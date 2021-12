Detectaron decenas de yates, lanchas y veleros sin declarar en un parque náutico de San Fernando

En un texto publicado en las redes sociales, el ex presidente cuestionó la política del Gobierno durante la pandemia y avaló el rechazo opositor al Presupuesto 2022. Pidió “firmeza” y “unidad” a Juntos por el Cambio

Habló la diputada que faltó a la sesión porque estaba en Disney: “Pensé que ya había terminado el año”

Gabriela Brouwer de Koning, de la bancada UCR-Evolución, no estuvo presente en el debate porque se fue de viaje. “Fue el error político más grande que he tenido”, dijo, pero no renunciará