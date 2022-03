La causa común de las mujeres latinoamericanas y las luchas de los movimientos feministas en cada país de la región

Los afiches de las convocatorias en Buenos Aires, Chile, México y El Salvador. Una muestra de lo que pasará en la región el martes 8 de marzo

El 8 de marzo se reconoce el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es la fecha de los bombones, de las rosas, de los desayunos por Uber y las promos de multiprocesadoras. Con cada vez más potencia, el 8M enmarca, a la vez, las actividades, consignas y manifestaciones que se realizan de punta a punta del planeta para visibilizar y fortalecer la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos.

Es el día para parar la pelota y analizar el partido: dónde estamos, hacia dónde se va, quiénes se oponen a los avances . En América Latina pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. Ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol es el espejo del mundo”. Y en el continente latinoamericano las mujeres venimos dando batallas en una marcha y contramarcha constante, mezclando estrategias ofensivas y defensivas. De a una o en simultáneo. Pep Guardiola o José Mourinho; Marta Vieira da Silva o Miriam Mayorga. Depende el momento. Con resultados dispares, en los que nos jugamos las vidas.

“En los últimos años las mujeres han estado a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, con movimientos como el #MeToo, el #NiUnaMenos, #Let’sTalkAboutYes y la marea verde. Pero no podemos celebrar el tremendo auge del activismo sin señalar por qué necesitamos seguir luchando tan arduamente . Solo en Argentina, por ejemplo, cada 30 horas hay una mujer víctima de femicidio; y al menos el 15% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante. Cada día, cinco niñas menores de 15 años tienen un hijo o hija. La mayoría son consecuencia de situaciones de abuso y coerción, produciéndose embarazos infantiles forzados. A ello se suma que 70.000 adolescentes menores de 20 tienen un hijo o hija cada año. Siete de cada diez de estos embarazos son no intencionales. Todo esto hace sentido si pensamos que a 16 años de la sanción de la ley de ESI solo el 4% accede a la educación sexual desde un enfoque integral”, enumera Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

La manija se siente en el aire. El tiempo de encerrona por el COVID-19 expulsó de las calles, coartó los encuentros, las puestas en común cara a cara. Este año se espera revancha con la convocatoria a un paro feminista y a movilizarse en todos los rincones bajo el grito colectivo: “La deuda es con nosotres y nosotras. ¡Que la paguen los que la fugaron!”.

En diálogo con Infobae, Natalia Zaracho -trabajadora de la economía popular y diputada nacional por el Frente de Todos en representación de la provincia de Buenos Aires- deja salir la rabia: “Nosotras vamos a parar y vamos a movilizar. Porque queremos expresar que nuestro sector ya no puede pagar más y dar la discusión de quién va a pagar la deuda con el FMI. Pero también visibilizar quiénes son las pobres dentro de los pobres. Qué pasa cuando no llegan las políticas públicas a los sectores populares, quiénes son las que lo sufren. Todavía falta representación de las mujeres de los sectores populares para pensar políticas públicas integrales, feministas, que lleguen a los territorios, a los barrios populares . No podemos hablar de un feminismo que nos abraza a todas cuando seguimos teniendo pibas que no acceden a tierra, techo y trabajo o que no logran independencia económica para salir de al lado de un violento”.

Activistas por el derecho al aborto celebran la decisión de la Corte Suprema de Colombia de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de embarazo en Bogotá, el 21 de febrero de 2022 (Raúl Arboleda/AFP)

Colombia

Hace menos de un mes la Corte Constitucional de Colombia votó y aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Será este 8M, entonces, la oportunidad de festejar lo conseguido y de empezar a prepararse para ir por más.

Así lo explica Laura Vásquez Roa, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Colombia: “A partir de la respuesta de la Corte existe ahora un nuevo sistema mixto: hasta la semana 24 no hay necesidad de causales, pero a partir de la semana 24 en adelante sigue rigiendo el sistema de causales que ya existía en Colombia desde el año 2006 y que solo permite el aborto cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, o cuando la vida del feto es inviable por fuera del útero. Es un logro, pero no era lo que buscábamos”.

