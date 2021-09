Cuando Charly García buscó a Nito Mestre para ayudarlo y Sui Generis volvió a nacer, pero el sueño no duró

Nito estaba pasando un mal momento por un accidente, García estaba en plena etapa Say No More. Había escrito algunas canciones nuevas. Fue a buscar a su amigo y surgió el regreso más esperado pero menos probable del rock nacional. Sin embargo, la nueva etapa no sería igual de feliz que la anterior