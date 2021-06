Libertad, lucha y la felicidad de ser quienes desean ser: 11 historias de personas que sienten orgullo

"Siento orgullo cuando..."





“Yo fui una niña travesti en Salta, con una sociedad moralista, costumbrista, elitista y blanca. Realmente fue muy difícil. Por eso la mayoría de las compañeras travestis-trans del norte ya a los 10 o 12 años están paradas en las esquinas. La sociedad no contempla esos cuerpos, no contempla a esas niñas. Pero mi caballito de batalla fue la risa. Encontrarme en la maricona, en lugares donde poder ser yo misma, no privarme de reír en mi adolescencia, pintarme la boca, ponerme una pollera… vivir mi vida y ser quien soy como Daniela”.

Daniela Ruíz

Daniela Ruiz es actriz y directora de la Organización Siete Colores Diversidad. Se define como activista y antirracista. Le encanta estar en el territorio con sus compañeras en defensa de los Derechos Humanos. Ama a los animales y odia las injusticias. Se la suele escuchar decir: “La mayor venganza que tenemos las travestis es llegar a viejas”.

Agustín Barletta

“El Orgullo para mí es resignificar todo el tiempo que soy un hombre trans. Y me siento orgulloso cuando estoy en presencia de mi hijo. Jugar a ser papá era un sueño y hoy cumplirlo como hombre trans es una realidad que me genera mucho orgullo. Haberme cuidado y haberme respetado para poder cumplir mis sueños”.

Agustín Barletta es un hombre trans de 33 años. Influencer, creador de contenido, apasionado de Star Wars y papá de Jeremías. Está escribiendo la historia de su transición, para aportar a cambiar el mundo. No sabe hacer asados, pero no se ofusca porque cree que la masculinidad también necesita ser repensada.

Karina Vázquez

“El Orgullo es la dignidad. Es la libertad de ser la mejor versión de mí misma, de tener coherencia con mi corazón, y valentía ante un sistema que siempre nos señala con el dedo y nos dice quiénes consideran que saben amar y quiénes no. Por eso sentimos orgullo”.

Karina Vázquez es locutora, periodista y profesora de Locución y Oratoria. En cada alumne ve el enorme desafío de enseñarles a volar entre tanta gente a pie, de ser su mejor versión y de sentir orgullo por lo que piensan y sienten, porque “somos nuestra propia revolución”. Mamá de Camilo, es la primera mujer en ponerle voz a un estadio de fútbol, el de Argentinos Juniors. Orgullosamente, Karina también es una mujer que ama con toda su alma a otra mujer.

Franco Torchia

“Siempre he creído que la sexualidad de ningún modo se circunscribe al ejercicio de la sexualidad. La sexualidad es una mirada del mundo y una posición ante el mundo. Hoy me siento muy bien conmigo mismo. Me gusta la edad que me toca atravesar, a pesar de que creo que nadie es viejo ni joven. Me gusta haber llegado a estas cuatro décadas, casi cuatro décadas y media ya, y estar así de encontrado conmigo mismo, estar así de parecido a mí mismo, estar así de respetuoso conmigo mismo. Quizás nunca antes me respeté tanto como hoy, tan cerca y fiel a mí. Sobre todo, hoy tengo muchos menos miedos que antes”.

Franco Torchia es periodista. Desde 2013 conduce el único ciclo radial diario de diversidad sexual del mundo: “No se puede vivir del amor”, por La Once Diez (Radio Ciudad AM 1110).

Víctor Estigarribia

“Siento orgullo cuando veo crecer, cuando otres pueden expresarse en el aula, cuando hay sentimientos que son puestos en palabras, cuando hay miradas en las dinámicas planteadas que lo dicen todo. Este mundo, donde todo está preparado para combatir lo distinto, es una invitación para ser distintx. En esta sociedad donde nos matan y agreden es un logro indispensable ser la anormalidad, lo monstruoso. Un acto de valentía. Por otro lado, no es lo mismo ser disidente en el conurbano o en una provincia, que en Recoleta. Todxs tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades, como también nuestras conquistas, que son del trabajo colectivo porque nadie se salva solx. Pero es más fácil ser feliz y libre cuando te sentís seguro en el entorno en el que estás. El mundo es muy hostil y estos espacios de resguardo son fundamentales para recargarse de energías y salir al mundo”.

Víctor Estigarribia es docente de Lengua y Literatura. Vive en Guernica, al sur del conurbano bonaerense. Forma parte de la banda folklórica “Oye Changx!”, en la que proponen repensar la música y construir otros vínculos de cuidado y de respeto. Como profe, milita la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) en las aulas y es co-creador de “VinculArte” un encuentro lúdico con la ESI para nivel primario.