Vásquez Roa pone blanco sobre negro: “ Lo consideramos un fallo histórico importante producto de una lucha colectiva muy grande . Pero la inicial demanda lo que buscaba era la eliminación total del delito, porque en Colombia sino sigue permaneciendo una doble connotación sobre el aborto: por un lado es un derecho y por el otro lado es un delito, lo que termina generando problemas para las mujeres, los hombres trans y personas no binarias que necesitan abortar. Vamos por la despenalización completa, mientras nos apropiamos muy bien de esta nueva norma para que haya igualmente despenalización social ”.

La movida colombiana del 8M levantará como bandera el lema “Las mujeres transformamos y sostenemos el mundo”, haciendo foco en el trabajo de cuidados tan fundamental durante la pandemia. En Bogotá se espera cerrar con un concierto, porque como decía Emma Goldman: “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa”.

Manifestación del colectivo Mujeres y Salud de Uruguay (MYSU) de frente al Palacio Legislativo. Llevan pancartas con consignas claras: "cuerpos libres, Estados laicos, democracias plenas"

Uruguay

Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer Y Salud (MYSU), una organización para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay, comparte el escenario pujante que dará lugar al llamado de este 8 de marzo: “En Uruguay la situación está muy dividida. Por un lado hay expresiones del movimiento de mujeres y feministas excluyentes que plantean que debe tratarse de un paro solo de mujeres. Por otro lado estamos quienes formamos parte del sector de las organizaciones feministas que valoramos y adherimos al paro general del 8M determinado por las compañeras sindicalistas organizadas dentro del Plenario Intersindical de Trabajadores”.

La rosca se vive como preámbulo de un momento muy caliente para el Uruguay: el referéndum que se realizará el próximo 27 de marzo contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, buque insignia del presidente por el Partido Nacionalista Luis Lacalle Pou.

Abracinskas spoilea lo que se viene: “El 27 de marzo decidimos qué modelo de país y qué tipo de sociedad queremos . En este sentido, como mujeres los 135 artículos que están propuestos a derogar son un obstáculo para avanzar hacia ese mundo de igualdad de oportunidades y derechos con el fin de que nadie viva bajo una situación de opresión y discriminación. Por eso este 8M muchas estamos convocando a votar por el Sí a la derogación ”.

Mujeres levantan el pañuelo verde en favor del aborto seguro, libre y gratuito en Santiago de Chile (EFE/Elvis González)

Chile

Chile se sabe mirado. Los ojos están puestos en esta tierra del cono sur de América que da forma a un proceso constituyente único por sus características paritarias y con escaños reservados a los pueblos originarios. A la vez, el 11 de marzo asume el gobierno de Gabriel Boric y -con él y su gabinete- las promesas de avances en materia de género, respeto a la diversidad, y de incorporación de líneas de trabajo y acción feministas.

Desde Santiago se comunica Paula Correa, Coordinadora Nacional de Género del Colegio de Periodistas de Chile: “El movimiento feminista en Chile está en un momento de lucha importante, porque el proceso constituyente es una oportunidad histórica para incidir en la conformación de una Constitución Feminista que permita garantizar, desde los principios básicos, la equidad de género en diversas materias ”.

Correa detalla los ejes clave: “Está la justicia; asegurar una vida libre de violencia; las luchas por los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, entre ellos el acceso al aborto; y asegurar el Derecho a la Comunicación con enfoque de género y derechos humanos para quienes somos periodistas y comunicadores”.

Haydeé Castillo es presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y del Caribe, y miembro de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos

Nicaragua

Nicaragua conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora gritando “Que las liberen”. El reclamo hace referencia a 14 mujeres lideresas y de amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y las libertades que se encuentran detenidas en un centro de reclusión conocido como el “Nuevo Chipote”. Algunas llevan meses de aislamiento total.

“Es una vergüenza que la dictadura de Ortega-Murillo se ufane por algunos datos mundiales que ubican a Nicaragua como adelantado en igualdad de género cuando en realidad es lo contrario. Lo que existe es un fenómeno del `mujerismo´, que no es más que poner a mujeres en cargos públicos mientras se les obliga a subordinarse totalmente a la voluntad de la pareja dictatorial y que con su venia han desmantelado la ruta de acceso a la justicia para las mujeres, les han despojado de los servicios de prevención de la violencia de género que recibían de las ONGs (eliminaron aproximadamente cien ONGs), despojó de los derechos sexuales y reproductivos mediante la penalización del aborto, y se les mantiene en condiciones de extrema pobreza en un país donde más del 70% de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal de la economía”.

