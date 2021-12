Eduardo Eurnekian fue distinguido con la Orden al Mérito de la República Italiana

Eduardo Eurnekian recibió el diploma por la Orden al Merito de la República Italiana

El empresario Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América y presidente del Sector Privado de las Américas (OEA), fue distinguido con la Orden al Mérito de la República Italiana en reconocimiento a sus inversiones en ese país y por promover la relación argentino-italiana . En octubre, Eurnekian había sido galardonado con la Medalla de Oro por la Americas Society, una de las organizaciones más influyentes de Estados Unidos y el continente.

La resolución de otorgarle la Orden al Merito de la Republica Italiana con el grado de oficial data de 2018 y fue firmada por el presidente Sergio Mattarella. Es la primera y más importante de las órdenes de caballería nacionales y trata de recompensar los logros adquiridos para la nación en el campo de las ciencias, las letras, las artes, el deporte, la economía y en el ejercicio de los cargos públicos, y también en el desarrollo de actividades públicas de caridad y con fines sociales, filantrópicos y humanitarios, así como distinguir a aquellos que realicen servicios destacados a lo largo de su carrera civil o militar.

La medalla por la Orden al Merito de la República Italiana

Además, puede ser conferida tanto a ciudadanos italianos como extranjeros que tengan, al menos 35 años de edad, y su otorgamiento depende directamente del Presidente italiano. Los usos y la normativa para la recompensa honorífica están recogidos en el Estatuto de la Orden, aprobada el 31 de octubre de 1952 por el Parlamento y publicado en el Boletín Oficial Italiano (Gazzetta Ufficiale) n.º 277, del 29 de noviembre de 1952.

El este caso, el galardón se le otorgó a Eurnekian en mérito a sus inversiones en Italia y especialmente en Florencia. Y también, por promover la relación argentino-italiana, el intercambio comercial y el turismo entre ambas naciones .

El diploma por la Orden al Merito de la República Italiana

En octubre, Eurnekian ya había sido galardonado por la Americas Society con la Medalla de Oro por parte de la institución fundada en 1965 por David Rockefeller “en mérito a su trayectoria empresarial y filantrópica”. El acto de premiación estuvo encabezado por Susan L. Segal, presidenta y CEO de Americas Society y del Council of the Americas y tuvo lugar en uno de los lugares más icónicos de Nueva York: Tavern on the Green, en pleno Central Park.

La Medalla de Oro constituye el galardón más importante de la Americas Society, una entidad fundada hace 55 años por Rockefeller y que reúne cada año a los más poderosos e influyentes empresarios de todo el continente. Al momento de explicar las razones que condujeron a decidir distinguir al empresario argentino, Segal señaló: “Eduardo Eurnekian es una persona extraordinaria. Y cuanto más uno conoce a esta persona tan celosa de su privacidad, más conoce cuán profundo es. Es un emprendedor serial. Su éxito como empresario es indiscutible, pero esa no es su esencia. Eduardo es un pensador global, un visionario y, por sobre todo, un estadista del sector privado”.

La CEO de Americas Society explicó, además, lo que para ella es la base del éxito de Eurnekian: “Entiende que la innovación es al mismo tiempo disrupción y construcción del futuro”. “Pero lo que mejor puede definir a Eduardo Eurnekian como empresario es que siempre tiene en cuenta que para generar un verdadero impacto con sus negocios antes hay que tener en cuenta cuánto puede ese negocio devolverle a la sociedad, a la gente”, remarcó en ese entonces Segal.

