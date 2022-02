Video dramático: un nene cayó de un auto en movimiento y no fue atropellado de milagro

Nene cayó de auto en movimiento en La Plata

Un verdadero milagro ocurrió el último lunes por la tarde en la ciudad de La Plata: un niño cayó del automóvil en movimiento en el que viajaba junto a su familia y se salvó de ser atropellado por los vehículos que venían circulando detrás, según muestran las imágenes difundidas por la Municipalidad platense.

Los voceros municipales precisaron que el accidente con suerte ocurrió pasadas las 18 del lunes. Una de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad registró el momento exacto en que el menor cayó al asfalto desde un vehículo que circulaba por el cruce de 20 y 532, aunque todavía no se pudo determinar qué causo la caída.

En su afán por esquivarlo, el conductor de una camioneta que justo venía detrás del automóvil frenó de golpe, y otro vehículo terminó chocándolo de atrás. Esa maniobra, al fin y al cabo, fue determinante para que no ocurra una tragedia. De inmediato, las personas que viajaban con el niño reaparecieron en la escena al percatarse de lo ocurrido, y lo levantaron de la calle, mientras el conductor de la camioneta y otros testigos de la escena intentaban entender lo que estaba sucediendo.

Al observar la secuencia de los hechos, operarios del COM alertaron al 911 y al Servicio de Atención Médica en Emergencias (SAME). Minutos después, dos patrulleros se presentaron en el lugar para tomar los datos de las personas involucradas, mientras que una ambulancia del SAME arribó con un médico que atendió al pequeño.

Personal del SAME se acercó al lugar y atendió al niño que había caído de un auto en movimiento.

La grabación luego exhibe al niño y sus adultos a cargo caminando hacia el vehículo donde se trasladaban, mientras aguardaban por la llegada de las autoridades policiales de turno.

Fuentes oficiales cercanas a la investigación reportaron que el pequeño, afortunadamente, sólo sufrió heridas leves por la abrupta caída.

Violencia de género en Berisso: atacó a golpes a su ex mujer e intentó secuestrar a su propia hija

Un joven de 23 años fue detenido en la localidad platense de Berisso luego de ingresar a la casa de su ex pareja para atacarla a golpes y, luego de una serie de amenazas, tratar de raptar a la hija que ambos tienen en común. Pero en medio de la desesperación, los vecinos intervinieron y el agresor no pudo lograr su cometido.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en el interior de una vivienda ubicada en la zona de la avenida 122 y la calle 53. Voceros policiales indicaron a la agencia de noticias Télam que tras un llamado de testigos que escucharon la violenta pelea, efectivos de la Comisaría 4° de Berisso acudieron al domicilio de la víctima.

detuvieron a un hombre que golpeó a su ex y secuestró a la hija en Berisso.

Antes de intervenir, los agentes fueron advertidos por los propios vecinos acerca de que el agresor, ex pareja de la mujer y padre de una niña, había ingresado violentamente a la casa y completamente fuera de control comenzó a agredir a la víctima.

En ese sentido, las fuentes policiales explicaron que además, “en un marco de extrema violencia, el acusado golpeó la mujer en la cara y brazos, hasta quitarle a la nena de sus brazos e intentar llevársela”. Sin embargo, no pudo escapar, ya que los gritos de la mujer y el pedido de ayuda alertaron a sus vecinos, quienes de inmediato solicitaron la presencia policial.