La Queen

“Para mí el Orgullo es libertad. El Orgullo es ser. Lo más lindo que hay en este mundo es estar orgulloso de ser quien sos, porque somos únicos/únicas/úniques en este planeta. Levanto siempre la bandera del ser sin encasillar”.

La Queen, cantante drag popstar. Nació y vive en Fuerte Apache como Walter. Activista y referente LGBT de la industria musical. Este lunes a las 20 horas presenta el videoclip #P.U.T.O que grabó en la Marcha del Orgullo 2019, para recordar y celebrar con alegría la reciente aprobación del Senado del cupo laboral travesti-trans en Argentina.

SaSa Testa

“Pensar en el Orgullo es pensar en múltiples cuestiones que hacen que hoy podamos tener una vida más vivible. Personalmente, hoy, en este año 2021 es un orgullo que podamos contar con una ley de cupo laboral travesti-trans. Me da mucho orgullo que después de tantos años de luchas, de reclamos y de pedidos de visibilización finalmente pareciera existir un clima en el que nuestras voces son oídas. Y que hay políticas efectivas para no solo hacer reparaciones históricas para nuestra población LGBTIQ+, sino también con la posibilidad de pensar una sociedad en la que las vidas sean más vivibles. Eso para mí es un motivo de enorme orgullo personal y colectivo”.

SaSa Testa es Magister en Estudios y Políticas de Género, y está realizando el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA y un Diploma Superior en Formación Política en CLACSO. Es Especialista Superior en Conducción de las Instituciones Educativas; Especialista Superior en Profesorx Tutorx; y Profesorx de Castellano, Literatura y Latín. También, es activista trans no binarie. Lo que en inglés se conoce como gender fluid. Su nombre SaSa viene de la unión de Sabrina y Santiago.

Agustín Antón

“Para mí el Orgullo es la libertad de poder expresarse como uno quiere. Y me siento orgulloso cuando me tomo el trabajo de charlar con gente que no está muy metida en los temas de la comunidad LGBT o con chicos que fueron criados con muchos prejuicios. Con solo cinco minutos los dejas con otra cabeza para que después se sigan cuestionando cosas”.

Agustín Antón tiene 21 años y es estudiante de Ingeniería en Sonido en la UNTREF. Bisexual, tuvo problemas familiares cuando salió del closet. Pero finalmente la situación se calmó. Fue al Lenguas Vivas en el secundario y disfrutó de la apertura del colegio en temas de sexualidad y género. Pero cuando egresó notó que el mundo no era tan abierto ni amigable. Su lucha entonces es convertir todos los espacios ─trabajos, facultad, familias─ un poquito en el Lenguas.

Florencia caram y Agustina Arroyo

“Yo me siento orgullosa todos los días de ser quién soy porque me siento libre, me siento feliz, porque me apoya mucho la gente que tengo al lado. El Día Internacional del Orgullo significa visibilidad, y recordar para seguir luchando por nuestros derechos y contra los prejuicios y la discriminación”.

Agustina Arroyo tiene 28 años. Es publicista y trabaja como diseñadora gráfica . Cree que lo más importante es la felicidad que buscamos en las cosas diarias, y que los obstáculos (aunque a veces muy difíciles) son los causantes del crecimiento personal. Para Agustina, nada es más fuerte que encontrarse con el amor hacia uno mismo. Está en pareja con Florencia Caram.

“Para mí el Orgullo significa la lucha constante y la visibilidad. Y me siento orgullosa en el día a día porque puedo expresarme, puedo vivir libremente con mi pareja, frente a mi familia, puedo demostrar quién soy y puedo darle esa enseñanza a las nuevas generaciones”.

Florencia Caram tiene 29 años y es diseñadora de indumentaria. Hace 11 años se vino a vivir a Buenos Aires. Se define como “orgullosamente de Resistencia, Chaco”. Su familia la apoyó en cada paso de la vida y sobre todo al momento de poder salir del closet. Cree que eso la ayudó a ser una persona muy segura de sí misma, y está convencida de que el respeto mutuo es lo que nos hace ser mejores personas cada día. Está en pareja con Agustina Arroyo.

Ricardo Villarino

“Para mí el Día Internacional del Orgullo significa una historia de lucha. Significa también recordar que siempre estuvimos presente. Este año se cumplen 52 años de la Revuelta de Stonewall que tuvo un fuerte impacto político. Fue el origen moderno del movimiento LGBT+ porque tuvo que ver con una resistencia que finalmente se organizó, en una ciudad de Estados Unidos y que se expandió por todo el mundo. Y creo que eso es importante porque nos da la pauta de un movimiento internacional que propone un nuevo tipo de orden, o bien un nuevo desorden, antipatriarcal y reivindicando el amor”.