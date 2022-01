Habló la hermana del argentino asesinado en Playa del Carmen: “Su jefe denunció algo que no debía y lo mataron a él”

Declaraciones de la hermana del argentino asesinado en Playa del Carmen

Federico Mazzoni, un argentino de 47 años que vivía en México, fue asesinado por sicarios ayer en el parador de Playa del Carmen en el cual trabajaba. Su hermana Victoria, que vive en Córdoba con el resto de la familia, sospecha que los atacantes en realidad estaban buscando al dueño del club de playa, en medio de una trama de narcotráfico y poder.

“Él hace muchos años que es gerente y mano derecha del dueño del club de playa. Mi hermano siempre respondía en nombre de él y México es un país totalmente manejado por el narcotráfico y la Policía”, introdujo Victoria. Y reveló: “ El dueño denunció algo que no tenía que denunciar, lo buscaron varios días y como no lo encontraron mataron a mi hermano, que lo seguía en jerarquía ”.

Jorge Marzuca Fentes es el nombre del empresario al que se refiere la hermana menor de Federico, dueño Mamita’s Beach Club, un reconocido parador en una zona muy visitada por turistas de todo el mundo. El lugar era administrado por el argentino que ayer fue acribillado por sicarios en uno de los baños. Las cámaras de seguridad registraron a los asesinos cuando escaparon en un motos de agua.

Marzuca, había sido señalado recientemente por haber participado en la filtración de documentos en los cuales se expuso la adjudicación directa de contratos para “carpas COVID-19” a favor de otro hombre de negocios, Jorge Luis Brisuela Guevara, por parte del gobernador Carlos Joaquín González.

Brisuela, alias El Venezolano, fue expuesto en una conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ser amigo del gobernador, La sospecha es que le habrían otorgado contratos millonarios sin licitación para instalar centros de atención a pacientes con COVID-19 en diversos puntos del Estado.

Federico Mazzoni fue asesinado en Playa del Carmen

“Yo no sé si lo mataron sicarios del narcotráfico o que responden al gobierno, pero él tenía un puesto muy complicado que sabía manejar bien en un parador en el que había muchos negocios con narcotraficantes y con policías”, informó Victoria.

“Es un parador al que los narcos querían ir y hacer negociados sin que los moleste la Policía. Y la Policía también quería ir en los momentos que no estaban los narcos. Él no me contaba mucho porque yo era la “hermanita” y me cuidaba, pero Federico terminó siendo la víctima porque dio la cara por el dueño ”, agregó.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó a través de un comunicado que ya iniciaron las labores de investigación en el caso. Personal policial se trasladó al lugar de los hechos para recolectar la evidencia correspondiente e interrogar a los testigos del crimen del argentino.

Los investigadores analizan, además, la filmación de la cámara de seguridad de un hotel lindero al club de playa, que muestra como los presuntos responsables del crimen se escapan del lugar en motos de agua. Por el momento no hay detenidos.

Este es el segundo ataque armado registrado en Quintana Roo en menos de una semana. El pasado viernes 21 de enero sicarios ejecutaron a dos turistas canadienses con historial criminal, quienes fallecieron en el interior de un hotel en Xcaret.