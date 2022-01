Aumentó la VTV en provincia de Buenos Aires: cuánto sale hacer la revisión y cómo es el nuevo sistema de turnos

Fila de vehículos para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en provincia de Buenos Aires. (Santiago Salva)

Poco después de haber anunciado la modificación en el procedimiento para sacar turnos, las autoridades de la provincia de Buenos Aires comunicaron un nuevo aumento en los montos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el cual rige desde este miércoles 26 de enero.

De acuerdo a la resolución 2/2022, publicada en el Boletín Oficial bonaerense y firmada por el ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, la VTV para un vehículo normal pasó a costar 2.150 pesos, cuando antes salia $1.498. En rigor, esto equivale a un incremento del 42 por ciento.

Nuevo esquema tarifario de la VTV en provincia de Buenos Aires.

Pero hay algunas excepciones. La disposición provincial establece que tanto los vehículos de uso municipal como los de Bomberos pueden realizar la verificación sin costo alguno. En tanto, para los discapacitados la VTV es gratuita.

Según el modelo de vehículo, así quedó el cuadro tarifario de la VTV en la provincia de Buenos Aires:

- Motos $645

- Vehículos livianos hasta 2.500 Kg, $2150

- Vehículos pesados que superan los 2.500 Kg, $3870

- Remolques, semiremolques y acoplados de hasta 2.500 Kg, $1075

- Remolques, semiremolques y acoplados de más de 2.500 Kg, $1935

A partir de este nuevo esquema tarifario, se exhibe una marcada diferencia de precios con los establecidos por la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de enero. Actualmente, los vehículos deben abonar 4.024 pesos para renovar la VTV en territorio porteño, mientras que las motos, $1.513.

Nuevo sistema de turnos para la VTV en Provincia de Buenos Aires

A partir del 1 de enero de este año, en territorio bonaerense rige un nuevo sistema de turnos para realizar la VTV.

Esta modificación, exclusiva para motos, automóviles y vehículos de carga particulares de hasta 2.500 kg, dispone que una vez que el conductor solicitante asista a renovar la VTV de acuerdo al mes de vencimiento indicado en la última oblea, el personal de la planta correspondiente le entregará un mes de vencimiento extra que se asignará de acuerdo al último número de la patente.

VTV. (Santiago Salva)

Por ejemplo, si la patente del automóvil finalizara en 2, el conductor deberá realizar la VTV en el mes de febrero. Y así sucesivamente con el resto de los meses.

No obstante, hay excepciones. A enero y diciembre no se les designará vencimiento por finalización de patente, con el objetivo de que puedan realizar la VTV aquellos conductores que no realizaron el trámite en los meses que les correspondía inicialmente. Para estos casos, ese mes de vencimiento será el que el vehículo tendrá siempre para realizar la revisión cada 12 meses.

Según informaron desde el Ente Regulador de la VTV, esta medida se adoptó con el fin de evitar aglomeraciones durante los primer y último mes del año, cuando se da la mayor afluencia de solicitantes debido a las vacaciones.

Documentación necesaria

A la hora de realizar el trámite de la VTV en la provincia de Buenos Aires, es necesario contar con:

- Cédula de identidad del vehículo;

- Título de Propiedad del Automotor (requisito solo para la primera revisión);

- CUIT (solo en los casos que corresponda);

- DNI del conductor solicitante;

- Tarjeta de GNC (solo en los casos que corresponda);

Aquellas personas con discapacidades, quedan exentos de pagar la tarifa de la VTV. Pero para constatar el diagnóstico médico, deberá presentarse el respectivo certificado de discapacidad , emitido por el Ministerio de Salud de la Nación o de la provincia de Buenos Aires.

SEGUIR LEYENDO: