COVID-19: Bariloche suspendió la llegada de viajes de egresados hasta 2022 por el aumento de casos

Más de 150.000 estudiantes llegan cada a año a Bariloche

El crecimiento exponencial de los contagios de coronavirus en toda la Argentina obligó a la Municipalidad de Bariloche a tomar una drástica decisión: suspendió la llegada de todos los viajes de egresados hasta el 2022. Según confirmó el secretario de Turismo de esa ciudad de Río Negro, Gastón Burlon, desde el gobierno local le pidieron a las empresas que se reprogramen los viajes estudiantiles programados para los próximos 6 días .

En este momento hay más de 600 chicos aislados entre casos positivos y contactos estrechos -de un total de 6000 menores-, por lo que casi no quedan camas en los hospedajes para que puedan cumplir con el aislamiento.

Es por eso que las autoridades locales solicitaron a que no viajen más contingentes hasta que se regularice la situación. “No somos ajenos a lo que sucede en el país. No solo subieron los casos en el turismo estudiantil” dijo el secretario en diálogo con el programa local Chocolate por la Noticia. Según indicó la medida es “preventiva”.

En ese sentido, Burlon indicó que desde el 2 de octubre hubo más de 50.000 chicos que ingresaron y que hasta hace cuatro días la situación “era impecable”. Explicó que la disposición fue para “dar tiempo a que los chicos queden aislados” y luego puedan regresan. “ La idea con esta medida es poder empezar todo de cero a principios de año ” sostuvo.

“Hay que saber que esto es dinámico, y cambia día a día. Es producto de los cierres de fin de año” expresó el funcionario. Además, hizo hincapié en que el contagio es “más leve” y que ninguno de los chicos tiene síntomas. “Sabemos que son positivos porque testeamos al 100%”, agregó.

De la misma manera, Burlon habló de las dificultades y el costo que implica la reprogramación de un viaje, y que en ese sentido pidió hablar con los organismos nacionales por las penalizaciones económicas del cambio de pasajes.

“Sabemos que hay reclamos de padres por querer ver a los hijos, es lógico” señaló. Finalmente, el secretario aseguró que “cuánto más chicos va a haber en Bariloche, habrá más posibilidad de contagio” y que los hoteles para alojar a los estudiantes que son contacto estrecho están llenos. “No queremos mezclar a los estudiantes”, dijo.

Amplían los centros de testeos en todo el país ante el aumento de casos.

Viajes suspendidos

La disposición de Bariloche ya se empezó a notar. En Mendoza, alrededor de 200 estudiantes que partían hoy de viaje de egresados a Bariloche, recibieron el domingo comunicado por mail de la empresa Travel Rock, en el que les informó que no iban a poder viajar debido a “protocolos sanitarios” por el aumento de casos de Covid establecidos por las autoridades de la ciudad rionegrina.

Si bien los viajes de egresados siguen autorizados por el Gobierno Nacional, la empresa decidió acatar el pedido de la Municipalidad barilochense y suspendió el viaje hasta nuevo aviso.

Según publicó el diario Los Andes de Mendoza, los alumnos y los padres al enterarse de la desagradable noticia estallaron, ya que el comunicado se realizó vía mail y desde la empresa “ no contestan el teléfono para darles una solución al respecto ”, aseguraron las familias de los estudiantes involucrados.

“Son un desastre, no nos dicen bien que es lo que ha pasado. Hay una sola persona atendiendo en la agencia. Hay gente que espera desde las 8 de la mañana para ser atendida”, comentó al diario una mamá encargada de la organización. “Este domingo a las 2 de la mañana nos mandaron un mail, no fueron capaces de llamar a los padres encargados. Cancelaron todo como si nada 2 días antes del viaje”, agregó.

“Debido a la cantidad de contagios y casos positivos de covid-19 en la Ciudad de Bariloche, le informamos que la empresa Travel Rock ha decidido suspender momentáneamente los viajes grupales hasta que la situación sanitaria se normalice”, expresó la empresa en el comienzo del mensaje que le mandó a los padres.

Seguir leyendo