La que da cuenta del panorama en la tierra de los lagos y los volcanes es Haydeé Castillo, presidenta del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, del Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana y del Caribe, y miembro de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos.

Como ocurre desde que en septiembre de 2018, la policía nacional declaró ilegal las manifestaciones: este nuevo 8M las mujeres de Nicaragua no podrán reencontrarse en las calles.

Sara García, del Grupo Ciudadano por la Despenalización del Aborto, habla junto a cuatro mujeres que fueron liberadas de la cárcel tras ser condenadas por homicidio agravado luego de emergencias médicas durante sus embarazos en El Salvador (REUTERS/Jessica Orellana)

El Salvador

Contra la militarización, la penalización absoluta del aborto y la criminalización de las mujeres se plantarán este martes en El Salvador. Solo a modo de ejemplo, El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas, con la prohibición de la práctica en todas las circunstancias.

La historia de Manuela -una mujer joven, analfabeta, de la zona rural- resume la foto de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en su país. Manuela llegó al hospital público con una emergencia obstétrica, pero el personal de salud la denunció alegando que había abortado por ser infiel. El centro de salud se convirtió de pronto en una antesala del juicio: Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Varios meses después le diagnosticaron cáncer linfático, enfermedad que pudo haber causado la pérdida del embarazo. Falleció en prisión. Tenía dos hijos.

“ La situación de penalización absoluta del aborto ha generado que entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas . Las consecuencias de esta ley, asimismo, hacen cómplice al Estado salvadoreño de la violencia sexual y los embarazos impuestos que enfrentan niñas y mujeres”. Sara García es activista feminista de El Salvador y defensora de derechos humanos, y cree que en la actualidad se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que aumentó la presencia militar y acumuló más poder desdibujando la separación de poderes de Estado.

Así las cosas, García apunta los desafíos que enfrenta el movimiento feminista: “Un reto fundamental que tenemos es la necesidad de articularnos en el accionar. La consigna que impulsamos para este 8 de marzo es ‘Juntas marchamos. Unidas somos más fuertes’. Necesitamos generar espacios para que la organización feminista crezca, para que articulemos, para que nos unamos, para que juntas transformemos las injusticias de este sistema machista, patriarcal, altamente represivo y autoritario ”.

"Es necesario unir fuerzas, crear alianzas con otros movimientos y permitirnos nuevas formas de articular y accionar. Eso incluye a la diversidad de mujeres y a las personas de las disidencias sexo-genéricas", doce Lizbeth Quezada

México

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de México, 3.462 mujeres fueron asesinadas entre enero y noviembre de 2021. Es decir, más de 10 femicidios por día. Las zonas especialmente violentas para las mujeres fueron el Estado de México, Jalisco, Veracruz, la Ciudad de México y Nuevo León.

En un contexto de semejante crudeza, para Lizbeth Quezada -coordinadora del Programa de Adolescentes, Autonomía y Sexualidad de la organización feminista Balance A.C.- el 8M permite visibilizar la brecha que existe en la garantía de derechos humanos de las mujeres, sobre todo aquellas adolescentes y jóvenes.

“ Exigimos salir a las calles libres de violencias, poder acceder a abortos de manera segura y gratuita y que se despenalice el aborto en todo México. También, que exista acceso a educación integral en sexualidad . Desde Balance A.C. entendemos que es necesario unir fuerzas, crear alianzas con otros movimientos y permitirnos nuevas formas de articular y accionar. Eso incluye a la diversidad de mujeres y a las personas de las disidencias sexo-genéricas”, declara Quezada a Infobae.

La mayor parte de la población mexicana se asienta en territorios que solo permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, y algunos agregan otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales.

La Ciudad de México, sin embargo, legalizó en 2007 el aborto a pedido con un límite de gestación de 12 semanas; y entre 2019 y 2021 se sumaron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. En septiembre de 2021, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico.

Tarda en llegar. Y al final, al final… hay recompensa.

