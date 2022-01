Accidentes con cuatriciclos en Pinamar: el secretario de Seguridad llamó “imbéciles” a los que ponen en peligro a terceros

Semanas después de que una turista que iba a bordo de uno de estos vehículos con sus hijos de 2 y 7 años, volcara y muriera, y de que otro hombre también falleciera tras chocar contra un UTV, dos nuevas personas sufrieron heridas tras protagonizar diferentes maniobras peligrosas en la última semana. Ante este escenario, el secretario de Seguridad local realizó duras críticas contra los turistas que no cumplen con las normas de tránsito.

“Esto tiene que empezar a ser un cambio cultural y tenemos que empezar a notar que el que hace esto es un imbécil que pone en riesgo su propia vida y la de terceros. No es un vivo, no es un piola” , comentó Lucas Ventoso a la hora de hablar sobre las actitudes de algunos ciudadanos y las normas que no se cumplen a la hora de circular en cuatriciclos.

“Hasta hace diez días era un piola bárbaro el que hacía esto, pero ya los medios están llevando un mensaje que creo que es el que hay que tener: de responsabilidad”, comentó el funcionario sobre cómo cambió la mirada sobre las acciones peligrosas que se registran en los médanos de la zona norte de Pinamar.

En diálogo con el sitio Pinamar Diario, Ventoso también habló de los dos últimos accidentes registrados y sobre el segundo dijo: “Un conductor se accidentó solo y a gran velocidad, en ojotas y también sin casco. Tuvo un grave traumatismo de tórax sangrante interno y está internado”.

En relación a ese hecho, insistió: “Lo hizo solo, no se pegó contra nadie y fue andando a gran velocidad. Creen que corren el Dakar en ojotas. Corren el Dakar en ojotas . Evaden toda norma de tránsito poniendo en riesgo la vida de terceros y la propia. Espero que los internados puedan salir de esta situación grave”.

Personal municipal trasladó a los heridos hasta el hospital local

En este sentido, el secretario de Seguridad local enfatizó sobre las normas que hay que cumplir en el lugar: “En la zona norte no se puede andar a más de 40 kilómetros por hora, se debe usar casco y hay que ir por el cordón seguro”.

“ En todos los accidentes que tuvimos, nadie cumplió las normas de tránsito . Si hubieran cumplido tan solo una, no habría pasado lo que pasó. Si llevaban casco, no pasaba y si iban a menos de cuarenta, no pasaba”, reflexionó Ventoso.

Según detalló Ventoso a Infobae en el cierre de la última semana sobre los dos últimos accidentes, el primero de los siniestros ocurrió casi en el límite de este partido bonaerense con Costa Esmeralda, una zona con abundantes médanos conocida como Montecarlo, donde un turista se llevó por delante el alambre que separa al área pública de una propiedad privada.

En tanto, el segundo caso sucedió a pocos metros de ese mismo lugar, cuando otro veraneante perdió el control de su cuatriciclo por razones que todavía se estaban investigando, volcó y el rorado terminó encima de su cuerpo, lo que le provocó un “politraumatismo interno sangrante”.

Semanas atrás y tres días después de la muerte de Agustina Queirel, la turista de 34 años que volcó con su cuatriciclo y murió mientras circulaba por los médanos de Pinamar, se produjo un nuevo accidente que involucró al mismo tipo de vehículo: esa vez terminó con la vida de un hombre de 32 años y, además, dejó gravemente herido a otro de 31. Ambos circulaban sin casco.

SEGUIR LEYENDO