Sociedad

Detuvieron a una mujer que atacó con una picana a la policía y a un maletero en la terminal de ómnibus de Córdoba

La aprehendida, de 37 años, también insultó a los agentes e intentó quitarle un arma a uno de ellos

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terminal omnibus cordoba portada
El episodio en la terminal nueva de Córdoba comenzó cuando un maletero denunció que la mujer lo había amenazado con un dispositivo de descarga eléctrica

Una mujer de 37 años fue detenida en la Terminal de Ómnibus de Córdoba tras atacar con una picana eléctrica a un efectivo policial y amenazar a un trabajador del lugar durante la tarde del jueves.

El episodio se desencadenó en el sector de plataformas de la terminal nueva, cuando un maletero alertó a los uniformados sobre una discusión que había tenido con la mujer, quien lo habría amenazado con el dispositivo de descarga eléctrica.

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Al llegar al lugar, el personal policial intentó controlar a la mujer, pero ella se mostró agresiva desde el primer momento e insultó a los agentes. Durante el palpado preventivo, los agentes le hallaron entre la ropa una linterna negra de unos 15 centímetros con una picana en uno de sus extremos. Fue entonces cuando la mujer accionó el dispositivo contra los policías.

La mujer aprehendida en la Terminal de Ómnibus de Córdoba fue trasladada a la Unidad Judicial 1 y quedó a disposición de la Justicia
La mujer aprehendida en la Terminal de Ómnibus de Córdoba fue trasladada a la Unidad Judicial 1 y quedó a disposición de la Justicia

La situación escaló cuando, en pleno procedimiento, la detenida intentó quitarle el arma no letal a una uniformada. Según informaron fuentes de la Policía de Córdoba, los efectivos lograron reducirla y concretar la aprehensión.

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Tras ser controlada, la mujer fue trasladada a la Unidad Judicial 1 y quedó a disposición de la Justicia. El operativo concluyó con el secuestro de la linterna tipo picana de color negro utilizada durante el ataque.

También en Córdoba, días atrás, un hombre atacó a un agente de tránsito durante un control en la Ruta A-019, en el anillo externo a la altura del kilómetro 35, en el tramo conocido como Circunvalación. El conductor de 53 años fue detenido el jueves pasado por dar golpes de puño a los agentes.

El hecho tuvo lugar cerca de las 11:30, cuando una camioneta Toyota SW4 blanca ingresó al puesto de control con maniobras peligrosas al atravesar el sector delimitado por conos. El personal policial detuvo el vehículo y comunicó al conductor que recibiría una infracción por la irregularidad.

Fue en ese momento —justo cuando los agentes se disponían a retirarse para labrar el acta de constatación— que el hombre bajó del rodado y descargó varios golpes de puño sobre uno de los efectivos, de acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba.

El uniformado sufrió un traumatismo facial y recibió atención de los servicios de emergencia convocados al lugar. En el mismo operativo, también fue asistida una mujer que viajaba junto al conductor y que atravesaba una crisis de ansiedad.

El subcomisario Federico Avaca, de la Policía Caminera, precisó que la secuencia se desarrolló de forma repentina: el conductor recibió la notificación de la infracción y, antes de que el personal pudiera alejarse, optó por la agresión física. “Se baja el conductor y le propina varios golpes de puño”, describió el suboficial en declaraciones a la fuerza.

El aprehendido quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Manejaba borracho, quiso evitar un control y atropelló a un policía en Berazategui

En Berazategui, un comerciante de 53 años atropelló a un policía en la autopista Buenos Aires-La Plata tras intentar escapar de un operativo de tránsito

El comerciante de 53 años circulaba en la madrugada del lunes por la autopista Buenos Aires-La Plata con 1,82 gramos de alcohol por litro de sangre cuando, al ver las luces de un operativo policial, pisó el acelerador para huir, perdió el control de su camioneta y terminó atropellando a un policía.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 17,5 de la autopista, a la altura de Berazategui, durante la madrugada del lunes 25 de mayo, en el marco del operativo “Conmemoración del Día de la Revolución de Mayo”, dispuesto por la Policía Vial bonaerense para intensificar los controles de tránsito durante el feriado patrio. Dos efectivos de esa división —el sargento Matías Ezequiel Segovia y el oficial Jorge Luis Cabrera— estaban apostados sobre la banquina con motos de seguridad vial cuando la Ford Maverick que manejaba el hombre, identificado como E.A.B., aceleró al detectar el retén.

Tras esa maniobra, el conductor perdió el dominio del vehículo y la camioneta embistió al sargento Segovia. El golpe le provocó politraumatismos al efectivo, que fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fuentes policiales confirmaron al medio El Día que el agente se mantuvo consciente y fuera de peligro.

Tras el choque, los efectivos le realizaron al conductor el test de alcoholemia. Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Infobae, el resultado fue de 1,82 G/L, valor que supera ampliamente el límite de 0,5 G/L establecido para conductores particulares en la provincia de Buenos Aires.

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