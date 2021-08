Variante Delta en Córdoba: la insólita razón por la que multaron con $200.000 a un paciente recuperado

Variante Delta: la insólita razón por la que multaron con $200.000 a un paciente recuperado

Alexis Javier López, uno de los ciudadanos cordobeses que había dado positivo en la variante Delta, hizo pública hoy la manera insólita en la que fue multado por las autoridades sanitarias de Córdoba. La sanción fue de 200 mil pesos y con un pago voluntario de 60 mil, por “violar el aislamiento”. Todo sucedió cuando fue al Hosptial Rawson para realizarse un nuevo chequeo teniendo en su poder el PCR negativo.

López, familiar de la mujer que murió por la variante Delta en Córdoba hace casi una semana, fue uno de los tantos contagiados tras la aparición del paciente cero en la provincia. Luego de conocerse su resultado positivo, estuvo aislado en un hotel, cumpliendo con las normativas impuestas por las autoridades sanitarias locales.

Según contó López, él solía ir al Hospital Rawson trasladado en ambulancia desde el hotel. Lo hacía de manera frecuente y cumpliendo con las reglamentaciones impuestas por particular situación. Después de estar 13 días aislado, contó que fue nuevamente al Hospital Rawson, donde le hicieron el control PCR y le dio negativo .

“El último día que me llevaron al Hospital Rawson fue el día 13 de este mes. Me pidieron los datos, yo sólo iba a un control nomás. Después de pedirme los datos en recepción, me pidieron salir afuera del hospital. El PCR me lo habían hecho el día anterior en el hotel y ya me había dado negativo. Me corrieron para afuera, para que esperara al médico que llegara para atenderme y cuando salgo, me hicieron subir de nuevo a la ambulancia pero ya me habían hecho la multa”, relató el afectado en diálogo con El Doce TV de Córdoba.

“La multa me llegó por mail. Nunca me avisaron”, detalló López

Según precisó López, en el momento en el que salió afuera del hostpital, fue cuando habría violado el aislamiento . “En ningún momento se me acercó un policía ni nada. Me hicieron salir afuera, yo me bajé de la ambulancia y fui hasta la sección del hospital y de ahí me tomaron los datos y me hicieron salir afuera. Cuando salí afuera, me hicieron subir de nuevo a la ambulancia. Ahí supuestamente me hicieron la multa, por estar ahí afuera ”, insistió el hombre en su relato de los hechos.

“¿Quién te hizo la multa?, consultó el periodista del canal local. “Un policía que en ningún momento habló conmigo”, respondió. “La multa me llegó por mail. Nunca me avisaron”, detalló luego López, quien transitó la enfermedad aislado en un hotel, como medida del Ministerio de Salud de Córdoba. Si bien la sanción fue de 200 mil pesos, contaba con un pago voluntario de $60.000.

Córdoba transformó por ley el artículo 205 en una contravención en 2020. A su vez, esta contravención por la que es sancionado López, es manejada directamente por la Justicia Administrativa de Faltas de la provincia.

Una mujer de 38 años, que no estaba vacunada y presentaba comorbilidades, fue la segunda víctima fatal de la variante Delta en la ciudad de Córdoba. Era contacto estrecho del hombre que había regresado de Perú, no hizo la cuarentena, se convirtió en el denominado “paciente cero” de la cepa y murió un día antes que ella. Ella era familiar de Javier López.

La noticia de aquella muerte fue confirmada a CNN Radio por Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, quien precisó que la mujer estaba internada desde hacía dos semanas por una neumonía bilateral con asistencia respiratoria mecánica.

El “paciente cero”, de nacionalidad boliviana, había llegado a la Argentina el 19 de julio procedente de la ciudad de Lima. En el control habitual dentro del Aeroparque Jorge Newbery se realizó un test de Covid-19, cuyo resultado fue negativo.

Sin embargo, cuando se realizó un nuevo test, el 26 de julio para poder recibir el alta y, una vez cumplido el protocolo de aislamiento por regreso del exterior correspondiente, el resultado del análisis fue positivo.





