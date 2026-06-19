Crimen y Justicia

Cayó un sospechoso de cometer un secuestro extorsivo en Adrogué: la víctima lo reconoció y lo vinculan a otros tres ataques

La investigación reveló que el detenido, con antecedentes por robo y tenencia ilegal de arma, habría participado en otros delitos bajo la misma modalidad en distintos partidos bonaerenses

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Secuestro extorsivo sur del Conurbano
El secuestrador fue arrestado frente al Complejo NIX de la avenida Hipólito Yrigoyen al 16.600

Un hombre fue detenido en el sur del conurbano bonaerense, acusado de haber cometido un secuestro extorsivo. La propia víctima identificó en una rueda de personas al sospechoso, Rubén Darío Ballut, de 48 años, quien está vinculado a otros tres ataques bajo la misma modalidad. Fuentes policiales confirmaron que el acusado tiene antecedentes y había estado preso.

La investigación comenzó el pasado 5 de junio, cuando un joven de 23 años fue interceptado por dos hombres armados tras descender de un colectivo de la línea 160 en Adrogué, luego de finalizar su jornada laboral como bachero en Palermo. Los agresores, que se movilizaban en un Audi color oscuro, lo privaron ilegítimamente de la libertad y lo obligaron a desbloquear su teléfono celular. Luego, se comunicaron con su tía, a quien le exigieron el pago de dos millones de pesos para liberar al joven y la forzaron a transferir el dinero a un alias de la víctima.

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Durante el secuestro, los sospechosos utilizaron el teléfono del joven para realizar una carga de combustible en una estación Shell y comprar cigarrillos en una YPF, abonando ambas operaciones a través de una billetera virtual asociada al dispositivo. Finalmente, lo liberaron en las inmediaciones de la avenida Olimpo y San Juan, en Ingeniero Budge, sin lesiones físicas.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones y movimientos financieros, personal de la DDI de Lomas de Zamora logró identificar el vehículo utilizado y a uno de los secuestradores.

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Secuestro extorsivo sur del Conurbano
Personal de la DDI de Lomas de Zamora incautó el Audi utilizado en los secuestros

El 15 de junio, tras tareas de vigilancia, Ballut fue arrestado cuando circulaba en el Audi frente al Complejo NIX de la avenida Hipólito Yrigoyen al 16.600. En el procedimiento, incautaron el automóvil, un teléfono celular, un gorro, un montgomery rojo y un barbijo.

Posteriormente, se realizaron dos allanamientos en Monte Grande. En una vivienda del Country Mirasoles, la Policía halló un gorro de lana verde y otros objetos de interés para la investigación. En el segundo domicilio, ubicado en la calle San Carlos, se identificó a los residentes, pero no se registraron secuestros relevantes.

La Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación, dispuso el reconocimiento en rueda de personas. La víctima identificó a Ballut como uno de los autores materiales del secuestro. Además, el análisis de las cámaras de seguridad y otros elementos reunidos en la causa permitió vincular al detenido con al menos tres intentos de secuestro y robo ocurridos el 14 de junio en Ezeiza y Longchamps.

Uno de los hechos tuvo como víctima a una mujer de 54 años. Según denunció, fue abordada por un hombre que descendió de un Audi negro, simuló estar armado e intentó introducirla a la fuerza en el auto. Sin embargo, solo logró robarle una mochila con documentación y efectos personales.

Secuestros extorsivos Conurbano
El detenido intentó secuestrar a una mujer mientras esperaba el colectivo en la avenida Hipólito Yrigoyen y Rivadavia

Ese mismo día, una joven de 19 años denunció que, mientras esperaba el colectivo, fue tomada del cuello por un sospechoso que intentó arrastrarla hacia el Audi negro estacionado en las inmediaciones. La joven logró refugiarse en una vivienda cercana y evitar el secuestro.

Ese mismo domingo, a las 2 de la madrugada, otra víctima aguardaba el colectivo junto a una amiga en la avenida Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, en Longchamps, cuando el conductor del mismo vehículo descendió, abrió el baúl y se abalanzó sobre ella, intentando subirla por la fuerza. La mujer logró zafarse y huir a pie, mientras el sospechoso se dio a la fuga.

Por último, fuentes policiales detallaron que Ballut tiene antecedentes penales por tenencia ilegal de arma (26/2/2021) y robo calificado (27/6/2003). Además, había estado alojado en la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela y al momento de su detención no registraba pedido de captura vigente.

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