y por la participación de un funcionario policial, y por cohecho . En la causa interviene el fiscal Leandro Favaro, titular de Fiscalía de Instrucción de Estupefacientes marplatense.

Según la investigación, Castaño fue cómplice entre noviembre de 2020 y marzo de 2021 de una organización delictiva que comercializaba cocaína y marihuana, y que estaba integrada por cinco mujeres y tres hombres, entre ellos Fabián Humberto Barraza, de 52 años.

Barraza es señalado como el líder de la banda y quien mantenía contacto con Castaño. Con él negociaba la cobertura por parte del policía para realizar -sin impedimentos- la venta de drogas. Hasta ahora, se desconocen las sumas de dinero que ambos acordaban. Sólo se sabe que los pagos eran periódicos.

En este contexto, Castaño, utilizando su rol de policía, mantenía al tanto a Barraza sobre posibles allanamientos o la presencia de agentes de la Bonaerense que investigaran la comercialización de estupefacientes en la zona donde operaban, en el barrio de Libertad.

Así quedó de manifiesto en una escucha que consta en el expediente y que dio a conocer el diario Ahora Mar del Plata: “ Ayer renegué como loco para que no te allane otra comisaría . Hay un ruido con lo de la pendeja que tenés en tu casa. Yo ya no sé cómo no renegar. Día por medio ahí hay problemas ”, le dice Castaño a Barraza en una grabación.

El narco le respondió con un audio en el que se mostró preocupado, y le hizo una consulta: “Yo tenía gendarmes a mitad de cuadra. ¿Qué está pasando con ellos ahí? Yo para estar un poco pillo”.

Además, de las escuchas se desprende que el ahora ex policía también se ocupaba de eliminarle competidores a su cómplice para que la venta de drogas sea más fructífera.

En otra conversación, Castaño le requería al líder más dinero, sin especificar cifras: “Che viejo, el mes que viene va con un pequeño aumento. Serían 10 más... Te aviso con tiempo para que lo tengas en cuenta”. “Dale amigo. Avisame de algún movimiento raro así laburo” , le respondieron.

Para el fiscal Favaro, “resultan sumamente ilustrativos de la protección brindada por el funcionario policial” los mensajes intercambiados en los que uno de los miembros de la banda “le pide información sobre posibles procedimientos policiales que pudieran afectar su actividad ilícita”.

El fiscal no tiene dudas de la participación de Castaño, que fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán. Se espera que mañana el ex policía sea convocado a indagatoria en los tribunales de Mar del Plata.

