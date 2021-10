America Business Forum: el evento que une figuras de la política, el espectáculo y los negocios en plena pandemia

En dos mega escenarios se llevará a cabo el encuentro global que reúne líderes políticos, sociales, de los negocios y del espectáculos: America Business Forum

Por sexto año consecutivo, el 8 y 9 de octubre de 2021 se realizará en Punta del Este, Uruguay, la nueva edición de America Business Forum. El encuentro de líderes de mayor alcance del continente nuclea a reconocidos personalidades de empresas, autoridades del gobierno y ONGs, como exponentes del arte y la cultura.

Desde la llegada del COVID-19, el mundo ya no es el mismo, es por eso que este año la premisa es #ComeBack: Es tiempo de creer, donde las diferentes figuras debatirán sobre el futuro de la región luego de la pandemia global. “Volver a encontrarnos, mejores y más fuertes, inspirados por la visión de personalidades globales que compartirán sus historias para encender la búsqueda del sentido de nuestro regreso ”, resalta Ignacio González Castro (29), Presidente del America Business Forum y creador de este formato

Todos los encuentros se los podrá seguir en vivo a través de Infobae, y una vez finalizado todas las conferencias y entrevistas de los speakers estarán disponibles on demand para ser consumidos en cualquier rincón del mundo de forma gratuita.

El lugar elegido para el forum es el Punta del Este Convention Center. El presentador será el periodista, Ismael Cala. La apertura estará a cargo del presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

Luego se recibirá a la invitada de lujo: Susana Giménez, marcando su regreso a la escena pública. La diva conversará en exclusiva con el presentador sobre los éxitos y aprendizajes que la convirtieron en el ícono latinoamericano de la televisión y el entretenimiento.

Susana Gimenez sera una de las speakers de lujo

González Castro explica que en este formato no hay nada guionado ni preguntas prohibidas. “Existe cierta magia en lo espontáneo y se crean climas increíbles, donde la personalidad invitada cuenta cosas que nunca pensó en compartir”.

El evento puede ser comparado con los grandes foros mundiales por su potencia, proyección en inclusión. “Buscamos generar un espacio de encuentro para la comunidad internacional, que los líderes a nivel global lo vean como la instancia de encuentro anual en América Latina”, resalta.

El programa del viernes del America Business Forum

America Rockstars

Este año, además de la charla central del viernes 8, se inaugura el espacio America Rockstars -el sábado 9-, que estará enfocado en los jóvenes como principales agentes de cambio y contará con la presencia de los referentes de las nuevas generaciones como los artistas María Becerra, Mau y Ricky, y el influencer Santiago Maratea.

America Business Forum se desarrollará en dos mega escenarios. En el primero, tendrán lugar los shows musicales de los artistas invitados. El segundo estará conducido por Darío Barassi y tendrá como protagonistas a personalidades como Cris Morena, Guillermo Coria y Nacho Viale; quienes compartirán sus historias de vida con el presentador.

La admisión del público será exclusiva para mayores de 18 años que cuenten con al menos 2 dosis de la vacuna contra el Covid-19, buscando garantizar la máxima seguridad y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. No es casual la elección de lugar: “Uruguay ha sido uno de los países con mayor éxito en el control de la pandemia lidera los niveles de avance de vacunación en América Latina”, sostiene González Castro.

La programación del sábado con shows en vivo, djs y presentaciones de artistas, influencers y jóvenes líderes

El panorama actual y los esfuerzos por terminar con la pandemia inspiraron un nuevo concepto para la cumbre: “Es tiempo de creer, encontrar símbolo de la esperanza de la humanidad y su poder para ponerse de pie frente a las adversidades”, impulsa su creador.

-¿Cómo surge la idea de crear el foro de líderes más grande de Latinoamérica?

-Hace casi seis años me encontraba en Boston estudiando negocios y me di cuenta que en los Estados Unidos, Europa, Asia, existían este tipo de encuentros que reunían a los líderes globales, ayudándolos a inspirarse y pensar el futuro. Este formato no había llegado a América Latina, quise replicarlo en un teatro con público en vivo. Ese fue el gran impulsor.

Este proyecto se ha convertido en el punto de encuentro de las personalidades más influyentes de Latinoamérica y se ha instalado como cita obligada en la agenda de grandes líderes de opinión globales. A lo largo de los últimos seis años, se consolidó como el principal hub de negocios e innovación capaz de impulsar cambios globales desde América Latina.

